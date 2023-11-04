Dünyanın en aerodinamik arabası: Ne Ferrari, ne de Bugatti; karşınızda yeni Chery!

HUAWEİ ORTAKLIĞIYLA YENİ MARKA

Otomobil üreticisi, Chery ve Karry gibi mevcut markalarına ek olarak, genç tüketicileri hedefleyen yeni bir iCar markasının yanı sıra Huawei ile birlikte geliştirdiği Luxeed adlı yeni bir markayı da tanıttı.

2 YILDA 39 MODEL GELİYOR!

Geçtiğimiz ay düzenlenen teknoloji gününde Chery, önümüzdeki iki yıl içinde 15 tam elektrikli ve 24 hibrit olmak üzere 39 model tanıtmayı planladığını duyurdu.