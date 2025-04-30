Türkiye'nin en çok satan modeli BYD Seal U DM-i'nin 4x4 versiyonu satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri...
Türkiye'de satış rekorları kıran BYD Seal U DM-i 4x4 versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuluyor. 4x4 BYD Seal U DM-i'nin satış fiyatı, bayilerde ne zaman yer alacağı ve satış fiyatı belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...
Dünyanın en çok elektrikli otomobil satan Çin menşeli üreticisi BYD, Türkiye’de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yeni 1,5 litrelik turbo motora ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanan BYD SEAL U DM-i AWD, premium donanım özellikleri ve gelişmiş teknolojisiyle şarj edilebilir hibrit segmentinde daha üst düzey bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
DAHA DİNAMİK SÜRÜŞ
Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit otomobilini üreten BYD, şimdi dört tekerlekten çekişli versiyonuyla SEAL U DM-i model ailesini daha da genişletiyor. Mevcut versiyonla aynı tasarım tasarıma sahip yeni 4 tekerlekten çekişli model, turbo destekli benzinli motoruna ek olarak çift elektrikli motoruyla özellikle uzun yolculuklarda daha dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor.
KUM VE ÇAMUR MODU
Türkiye'ye yatırım yapma kararı alan BYD'nin Seal U DM-i modeli ile uzun süredir Türkiye'de en çok satan SUV modeli olma başarısını gösteriyor.
BYD Seal U DM-i 4x4 Kum ve Çamur modlarının eklendiği yeni sürüş seçenekleri ile farklı zemin koşullarında daha fazla kontrol imkânı sunarken dört tekerlekten çekiş sistemiyle de çok yönlü bir kullanım profili oluşturuyor.
BYD SEAL U DM-I 4X4 0-100 KM/SA HIZLANMA
Sistem gücü 238 kW (324 beygir) seviyesine ulaşan bu versiyon, 0’dan 100 kilometre hıza 5,9 saniyede çıkabiliyor.
BYD SEAL U DM-I 4X4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Dört tekerlekten çekiş sisteminin eklenmesi ile modelde enerji yönetimi de yeniden düzenlendi. Yeni AWD versiyonu tam elektrikli sürüş modunda 70 kilometreye kadar menzil sunarken elektrik motoruyla içten yanmalı turbo motorun birlikte çalıştığı hibrit modda toplam menzil 870 kilometreye ulaşıyor. Modelde artan performansa rağmen batarya teknolojisi ve şarj altyapısında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
BYD SEAL U DM-I 4X4 BATARYA
Araç, mevcut 18,3 kWsa kapasiteli bataryasıyla ve BYD’nin yüksek güvenlik sunan Blade Bataryası ile sunulmaya devam ediyor. BYD’nin Blade Bataryası hem yüksek güvenlik hem de verimlilik sunarken, yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa yalnızca 35 dakikada ulaşabilen hızlı şarj özelliği, kullanıcılara zaman kazandırıyor. Elektrikli sürüş menzili şehir içi ihtiyaçları karşılayacak seviyede kalırken, hibrit sürüş modu da uzun yolculuklarda güçlü bir alternatif sunuyor. Bu versiyon, günlük kullanımdan farklı yol koşullarına kadar çok yönlü bir kullanım deneyimi sağlıyor.
Modelin AWD versiyonuyla birlikte 1,5 litrelik turbo benzinli motorunu da kullanıcılarla buluşuyor. 96 kW (131 beygir) gücündeki bu motor, elektrikli sistemle birlikte çalışarak yüksek çekiş gücü ve sürüş performansı sağlıyor.
BYD SEAL U DM-I 4X4 DONANIM ÖZELLİKLERİ
Yeni AWD versiyonu, tıpkı mevcut versiyonu gibi teknolojik ve konfora odaklı donanım özellikleriyle öne çıkıyor. LED ön ve arka farlar, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (head-up display), 15.6 inç elektrikli dönebilen dokunmatik multimedya ekran ve çift kablosuz şarj ünitesi gibi birçok üst seviye özellik, modelde standart olarak sunuluyor. 360 derece panoramik görüş kamerası ise her açıdan net görüş sağlayarak sürüş güvenliğini destekliyor.
BYD MOBİL UYGULAMASI İLE BİRLİKTE
Tüm BYD modellerinde olduğu gibi, bu modelde de AWD versiyonu da bağlantılı servislerle bütünleşmiş çalışan BYD Mobil Uygulaması ile birlikte sunuluyor. Android ve iOS platformlarından ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonu ile uzaktan yönetme imkânı sağlıyor. Ayrıca, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemeleri uzaktan alınabiliyor. Bu sayede araç her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.
BYD SEAL U DM-I 4X4 GÜVENLİK
BYD modelleri, gelişmiş teknolojilerinin yanı sıra sunduğu kapsamlı güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Ön Çarpışma Uyarısı ve Otonom Acil Durum Freni, Ön Çapraz Trafik Uyarısı, Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı, Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanları, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Adaptif Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Çocuk Varlık Tespiti gibi özellikler, yolcuların ve yayaların güvenliğini en üst düzeyde destekliyor.
BYD modellerinin güvenlik performansı, bağımsız Euro NCAP çarpışma testleriyle de tescillendi.
BYD SEAL U DM-I 4X4 FİYATI
BYD Seal U DM-i 4x4'ün Türkiye'de satış fiyatı da belli oldu. Mayıs başında BYD bayilerinde yerini alacak BYD Seal U DM-i 4x4'ün, lansmana özel tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 2.845.000 TL olacak.
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