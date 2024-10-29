2024 Dünya Ralli-Raid Şampiyonu Toyota Gazoo Racing!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:32

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:32

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel olarak geliştirilen ve Dakar Rallisi gibi en zorlu şartlarda yüksek performanslar ortaya koyan GR DKR Hilux T1+ ile yarışan Toyota Gazoo Racing, sezonu Fas'ta düzenlenen Rallye du Maroc ile tamamlandı.

6 yarışlık takvimde 227 puanla Markalar Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayan Toyota Gazoo Racing, Toyota markasının off-road konusundaki uzmanlığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Sezonun son yarışına katılan Toyota Gazoo Racing pilotlarından Lucas Moraes, Rallye du Maroc'taki ilk deneyiminde iyi bir performans ortaya koydu. Yarışı, Dakar'a hazırlık olarak değerlendiren Moraes, genel klasmanda 14'üncü oldu. Seth Quintero ise genel klasmanda 5'inci sırayı alarak Toyota'nın şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.