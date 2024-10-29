Skywell, yeni modelini tanıttı: Hatchback modelin adı açıklandı

Türkiye pazarında ET5 modeli ile yer alan Çin'in elektrikli otomobil üreticilerinden Skywell, Paris Otomobil Fuarı'nda, C segmentinde yer alan yeni Hatchback modelini tanıttı.

Skywell, yeni modelini tanıttı: Hatchback modelin adı açıklandı
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:45

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl tanıtımı yapılan ve tasarım ödüllerine sahip 'Skyhome' konseptiyle benzer çizgilere sahip olan ve 'Skywell Q' olarak isimlendirilen yeni modelin Avrupa ve Ortadoğu'daki ilk teslimatlarına 2025 yılı içerisinde başlanması öngörülüyor.

Skywell ET-5

Skywell'in yüzde yüz elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, 2021'den itibaren araçları Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyor.

Skywell'in Türkiye'de şu anda satışa sunulan tek modeli ET5'in fiyatları ise şöyle:

ET-5 LR Legeng: 1 milyon 880 bin TL

ET-5 LR Exclusive: 2 milyon 800 bin TL


Etiketler: #otomobil #skywell Q #elektrikli araba

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