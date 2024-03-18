Eski okul otobüsü üreticisi zamana ayak uydurdu: 1000'inci elektrikli okul otobüsünü teslim etti...
1916'da kurulan Thomas Built Buses, 1.000'inci elektrikli okul otobüsünü Georgia'daki bir okul sistemine teslim etti.
Şirket yaptığı açıklamada 1.000'inci Saf-T-Liner C2 Jouley elektrikli okul otobüsünü daha büyük bir siparişin parçası olarak Georgia'daki Meriwether County Okul Sistemi'ne teslim ettiğini duyurdu.
ELEKTRİKLİ OKUL OTOBÜSÜ ÖZELLİKLERİ
Saf-T-Liner C2, 244 kWh standart batarya kapasitesine ve 295 pik beygir gücüne sahiptir. Havadan batarya yönetim yazılımı güncellemelerine sahip olan model çift taraflı V2G özelliğini de bünyesinde barındırıyor. DC hızlı şarj cihazında otobüs iki ila üç saat içinde şarj olabilirken 240 kilometreye kadar menzile sahip oluyor. Thomas Built Buses, 81 yolcu kapasiteli elektrikli otobüsün "şehir içi güzergâhlar" için ideal olduğunu ifade etti.
DİZELLERİN YERİNİ ALIYOR
Yeni otobüsler okulun ilk elektrikli otobüsleri ve 46 dizel okul otobüsünden oluşan mevcut filosunun bir kısmının yerini alacak.
TÜM OTOBÜSLER HİBE EDİLDİ
Atlanta'nın güneybatısında yer alan ve 2 bin 400 ana sınıfından 12. sınıfa kadar kayıtlı öğrencisi bulunan Meriweather Okulları, toplam sekiz adet Jouley elektrikli okul otobüsü aldı. Tümü Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) Temiz Okul Otobüsü hibe programı tarafından finanse edildi ve bölge aynı program aracılığıyla dört tane daha başvuruda bulundu.
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