BYD'den Türkiye'ye özel model: Seal artık 1 milyon 850 bin TL!

BYD SEAL DESIGN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni SEAL Design, 160 kW (218 HP) gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61,4 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP karma sürüş verilerine göre 460 kilometre menzil sunuyor. Bataryası ise yüzde 30’dan yüzde 80’e DC hızlı şarj ile 26 dakikada şarj edilebiliyor.

BYD SEAL DESIGN RENK SEÇENEKLERİ

Dört tekerlekten çekişli versiyonundan yeni jant tasarımıyla farklılaşan BYD SEAL Design, 18 inçlik sportif jantlarıyla şıklığını koruyor. “Buz Mavisi, Atlantis Grisi, Bulut Grisi, Gece Siyahı ve Saf Beyaz olmak” üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle satın alınabilen model, iç mekanda siyah vegan deri ve açık mavi vegan deri olmak üzere iki farklı döşeme seçeneği ile sunuluyor.

BYD SEAL DESIGN İÇ MEKAN

Yeni BYD SEAL Design, sahip olduğu iç mekan özellikleriyle de dikkat çekiyor. Elektrikli dönebilir 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, panoramik görüş kamerası, ısıtmalı deri direksiyon simidi, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Dynaudio premium ses sistemi gibi donanımlar, SEAL Design’ı sınıfının üstünde bir elektrikli sedan haline getiriyor.