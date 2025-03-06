Chery'de beklenen haber geldi: 330 bin TL'ye varan indirimler! İşte Chery fiyatları...

CHERY OMODA 5 PRO

Türkiye'de üretim yapmaya hazırlanan Chery mart ayı boyunca geçerli olacak kampanyası kapsamında, Omoda 5 Pro’nun Intelligent versiyonu için 300 bin TL kredi ve 290 bin TL nakit alım desteği sağlıyor. Omoda 5 Pro’nun Exceptional versiyonunda ise 300 bin TL kredi ve 330 bin TL nakit alım desteği kullanıcılara sunuluyor.