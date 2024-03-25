BYD 3 ay içinde satılan her 2 araçtan 1'inin elektrikli olacağını söylüyor! Elektrik tufanı büyüyor...

BYD düşük maliyetli bir elektrikli araç üreticisi olarak bilinse de lüks ve orta boy SUV'lar da dahil olmak üzere yeni segmentlere doğru genişliyor. BYD geçen ay 233 bin dolardan (1,680,000 yuan) başlayan fiyatlarla Yangwang U9 elektrikli süper otomobilini piyasaya sürdü.