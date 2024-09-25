Chery Omoda 5 Pro gençler arasında çok beğeniliyor: Estetik anlayışı...
Chery, Omoda 5 Pro ile gençliğin estetik anlayışını son teknoloji donanımları ve yüksek kalite algısıyla buluşturuyor.
Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden Chery, Omoda 5 Pro modeliyle SUV sınıfının trendlerini belirliyor. Gençliğin estetik algısını yansıtan şık görünümü ve üst düzey teknolojik iç mekanıyla dikkat çeken Omoda 5 Pro, havada süzülen tavan tasarımı, çift renkli gövdesi ve “Hareket Halindeki Sanat” felsefesine sahip genel tasarım diliyle özel bir moda sembolü oluyor. Chery Omoda 5 Pro’nun pürüzsüz ve güçlü gövde hatları sadece dinamik bir görünüm oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücünün moda zevkini ve kişisel çekiciliğini de yansıtıyor.
CHERY OMODA 5 PRO İÇ MEKÂN
Chery Omoda 5 Pro'nun iç mekânında standart olarak sunulan 12,3 inçlik çift ekran, yeni nesil 4.0 ADAS teknolojisini entegre ederek sürücülerin ileri seviyede teknoloji konfigürasyonlarının keyfini çıkarmasını ve geleceğin akıllı çözümlerinin getirdiği olanakları deneyimlemelerini sağlıyor. 64 renkli iç ortam aydınlatması ve çok renkli dokulu aydınlatmalı klima paneli, entegre spor koltukla birleşerek, iç mekânın zarafetini lüks ve konfor odaklı detaylarla yeni bir boyuta taşıyor.
CHERY OMODA 5 PRO PERFORMANS
Chery Omoda 5 Pro'nun farklı potansiyel riskleri öngörebilen akıllı sürüş destek sistemi, %78'e kadar ultra yüksek dayanımlı çelikten üretilen gövde yapısıyla birleştiğinde her yolculuk sorunsuz ve üst düzey güvenli bir deneyime dönüşüyor. 1.6 TGDI motor, sarsıntısız ve sınıfının en hızlı vites geçişlerini sağlayan 7DCT şanzımanla Omoda 5 Pro'nun 0-100 km/sa hızlanmasını 7 saniye gibi oldukça kısa bir sürede gerçekleştiriyor.
CHERY OMODA 5 FİYAT LİSTESİ
Gençler tarafından da oldukça beğenilen modeller içerisinde yer alan Chery Omoda 5 Pro fiyatları şöyle:
- Vision - 1.637.000 TL
- Intelligent - 1.777.000 TL
- Exceptional - 1.897.000 TL
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