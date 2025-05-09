BYD'den Türkiye'ye özel model: Seal artık 1 milyon 850 bin TL!
BYD, Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın D segmentindeki yüzde 100 elektrikli sportif sedan modeli SEAL, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen, 160 kW’lık yeni güç ünitesi ile Türkiye yollarına çıkıyor.
Türkiye'ye yatırım yapacağını açıklayan Çin menşeli otomobil üreticisi BYD, ülkemizdeki pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor.
Seal modelinin "Excellence" versiyonu ile beğeni toplayan BYD, şimdi aynı sportif tasarımı 160 kW’lık yeni güç ünitesine sahip arkadan itişli “Design” donanım seviyesiyle kullanıcılarına sunuyor. Sadece Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen yeni SEAL Design, Mayıs ortası itibarıyla BYD showroom’larında yerini alacak. Yeni BYD SEAL Design, lansman dönemine özel 1.850.000 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla müşteriler ile buluşacak. Mevcut olarak satışa sunulan BYS Seal AWD Excellence'nin fiyatı ise 3 milyon 90 bin TL.
BYD Seal Design, Türkiye pazarında yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor.
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni gelecek model üzerine yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Elektrikli D segment sedan BYD SEAL modelimizi ilk defa Aralık 2024’te dört tekerlekten çekiş sistemine sahip çift motorlu ‘AWD’ versiyonu ile satışa sunmuştuk. Satışta bulunduğu süre zarfında, Türkiye’nin en çok tercih edilen dört tekerlekten çekişli elektrikli sedan modeli olan SEAL, hem performansı hem de sportif tasarımı ile müşterilerimizden büyük beğeni topladı. Mayıs ayı itibarıyla aynı sportif tasarımı, Türkiye’ye özel olarak üretilen 160kW’lık güç ünitesi ile satışa sunuyoruz. Lansman dönemine özel 1.850.000 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatına sahip BYD SEAL Design, yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak. Bu modelin büyük ilgi görmesini ve yükselen satış grafiğimize önemli katkılar yapmasını bekliyoruz.”
BYD SEAL DESIGN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yeni SEAL Design, 160 kW (218 HP) gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61,4 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP karma sürüş verilerine göre 460 kilometre menzil sunuyor. Bataryası ise yüzde 30’dan yüzde 80’e DC hızlı şarj ile 26 dakikada şarj edilebiliyor.
BYD SEAL DESIGN RENK SEÇENEKLERİ
Dört tekerlekten çekişli versiyonundan yeni jant tasarımıyla farklılaşan BYD SEAL Design, 18 inçlik sportif jantlarıyla şıklığını koruyor. “Buz Mavisi, Atlantis Grisi, Bulut Grisi, Gece Siyahı ve Saf Beyaz olmak” üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle satın alınabilen model, iç mekanda siyah vegan deri ve açık mavi vegan deri olmak üzere iki farklı döşeme seçeneği ile sunuluyor.
BYD SEAL DESIGN İÇ MEKAN
Yeni BYD SEAL Design, sahip olduğu iç mekan özellikleriyle de dikkat çekiyor. Elektrikli dönebilir 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, panoramik görüş kamerası, ısıtmalı deri direksiyon simidi, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Dynaudio premium ses sistemi gibi donanımlar, SEAL Design’ı sınıfının üstünde bir elektrikli sedan haline getiriyor.
TASARIMDA IF DESIGN AWARD ÖDÜLÜ
Okyanustan ilham alan tasarımı inovasyon ile birleştiren model aynı zamanda iF Tasarım Ödülü’nün de sahibi.
BYD MOBİL UYGULAMASI
BYD, tüm modellerinde olduğu gibi BYD SEAL Design versiyonunda da bağlantılı servislerle entegre çalışan BYD mobil uygulamasını sunuyor. Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonları ile uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Ayrıca BYD uygulamasındaki dijital anahtar sayesinde, aracınızı anahtar taşımadan telefonunuz üzerinden açıp kapatmak mümkün.
Buna ek olarak BYD SEAL Design, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemelerini uzaktan alabiliyor. Böylece araç her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.
BYD SEAL'A EURO NCAP’TEN TAM NOT
BYD modellerinde Ön Çarpışma Uyarısı ve Otonom Acil Fren Sistemi, Ön Çapraz Trafik Uyarısı, Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı, Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanları, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Adaptif Akıllı Hız Sabitleyici ve Çocuk Varlık Tespiti gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri; yolcu ve yaya güvenliğini en üst seviyede destekliyor.
BYD’nin güvenlik yaklaşımı, bağımsız Euro NCAP çarpışma testleriyle de tescillendi. Diğer BYD modellerinde olduğu gibi BYD SEAL da bu testlerden 5 yıldız alarak en yüksek güvenlik derecelendirmesini elde etti.
BYD TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
BYD Dolphin Comfort: 1 milyon 365 bin TL
BYD Dolphin Design: 1 milyon 470 bin TL
BYD TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
BYD Atto 3 Design: 1 milyon 710 bin TL
BYD TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
BYD Seal U EV Design: 1 milyon 925 bin TL
BYD TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
BYD Seal U DM-i 1,5L Design: 2 milyon 115 bin TL
BYD Seal U DM-i 1,5T Design AWD: 2 milyon 845 bin TL (lansmana özel)
BYD TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
BYD Seal Design: 1 milyon 850 bin TL (lansmana özel)
BYD Seal AWD Excellence: 3 milyon 90 bin TL
BYD TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
BYD Han Executive: 3 milyon 750 bin TL
BYD TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
BYD Tang Flagship: 4 milyon 220 bin TL
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