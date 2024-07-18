BYD yerli üreticileri tehdit ediyor: Vietnam'da agresif büyüme! Togg ayrıntısı dikkat çekti...

TOGG AYRINTISI

BYD'nin Vietnam merkezli Vinfast ile rakibinin topraklarında rekabet edecekken Türkiye'de de yerli üretim Togg ile Türkiye'de kısa süre sonra sert bir rekabete girmesi bekleniyor. Togg'un şu anda satışa sunduğu yalnıza T10X modeli bulunuyorken Vinfast'in ise şu anda yüzde yüz elektrikli 4 modeli satışa sunuluyor. VF 3'ün ise 2024 sonlarında satışa sunulması bekleniyor.

Bu durum da Togg'un Vinfast'e oranla daha büyük bir rekabetin içine gireceğini gösteriyor.