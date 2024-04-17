Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

Bentley'de 105 yıl sonra siyah logo geri döndü. Logonun bir asırlık sürenin ardından Betayga Black Edition modelinde kullanılacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2024 Çarşamba, 17:55
Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

Bentley Bentayga S Black Edition, en üst düzey lüks SUV için yeni bir görünüm paketi olarak hayata geçti.

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

105 YIL SONRA İLK

Adından da anlaşılacağı üzere, paket Bentayga'ya 105 yıl sonra ilk kez siyah Bentley logosunu da içeren siyah ayrıntılar kazandırıyor.

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

Black Edition, yeni rozetlere ek olarak özel dış vurgu renkleri ve yeniden şekillendirilmiş bir iç mekân sunuyor.

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

BENTAYGA BLACK EDITION RENK SEÇENEKLERİ

Bentley geleneğine sadık kalan şirket, dış boya için hemen hemen her renge yer veriyor. 

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

Bentayga Black Edition, 105 yıl sonra ilk kez parlak siyahla kaplanmış Bentley logosuyla markanın ilk günlerini hatırlatıyor.

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

İÇ RENK KOMBİNASYONU

Ana dış rengi seçtikten sonra, yeni vurgu şeridi ve eşleşen fren kaliperleri için yedi seçenek arasından bir renk seçmek gerekiyor. 

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

YEDİ SEÇENEK

Bu renkler; Mandarin, Sinyal Sarısı, Klein Mavisi, Sütun Kutusu Kırmızısı, Buz, Hiper Yeşil ve Beluga. Vurgu rengi ile aynı renk tonu Black Edition'ın iç mekânı için de eşleştiriliyor. 

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

Bentley, Black Edition için Bentayga'nın iç mekânını kontrast dikişler ve deri biyeler ile hafifçe yeniden tasarladı. 

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

KARBON FİBER AYRINTILAR

İç mekânda ayrıca gösterge panelinde, orta konsolda ve kapılarda yeni bir karbon fiber dokuma bulunuyor.

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

MOTOR SEÇENEKLERİ

Standart Bentayga S modeli gibi, S Black Edition da elektrik motoruyla eşleştirilmiş turboşarjlı 3.0 litrelik V-6 veya daha güçlü çift turbolu 5.2 litrelik V-8 ile alınabiliyor. 

Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

BENTAYGA BLACK EDITION PERFORMANS

Standart S'te olduğu gibi Black Edition hibrit de toplam 455 beygir güç üretiyor. V-8 biraz daha güçlü ve Bentayga'yı sadece 3,3 saniyede 100 km/sa hıza ulaştırmaya yardımcı olmak için 542 beygir gücü üretiyor.

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