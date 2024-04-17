Bentley'den 105 yıl sonra bir ilk: Bentayga Black Edition ile geri döndü...
Bentley'de 105 yıl sonra siyah logo geri döndü. Logonun bir asırlık sürenin ardından Betayga Black Edition modelinde kullanılacağı açıklandı.
Bentley Bentayga S Black Edition, en üst düzey lüks SUV için yeni bir görünüm paketi olarak hayata geçti.
105 YIL SONRA İLK
Adından da anlaşılacağı üzere, paket Bentayga'ya 105 yıl sonra ilk kez siyah Bentley logosunu da içeren siyah ayrıntılar kazandırıyor.
Black Edition, yeni rozetlere ek olarak özel dış vurgu renkleri ve yeniden şekillendirilmiş bir iç mekân sunuyor.
BENTAYGA BLACK EDITION RENK SEÇENEKLERİ
Bentley geleneğine sadık kalan şirket, dış boya için hemen hemen her renge yer veriyor.
Bentayga Black Edition, 105 yıl sonra ilk kez parlak siyahla kaplanmış Bentley logosuyla markanın ilk günlerini hatırlatıyor.
İÇ RENK KOMBİNASYONU
Ana dış rengi seçtikten sonra, yeni vurgu şeridi ve eşleşen fren kaliperleri için yedi seçenek arasından bir renk seçmek gerekiyor.
YEDİ SEÇENEK
Bu renkler; Mandarin, Sinyal Sarısı, Klein Mavisi, Sütun Kutusu Kırmızısı, Buz, Hiper Yeşil ve Beluga. Vurgu rengi ile aynı renk tonu Black Edition'ın iç mekânı için de eşleştiriliyor.
Bentley, Black Edition için Bentayga'nın iç mekânını kontrast dikişler ve deri biyeler ile hafifçe yeniden tasarladı.
KARBON FİBER AYRINTILAR
İç mekânda ayrıca gösterge panelinde, orta konsolda ve kapılarda yeni bir karbon fiber dokuma bulunuyor.
MOTOR SEÇENEKLERİ
Standart Bentayga S modeli gibi, S Black Edition da elektrik motoruyla eşleştirilmiş turboşarjlı 3.0 litrelik V-6 veya daha güçlü çift turbolu 5.2 litrelik V-8 ile alınabiliyor.
BENTAYGA BLACK EDITION PERFORMANS
Standart S'te olduğu gibi Black Edition hibrit de toplam 455 beygir güç üretiyor. V-8 biraz daha güçlü ve Bentayga'yı sadece 3,3 saniyede 100 km/sa hıza ulaştırmaya yardımcı olmak için 542 beygir gücü üretiyor.
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