Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...
Koreli otomobil üreticisi Hyundai küresel varlığını genişletmeye çalışırken Hyundai Ioniq 5 satışları 24 ülkede 262 binin üzerine çıktı. Yeni versiyonların yolda olduğu da açıklandı.
Hyundai Ioniq 5, 24 farklı ülkede 262 binden fazla satış rakamını geride bırakarak Koreli otomobil üreticisinin satış rakamlarını katladı.
ÖZEL PLATFORM
İlk olarak Şubat 2021'de piyasaya sürülen IONIQ 5, Hyundai'nin özel E-GMP platformunu kullanan ilk modeli oldu.
HYUNDAI IONIQ 5 MENZİL
E-GMP, tamamen elektrikli modellerinin bel kemiği olarak oyunun kurallarını değiştiriyor. Hyundai'nin elektrikli araç (EV) platformu, IONIQ 5'e 454 kilometre menzil sağlayan büyük kapasiteli bir bataryaya da yer veriyor.
HYUNDAI IONIQ 5 ŞARJ SÜRESİ
800V hızlı şarj ile platform ultra hızlı şarj sağlayarak elektrikli SUV'un 18 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olmasını sağlıyor. Yaklaşık 5 dakika içinde 110 km kadar menzil elde eden modelin kısa sürede kazandığı menzil dikkat çekiyor.
HYUNDAI IONIQ 5 ABD SATIŞLARI
Hyundai'nin elektrikli SUV'u Mayıs 2021'de ABD'de satışa sunulmaya başlandı ve şu anda kümülatif satışlarda Kore ile neredeyse eşit durumda.
Hyundai, lansmanından bu yana Kore'de 66 bin 938, ABD'de ise 66 bin 481 adet Ioniq 5 sattı. Şubat 2024 itibarıyla Hyundai Ioniq 5 satışları 262 bini aştı.
HYUNDAI IONIQ 5 AVRUPA SATIŞLARI
Ioniq 5, aralarında Almanya, İngiltere, Kanada ve Norveç'in de bulunduğu 24 farklı ülkede satışa sunuldu. Model Almanya'da 33 bin 731, İngiltere'de 14 bin 426 adet, Kanada'da 11 bin 526 ve Norveç'te 10 bin 426 adet satış rakamına ulaştı.
Hyundai, küçük tasarım iyileştirmeleri, daha yüksek batarya kapasitesi ve daha da hızlı şarj ile yenilenen IONIQ 5'i Kore'de piyasaya sürdü. 84 kWh'ye varan batarya kapasitesiyle IONIQ 5, Kore'de 77,4 kWh bataryayla 485 km menzile kadar çıkabiliyor.
HYUNDAI IONIQ 5 N
Bu ayın başlarında IONIQ 5'in sportif N versiyonuna kavuşmasının ardından Hyundai, en çok satan elektrikli SUV modelinin bir başka versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Bu ayın başlarında Hyundai ve Kia'nın teknik merkezinin yakınında test edilen sağlam bir XRT donanım görüldü. TheKoreanCarBlog'a göre, Hyundai'nin bu yılın sonuna kadar ABD ve Avrupa'da sağlam IONIQ 5 versiyonu tanıtması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Karabük'te KYK yurdunda intihar!
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- Emeklilere zam yerine özel indirim
- Galatasaray'dan olay görüntülere tepki!
- ‘Aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan'