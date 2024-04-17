Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...

BENTAYGA BLACK EDITION PERFORMANS

Standart S'te olduğu gibi Black Edition hibrit de toplam 455 beygir güç üretiyor. V-8 biraz daha güçlü ve Bentayga'yı sadece 3,3 saniyede 100 km/sa hıza ulaştırmaya yardımcı olmak için 542 beygir gücü üretiyor.