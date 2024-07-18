Yeni Hyundai Bayon satışa sunuldu: Yerli üretim modelin fiyatı belli oldu
Hyundai, yeni Bayon modelini Türkiye'de satışa sundu. Türkiye'de üretilen Hyundai modeline ait ayrıntılar ve fiyatları açıklandı. GSR 2 standartlarını karşılayan yeni modelin kampanyalı başlangıç fiyatı 1.1 milyon TL'nin altında...
Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai'nin Türkiye’de üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği Bayon yenilendi. Model Avrupa için özel olarak tasarlanmış crossover SUV gövde tipiyle keskin bir tasarıma sahip.
MAKYAJLA BİRLİKTE NELER DEĞİŞTİ?
Ön LED gündüz farları, yeni tip ön tamponla birlikte daha sportif ve daha dinamik bir görsellik sunuyor. Şekli ve deseni yenilenen radyatör ızgarası da otomobile daha cesur bir görünüm kazandırıyor.
Hyundai Bayon, arkada da yeniden tasarlanmış bir tampona sahip. Dinamik görüntüyü pekiştiren yeni stil 16 ve 17 inç jantlar da otomobilin makyajla beraber gelen özelliklerinden bir diğeri.
Yeni Bayon, kullanışlı ve geniş bir iç mekan sunuyor. Son teknoloji ürünü dijital kokpit ve üst düzey bilgi-eğlence özellikleri yer alıyor. Giriş ve orta pakette 4,2 inç LCD gösterge ekranına yer verilirken en üst donanım seviyesinde ise 10.25 inçlik dijital ekran kullanılıyor.
HYUNDAI BAYON BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ
Araç, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı, ön arka USB girişleri ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikleri de standart olarak tüm versiyonlarda sunuyor. Öndeki USB-A bağlantı noktası aynı zamanda veri aktarımına da olanak tanıyarak yolcuların telefonlarını aracın bilgi-eğlence sistemine bağlamasına olanak tanıyor. 6 hoparlörlü ses sistemi de yolculara yüksek kaliteli bir müzik deneyimi vadediyor.
Hyundai SUV ailesinin en küçük üyesi olan Bayon, bir dizi yarı otonom sürüş özelliği de sunuyor. Şerit Takip Asistanı (LFA), aracı şeridin ortasında tutmak için çalışıyor. Ön Çarpışma Önleme (FCA) ise önce sesli bir uyarı veriyor ve ardından gerekirse çarpışmayı önlemek için frenlemeyi otomatik uyguluyor. Bu özellik, en üst donanım seviyesinde farklı bir fonksiyon daha sunuyor. Sistem, trafikteki diğer araçları, yayaları ve bisikletlileri algılamanın yanı sıra karşıdan gelen bir araçla çarpışmayı önlemek için kavşak içinde de fren uygulayabiliyor.
HYUNDAI BAYON DONANIM ÖZELLİKLERİ
Araç, sürücünün dikkati dağıldığında uyaran çeşitli özellikler de içeriyor. Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), uykulu veya dikkati dağılmış sürüşün tespit edilmesine yardımcı olmak için sürüşü analiz ediyor. Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Geri Görüş Kamerası, Arka Park Sensörü ve Uzun Far Asistanı (HBA) gibi özellikleri de tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunarak Avrupa Güvenlik Regülasyonlarını da (GSR II) karşılamış oluyor.
HYUNDAI BAYON MOTOR SEÇENEKLERİ
Yenilenen Bayon'da iki farklı benzinli motora yer veriliyor. 79 beygir gücündeki 1.2 MPI benzinli atmosferik motor, 5 ileri manuel şanzımanla kombinlenirken sadece Jump donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.
Daha fazla verimlilik ve konfor isteyenler ise benzinli 1.0 T-GDI turbo beslemeli motoru tercih edebiliyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen 1.0 litrelik turbo motorun maksimum gücü ise 100 beygir. Ortalama olarak 100 kilometrede 5.8 litre yakıt tüketen 1.0 litre turbo ünitenin torku ise 1.500 devirden itibaren 172 Nm olarak veriliyor. Yeni Bayon'da kullanılan 1.2 MPI ve 1.0 T-GDI motorlar, Euro 6E emisyon seviyesine de uyumlu hale getirilmiş.
HYUNDAI BAYON FİYATLARI
Türk işçisinin emeğiyle İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilen yeni Bayon'da 'Jump', 'Style' ve 'Elite' olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor.
İşte Hyundai Bayon fiyatları...
Yeni Hyundai Bayon kampanyalı satış fiyatları:
1.2 MPI 79 PS Jump Manuel - 1.095.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT - 1.185.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style DCT - 1.240.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT - 1.345.000 TL
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