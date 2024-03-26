Dacia'dan Sandero ve Sandero Stepway'e doping: Güç arttı, yeni donanım paketi geldi...

Dacia Sandero Stepway son güncelleme ile daha fazla güce kavuştu. Dacia Sandero içinse yeni donanım seviyesi geldi. Güçlendirilmiş Dacia Sandero Stepway yakında daha güçlü bir benzinli motorla satışa sunulacakken, 2024 için Dacia Sandero süpermini serisine yeni bir üst donanım seviyesi ve otomatik vites kutusu seçeneği ekleniyor.