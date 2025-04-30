Türkiye'nin en çok satan modeli BYD Seal U DM-i'nin 4x4 versiyonu satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri...

BYD MOBİL UYGULAMASI İLE BİRLİKTE

Tüm BYD modellerinde olduğu gibi, bu modelde de AWD versiyonu da bağlantılı servislerle bütünleşmiş çalışan BYD Mobil Uygulaması ile birlikte sunuluyor. Android ve iOS platformlarından ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonu ile uzaktan yönetme imkânı sağlıyor. Ayrıca, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemeleri uzaktan alınabiliyor. Bu sayede araç her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.