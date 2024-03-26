Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

Koreli otomobil üreticisi Hyundai küresel varlığını genişletmeye çalışırken Hyundai Ioniq 5 satışları 24 ülkede 262 binin üzerine çıktı. Yeni versiyonların yolda olduğu da açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2024 Salı, 18:24
Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

Hyundai Ioniq 5, 24 farklı ülkede 262 binden fazla satış rakamını geride bırakarak Koreli otomobil üreticisinin satış rakamlarını katladı. 

Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

ÖZEL PLATFORM

İlk olarak Şubat 2021'de piyasaya sürülen IONIQ 5, Hyundai'nin özel E-GMP platformunu kullanan ilk modeli oldu.

Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

HYUNDAI IONIQ 5 MENZİL

E-GMP, tamamen elektrikli modellerinin bel kemiği olarak oyunun kurallarını değiştiriyor. Hyundai'nin elektrikli araç (EV) platformu, IONIQ 5'e 454 kilometre menzil sağlayan büyük kapasiteli bir bataryaya da yer veriyor.

Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

HYUNDAI IONIQ 5 ŞARJ SÜRESİ

800V hızlı şarj ile platform ultra hızlı şarj sağlayarak elektrikli SUV'un 18 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olmasını sağlıyor. Yaklaşık 5 dakika içinde 110 km kadar menzil elde eden modelin kısa sürede kazandığı menzil dikkat çekiyor.

Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

HYUNDAI IONIQ 5 ABD SATIŞLARI

Hyundai'nin elektrikli SUV'u Mayıs 2021'de ABD'de satışa sunulmaya başlandı ve şu anda kümülatif satışlarda Kore ile neredeyse eşit durumda.

Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

Hyundai, lansmanından bu yana Kore'de 66 bin 938, ABD'de ise 66 bin 481 adet Ioniq 5 sattı. Şubat 2024 itibarıyla Hyundai Ioniq 5 satışları 262 bini aştı.

Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

HYUNDAI IONIQ 5 AVRUPA SATIŞLARI

Ioniq 5, aralarında Almanya, İngiltere, Kanada ve Norveç'in de bulunduğu 24 farklı ülkede satışa sunuldu. Model Almanya'da 33 bin 731, İngiltere'de 14 bin 426 adet, Kanada'da 11 bin 526 ve Norveç'te 10 bin 426 adet satış rakamına ulaştı.

Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

Hyundai, küçük tasarım iyileştirmeleri, daha yüksek batarya kapasitesi ve daha da hızlı şarj ile yenilenen IONIQ 5'i Kore'de piyasaya sürdü. 84 kWh'ye varan batarya kapasitesiyle IONIQ 5, Kore'de 77,4 kWh bataryayla 485 km menzile kadar çıkabiliyor. 

Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

HYUNDAI IONIQ 5 N

Bu ayın başlarında IONIQ 5'in sportif N versiyonuna kavuşmasının ardından Hyundai, en çok satan elektrikli SUV modelinin bir başka versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hyundai Ioniq 5 elektrikli SUV ile satışları katladı: 24 ülkede satılıyor, yeni versiyonlar geliyor...

Bu ayın başlarında Hyundai ve Kia'nın teknik merkezinin yakınında test edilen sağlam bir XRT donanım görüldü. TheKoreanCarBlog'a göre, Hyundai'nin bu yılın sonuna kadar ABD ve Avrupa'da sağlam IONIQ 5 versiyonu tanıtması bekleniyor.

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