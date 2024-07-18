BYD yerli üreticileri tehdit ediyor: Vietnam'da agresif büyüme! Togg ayrıntısı dikkat çekti...
Çinli dev otomobil üreticisi BYD halihazırda satışa sunduğu 23 modeli ve milyonlarca adetlik üretim kapasitesi ile ihraç edildiği ülkelerin yerli otomobillerini tehdit etmeye devam ediyor. Bunun son örneği Vinfast olurken Togg ayrıntısı ise dikkat çekiyor.
Çinli elektrikli araç devi BYD Vietnam'daki bayilik ağını agresif bir şekilde genişletme planlarını özetledi ve bu hafta ülkedeki ilk mağazalarını açarak yerel rakibi VinFast'e meydan okudu.
2 YILDA 100 BAYİ HEDEFİ!
Cumartesi günü on üç BYD bayisi kapılarını Vietnam halkına açacak ve otomobil üreticisi bu sayıyı 2026 yılına kadar yaklaşık 100'e çıkarmayı umuyor.
3 MODEL İLE GİRİYOR
BYD Vietnam'ın baş operasyon sorumlusu Vo Minh Luc'a göre, kompakt crossover Atto 3'ü de içeren ilk üç modelden oluşan ürün yelpazesi ekim ayından itibaren altıya çıkacak.
FABRİKA KURACAKTI
Vietnam için tüm BYD modelleri şimdilik ithal edilecek. Bölgedeki sanayi parkını işleten şirket mart ayında yaptığı açıklamada, Vietnam hükümetinin geçen yıl BYD'nin ülkenin kuzeyinde elektrikli otomobil üretmek için bir fabrika kurmaya karar verdiğini ancak bu planların yavaşladığını söyledi.
Luc, Reuters'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “BYD, fabrika planını optimize etmek için Vietnam'daki bir dizi yerel yönetimle görüşüyor” dedi.
Atto 3, VinFast'ın VF 6'sının 675 milyon dongluk başlangıç fiyatından biraz daha yüksek bir fiyatla, 766 milyon dongdan (30.300 dolar) satışa sunulacak.
ZORLU REKABET
BYD gibi VinFast de artık benzin motorlu araçlar üretmiyor. Ancak dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi haline gelen Çinli rakibinden çok daha az ticari başarı elde etti.
3 MİLYONDAN FAZLA BYD SATILDI
VinFast geçen yıl Vietnam'da 32 bin elektrikli araç sattı ancak araçların çoğu bir iştirakine satıldı. BYD ise 2023 yılında 3 milyon 24 bin 417 araç sattı. BYD'nin yüzde yüz elektrikli otomobil satışı 2023 yılında 1 milyon 574 bin 822 adet olarak açıklandı. Bu rakamlar karşılaştırıldığında BYD'nin Vietnam'a girmesinin Vinfast'i zorlayacağı tahmin ediliyor.
TOGG AYRINTISI
BYD'nin Vietnam merkezli Vinfast ile rakibinin topraklarında rekabet edecekken Türkiye'de de yerli üretim Togg ile Türkiye'de kısa süre sonra sert bir rekabete girmesi bekleniyor. Togg'un şu anda satışa sunduğu yalnıza T10X modeli bulunuyorken Vinfast'in ise şu anda yüzde yüz elektrikli 4 modeli satışa sunuluyor. VF 3'ün ise 2024 sonlarında satışa sunulması bekleniyor.
Bu durum da Togg'un Vinfast'e oranla daha büyük bir rekabetin içine gireceğini gösteriyor.
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