BYD 3 ay içinde satılan her 2 araçtan 1'inin elektrikli olacağını söylüyor! Elektrik tufanı büyüyor...
BYD, elektrikli araç fiyat savaşının kızıştığı Çin'de elektrikli araç payının önümüzdeki 3 ay içinde yüzde 50'ye ulaşacağını öngörüyor.
Çin'de geçen hafta yeni enerji araçlarının yani yüzde yüz elektrikli ve fişli hibritlerin (NEV) yüzde 48,2'yi geçmesinin ardından BYD CEO'su Wang Chuanfu, bu hızla giderse önümüzdeki üç ay içinde yüzde 50 NEV payına ulaşılabileceğini söyledi.
Wang, Pekin'de düzenlenen China EV 100 Forumu'nda yaptığı açıklamada, "NEV'lerin satış oranı geçen hafta yüzde 48,2'yi geçti ve bu hızla devam ederse satışların önümüzdeki üç ay içinde yüzde 50'yi geçebileceğini tahmin ediyorum" dedi.
CnEVPost'a göre, sadece bir ay önce BYD'nin CEO'su Çin'in NEV'inin yıl sonuna kadar yüzde 50'ye ulaşacağını görebileceğini söylemişti.
Wang'a göre NEV'ler pazara hâkim oldukça satış oranı önümüzdeki üç ay içinde daha da yüksek olabilir.
BYD'nin satışlarının yaklaşık yarısı tamamen elektrikli, diğer yarısı ise PHEV'lerden oluşuyor. Wang, Çin'in NEV üreticilerinin daha temiz teknolojiler geliştirirken sektördeki değişimi kucaklamaları gerektiğini söyledi.
Geçen yıl NEV'ler Çin'deki otomobil satışlarının yüzde 35'ini oluşturuyordu. Wang'a göre bu oranın yüzde 45'e çıkması fazladan iki milyon NEV satışı anlamına geliyor.
Çin NEV'leri iç pazara hâkim olduktan sonra şimdi denizaşırı ülkelere de açılıyor. Elektrikli araçlar Çin'in Japonya'yı geçerek küresel otomobil ihracat lideri olmasını sağladı. BYD'nin ilk otomobil taşıma gemisi geçen ay Almanya'ya yanaştı ve 3 bin araç taşıyarak Avrupa'ya yayılmaya başladı.
Bu arada Wang, sektörün zorlu bir döneme girdiği ve otomobil üreticilerinin markalarını mümkün olduğunca çabuk ölçeklendirmeleri ve büyütmeleri gerektiği konusunda uyardı.
Geçen yıl ilk kez 100.000 yuanın (13 bin 900 $) altında fiyatlandırılan Qin Plus Champion Edition'ı (DM-i modeli) piyasaya sürdükten sonra BYD, "ortak girişim araçlarının hendeğini doğrudan yok ettiğini" iddia etti.
Şimdi, otomobil üreticisinin 100.000 yuan'ın altında ya da ona yakın fiyatlı birkaç tamamen elektrikli modeli var.
BYD geçtiğimiz ay elektrikli araç fiyatlarını düşürdükten ve yeni düşük maliyetli modeller sunduktan sonra gazla çalışan araçlara karşı bir "kurtuluş savaşı" başlattığını duyurdu.
Şimdiye kadarki en ucuz elektrikli aracı olan yeni Seagull, 9 bin 700 dolardan (69.800 yuan) başlıyor. Seagull, eski Lamborghini tasarımcısı Wolfgang Egger'in tasarımına öncülük etmesi nedeniyle "Lamborghini mini" lakabını kazandı.
BYD düşük maliyetli bir elektrikli araç üreticisi olarak bilinse de lüks ve orta boy SUV'lar da dahil olmak üzere yeni segmentlere doğru genişliyor. BYD geçen ay 233 bin dolardan (1,680,000 yuan) başlayan fiyatlarla Yangwang U9 elektrikli süper otomobilini piyasaya sürdü.
Ayrıca Tesla'nın en çok satan Model Y'siyle rekabet etmek üzere Sea Lion 07 ve Song L adlı iki yeni orta boy elektrikli SUV'u da piyasaya sürdü.
Türkiye pazarına kısa süre önce giren marka diğer Çin menşeli markalar gibi Avrupalı rakiplerine oranla oldukça uygun fiyata sattığı modellerle öne çıkıyor. Marka şu anda Türkiye pazarında yalnızca yüzde 100 elektrikli Atto 3 modelini satışa sunuyor. Modele Çin'de üretildiği için yüzde 54 Gümrük Vergisi uygulanıyor. AB ve STA ülkelerinde üretilen elektrikli modeller için Gümrük Vergisi alınmazken Çin'de üretilen modellerden yüzde 54 Gümrük Vergisi alınıyor.
BYD'nin Türkiye sunacağı ikinci model olan hibrit BYD Seal U DM-i'nin yakında satışa sunulacağı biliniyor. BYD sitesi üzerinde model için ''Şarj edilebilir hibrit versiyonu ile yakında Türkiye'de!'' ifadelerine yer veriliyor.
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