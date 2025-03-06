Chery'de beklenen haber geldi: 330 bin TL'ye varan indirimler! İşte Chery fiyatları...
Türkiye’nin en çok tercih edilen otomotiv markalarından Chery, sunduğu SUV modelleri ile birlikte mart ayına özel cazip nakit alım ve kredi fırsatlarıyla otomobilseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte Chery modellerinde yapılan indirimler ve Chery fiyatları...
CHERY OMODA 5 PRO
Türkiye'de üretim yapmaya hazırlanan Chery mart ayı boyunca geçerli olacak kampanyası kapsamında, Omoda 5 Pro’nun Intelligent versiyonu için 300 bin TL kredi ve 290 bin TL nakit alım desteği sağlıyor. Omoda 5 Pro’nun Exceptional versiyonunda ise 300 bin TL kredi ve 330 bin TL nakit alım desteği kullanıcılara sunuluyor.
CHERY TIGGO 8 PRO MAX
7 kişilik büyük hacimli SUV modeli olan Tiggo 8 Pro Max’in Intelligent versiyonunda 200 bin TL kredi ve 200 bin TL nakit alım desteği sunuluyor. Tiggo 8 Pro Max’in Exceptional versiyonunda ise 200 bin TL kredi ve 295 bin TL nakit indirim avantajı yer alıyor.
CHERY TIGGO 7 PRO MAX
Lüks kompakt SUV segmentinde şık tasarımıyla öne çıkan Tiggo 7 Pro Max modeli için KOBİ’lere özel cazip fırsatlar mart ayı boyunca Chery yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşuyor.
OMODA 5 PRO FİYATLARI
2024 Model Yılı
Vision: 1.720.000 TL
Intelligent: 1.870.000 TL
Exceptional: 2.099.000 TL
2025 Model Yılı
Vision: 1.820.000 TL
Intelligent: 1.970.000 TL
Exceptional: 2.099.000 TL
TIGGO7 PRO MAX FİYATLARI
2024 Model Yılı
Intelligent: 1.910.000 TL
Exceptional: 2.080.000 TL
2025 Model Yılı
Intelligent: 2.010.000 TL
Exceptional: 2.180.000 TL
TIGGO 8 PRO MAX FİYATLARI
2024 Model Yılı
Intelligent: 2.100.000 TL
Exceptional: 2.290.000 TL
2025 Model Yılı
Intelligent: 2.200.000 TL
Exceptional: 2.390.000 TL
CHERY GARANTİ SÜRESİ
Chery, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunduğu modellerde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti avantajı sunuyor.
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