Çinli marka Polonya'da üretime başlıyor: Türkiye'de satılan modele tam yüzde 35 indirim...

FİYAT AVANTAJI İLE AVRUPA'YA HAZIRLANIYOR

T03, Hyundai i10'dan biraz daha küçük olan elektrikli şehir otomobili. Ancak tamamen içten yanmalı olan bu araçların aksine, T03'ün sadece yaklaşık 280 km menzile sahip bir EV olarak geleceği iddia edildi. Türkiye'de de satılan model buradaki versiyonunda ise 417 kilometrelik menzili ile dikkat çekiyor. Avrupa fiyatları henüz teyit edilmeyen modelin Stellantis'in kendi Citroen e-C3 modelinin 23 bin 300 sterlinlik fiyatının büyük ölçüde altında kalacağı tahmin ediliyor.