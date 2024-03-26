Çinli marka Polonya'da üretime başlıyor: Türkiye'de satılan modele tam yüzde 35 indirim...
Çin menşeli Leapmotor Fiat 500'ün fabrikasında üretilmeye hazırlanıyor. Bu sayede marka diğer ülkelerde üretilen modellerle aynı imtiyazlardan yararlanmayı ve gümrük vergisi uygulayan ülkelerde daha rekabetçi fiyatlarla satış yapabilecek. Türkiye'de satışa sunulan modelin düşeceği fiyat da belli oldu...
Avrupa'da halihazırda Çin malı otomobiller satın alınabiliyor, ancak yakında Avrupalılar kendi bölgelerinde üretilen Çin markalı bir otomobil satın alabilecekler. Raporlara göre Leapmotor, Polonya'daki Stellantis fabrikasında bu bahar gibi erken bir tarihte elektrikli araç üretimine başlamaya hazırlanıyor.
FIAT 500 AYRINTISI
Reuters kaynaklarına göre, kısmen monte edilmiş T03 EV'lerin yarı monte edilmiş (SDK) kitleri Çin'den Avrupa'daki Tychy fabrikasına gönderilecek ve bu fabrikanın elinde bol miktarda yedek kapasite olacak. Tychy, 15 yılı aşkın bir süredir retro, yanmalı motorlu 500'ü üretiyordu, ancak bu yılın ilk yarısında 500'ün temmuz ayından sonra homologasyon gerekliliklerine uymayacağı için bu durum sona eriyor.
FİYAT AVANTAJI İLE AVRUPA'YA HAZIRLANIYOR
T03, Hyundai i10'dan biraz daha küçük olan elektrikli şehir otomobili. Ancak tamamen içten yanmalı olan bu araçların aksine, T03'ün sadece yaklaşık 280 km menzile sahip bir EV olarak geleceği iddia edildi. Türkiye'de de satılan model buradaki versiyonunda ise 417 kilometrelik menzili ile dikkat çekiyor. Avrupa fiyatları henüz teyit edilmeyen modelin Stellantis'in kendi Citroen e-C3 modelinin 23 bin 300 sterlinlik fiyatının büyük ölçüde altında kalacağı tahmin ediliyor.
YÜZDE 21'LİK HİSSE
Diğer Çinli otomobil üreticileri İtalya ve Macaristan gibi ülkelerde yepyeni fabrikalar kurmayı planlarken, Leapmotor, Stellantis'in geçen ekim ayında 1,6 milyar dolar karşılığında yüzde 21 hissesini satın alma kararı sayesinde avantajlı bir başlangıç yaptı. İki firma, Batılı şirkete Çin pazarında daha iyi bir yer sağlayacak, ancak daha da önemlisi Leapmotor'un araçlarını Avrupa'ya getirecek bir ortak girişim kurdu.
Anlaşma Stellantis'e Leapmotor araçlarını Çin dışında üretme ve satma konusunda münhasır bir hak veriyor ve bu da faaliyetlerin Avrupa ile sınırlandırılması anlamına gelmiyor. Stellantis'in patronu Carlos Tavares geçen ay yaptığı açıklamada Amerika'da da elektrikli araç üretebileceklerini söyledi.
Auto News'in haberine göre Tavares, şubat ayında şunları söyledi:
"Zamanın bir noktasında Batılı hükümetler Çin'in ihracatını engellemek isteyebilir. Leapmotor otomobillerini balonun içinde bir araya getirme fırsatımız var. Bu Avrupa da olabilir, Kuzey Amerika da."
ÇİN'İN AVANTAJI
Stellantis gibi Batılı şirketler hâlâ içten yanmalı motorlu araçlarla aynı fiyata elektrikli araç üretemiyor ve iki yakıt türü arasında hemen hemen eşitliği sağlamış olan Çinli otomobil üreticilerinin büyük baskısı altında. Dolayısıyla Batılı markalar aradaki farkı kapatana kadar Çinlilerle birlikte çalışmak isteyebilir.
Çinli üreticilere Çin'de yaptıkları üretim nedeniyle gümrük vergisi uygulayan ya da diğer üreticelerle aynı imtiyazları tanımayan pek çok ülke bulunuyor.
LEAPMOTOR T03 TÜRKİYE FİYATLARI
Halihazırda Türkiye'de de satışa sunulan Leapmotor T03 Çin'den değil de Polonya'dan sevkıyat ile ülkemizde satışa sunulur ise yüzde 54'lük Gümrük Vergisi de uygulanmayacak ve bu nedenle fiyatın yüzde 35,065 düşmesi mümkün olacak. 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan otomobilin 600 bin TL'den satışa sunulması bu sayede mümkün olabilir.
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