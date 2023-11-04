Dünyanın en aerodinamik arabası: Ne Ferrari, ne de Bugatti; karşınızda yeni Chery!
2 yıl içinde tam 39 yeni model çıkaracağını duyuran Chery Automotive şimdi de ton balığından esinlenen yeni elektrikli aracını 'dünyanın en aerodinamik otomobili' diyerek ortaya çıkardı.
TON BALIĞINDAN ESİNLENDİ
Chery Automotive, ton balıklarının şık ve hidrodinamik manevralarından ilham alan konsept elektrikli aracını ortaya çıkardı. Çinli otomotiv markası Chery, yapay zeka simülasyonu kullanılarak tasarlanan ve dünyanın en aerodinamik otomobili olduğunu iddia ettiği yeni konseptini tanıttı. Mavi yüzgeçli orkinos ile benzerlikleri dikkat çekti.
CHERY YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden olan Chery Automotive, kendi ülkesi Çin'de iyi bir varlığa ek olarak araçları, özellikle Brezilya, İran, Kuzey Afrika, Pakistan, Uruguay, Venezuela ve Vietnam gibi daha küçük denizaşırı pazarlara en çok ihraç edilen araçlardan olmaya devam ediyor. Türkiye'de de Tiggo Pro 8, Tiggo Pro 7 ve Omoda 5 modeli ile kısa süre içerisinde yüksek satış rakamlarına ulaşma başarısı gösterdi.
HUAWEİ ORTAKLIĞIYLA YENİ MARKA
Otomobil üreticisi, Chery ve Karry gibi mevcut markalarına ek olarak, genç tüketicileri hedefleyen yeni bir iCar markasının yanı sıra Huawei ile birlikte geliştirdiği Luxeed adlı yeni bir markayı da tanıttı.
2 YILDA 39 MODEL GELİYOR!
Geçtiğimiz ay düzenlenen teknoloji gününde Chery, önümüzdeki iki yıl içinde 15 tam elektrikli ve 24 hibrit olmak üzere 39 model tanıtmayı planladığını duyurdu.
CHERY'NİN YAPAY ZEKA ÜRETİMİ
Chery Automotive, yeni konseptinin ayrıntılarını paylaşarak, ekibinin tasarım ipuçlarını denizdeki en hidrodinamik ve güçlü balıklardan bazıları olan ton balıklarından aldığını açıkladı. Şirket ayrıca elektrikli araçlarının tasarımında, potansiyel olarak rekor kıran sürtünme katsayısına (Cd) ulaşmak için 2.000'den fazla farklı optimizasyon durumundan geçen yapay zeka simülasyon tekniklerinin kullanıldığını paylaştı.
Chery, konseptinin ağustos ayında yapılan resmi testler sırasında 0.168 Cd'lik bir rüzgâr direnci derecesi elde ettiğini söylüyor.
TARTIŞMASIZ LİDER!
Bu bir konsept olduğundan ve bir üretim aracı olmadığından, unvan hâlâ 1990'ların sonunda 0.19 Cd'ye ulaşan GM'nin EV1'ine ait olabilir. O zamandan beri, 0.175'lik bir sürtünme katsayısına ulaşan Lightyear 0 da dahil olmak üzere, bu sayıyı en iyi hale getirmeye çalışan birçok şirket gördük, ancak girişim batmadan önce üretim çalışması yaklaşık iki araçtan oluşuyordu.
Chery'nin konsept aracı eğer üretime ulaşabilirse gerçek bir binek araç için tartışmasız Cd lideri olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin TL’lik biletler!
- Adada yaşayacak çifte 5.5 milyon TL verilecek
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Okulda Atatürk'ü hedef aldı!
- 'Trol savcı' göreve iade edildi
- Dolar/TL gelecek yıl ne kadar olacak?
- Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
- Bir sigara grubuna daha zam geldi!