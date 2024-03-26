Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

HYUNDAI IONIQ 5 AVRUPA SATIŞLARI

Ioniq 5, aralarında Almanya, İngiltere, Kanada ve Norveç'in de bulunduğu 24 farklı ülkede satışa sunuldu. Model Almanya'da 33 bin 731, İngiltere'de 14 bin 426 adet, Kanada'da 11 bin 526 ve Norveç'te 10 bin 426 adet satış rakamına ulaştı.