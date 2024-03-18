Eski okul otobüsü üreticisi zamana ayak uydurdu: 1000'inci elektrikli okul otobüsünü teslim etti...

ELEKTRİKLİ OKUL OTOBÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Saf-T-Liner C2, 244 kWh standart batarya kapasitesine ve 295 pik beygir gücüne sahiptir. Havadan batarya yönetim yazılımı güncellemelerine sahip olan model çift taraflı V2G özelliğini de bünyesinde barındırıyor. DC hızlı şarj cihazında otobüs iki ila üç saat içinde şarj olabilirken 240 kilometreye kadar menzile sahip oluyor. Thomas Built Buses, 81 yolcu kapasiteli elektrikli otobüsün "şehir içi güzergâhlar" için ideal olduğunu ifade etti.