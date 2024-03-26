Dacia'dan Sandero ve Sandero Stepway'e doping: Güç arttı, yeni donanım paketi geldi...

Dacia'nın çok satan modelleri Sandero Stepway ve Sandero güncellendi. Sandero Stepway daha fazla güce sahip olurken Sandero ise yeni donanım seviyesine sahip oldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2024 Salı, 17:00
Dacia'dan Sandero ve Sandero Stepway'e doping: Güç arttı, yeni donanım paketi geldi...

Dacia Sandero Stepway son güncelleme ile daha fazla güce kavuştu. Dacia Sandero içinse yeni donanım seviyesi geldi. Güçlendirilmiş Dacia Sandero Stepway yakında daha güçlü bir benzinli motorla satışa sunulacakken, 2024 için Dacia Sandero süpermini serisine yeni bir üst donanım seviyesi ve otomatik vites kutusu seçeneği ekleniyor.

Dacia'dan Sandero ve Sandero Stepway'e doping: Güç arttı, yeni donanım paketi geldi...

SANDERO STEPWAY'E YENİ MOTOR

Dacia Sandero Stepway Extreme için ayrılan yeni TCe 110 benzinli motor 108 bg güç ve 200 Nm tork üretiyor ve altı ileri manuel şanzımanla birlikte geliyor. Bu kombinasyon ile Sandero Stepway 0-100 km/sa hızlanmasını 10 saniyede tamamlıyor.

Dacia'dan Sandero ve Sandero Stepway'e doping: Güç arttı, yeni donanım paketi geldi...

DACIA SANDERO JOURNEY ÖZELLİKLERİ

Yeni Dacia Sandero Journey modeli köpekbalığı yüzgeci anteni, 'Randia' 16 inç alaşım jantları ve siyah kapı aynaları ile ayırt edilebiliyor. Bu üst sınıf modelin donanımında sekiz inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay, Android Auto, otomatik klima, USB-C şarj portları, esnek bagaj zemini, geri görüş kamerası, arka park sensörleri ve kör nokta uyarısı yer alıyor. 

Dacia'dan Sandero ve Sandero Stepway'e doping: Güç arttı, yeni donanım paketi geldi...

DÜZ VE OTOMATİK VİTES 

Dacia'nın turbo şarjlı TCe 90 benzinli motoru ile sipariş edildiğinde Sandero Journey, standart beş vitesli veya İngiltere'de ekstra 1.500 sterline mal olan isteğe bağlı otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Dacia'dan Sandero ve Sandero Stepway'e doping: Güç arttı, yeni donanım paketi geldi...

DACIA SANDERO FİYATLARI

Satışa sunulan ve 3 Nisan'dan itibaren sipariş edilebilen Journey donanımındaki Sandero 15 bin 795 sterlinden, Sandero Stepway TCe 110 ise 18 bin 645 sterlinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Dacia'dan Sandero ve Sandero Stepway'e doping: Güç arttı, yeni donanım paketi geldi...

DACIA DESTEK SİSTEMLERİ

Sandero ve Sandero Stepway'in nisan ayından sonra üretilen tüm versiyonları, Dacia'nın yeni GSR2 güvenlik düzenlemelerine uymalarını sağlamak için eklediği daha fazla sürücü destek sisteminden de yararlanacak.

Dacia'dan Sandero ve Sandero Stepway'e doping: Güç arttı, yeni donanım paketi geldi...

DACIA SANDERO STANDART ÖZELLİKLER

Sonuç olarak, her iki otomobilin giriş seviyesi versiyonları bile şeritte tutma asistanı, şeritten ayrılma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve yaya ve bisikletli algılama özellikli gelişmiş acil fren sistemi gibi özelliklere sahip olacak.

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