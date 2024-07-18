Yeni Hyundai Bayon satışa sunuldu: Yerli üretim modelin fiyatı belli oldu

MAKYAJLA BİRLİKTE NELER DEĞİŞTİ?

Ön LED gündüz farları, yeni tip ön tamponla birlikte daha sportif ve daha dinamik bir görsellik sunuyor. Şekli ve deseni yenilenen radyatör ızgarası da otomobile daha cesur bir görünüm kazandırıyor.

Hyundai Bayon, arkada da yeniden tasarlanmış bir tampona sahip. Dinamik görüntüyü pekiştiren yeni stil 16 ve 17 inç jantlar da otomobilin makyajla beraber gelen özelliklerinden bir diğeri.