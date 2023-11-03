ABD merkezli Rivian Gürcistan'a elektrikli araç fabrikası açıyor: 7 bin 500 çalışan...

Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:55

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:55

Elektrikli araç girişimi Rivian, Arnhelm Mittelbach'ın Gürcistan'daki ilk fabrika müdürü olarak ekibe katıldığını duyurdu. Mercedes-Benz'de 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Mittlebach, elektrikli araç üreticisi ikinci elektrikli araç fabrikasının temelini atmaya hazırlanırken Rivian'a katıldı.

Rivian önümüzdeki yılın başlarında Gürcistan'da ikinci üretim tesisinin inşaatına başlayacak. Tesis yeni nesil R2 ürünlerine ev sahipliği yapacak.

R2 ürünleri, pazarını genişletmek isteyen Rivian'ın mevcut elektrikli modellerinden daha ucuz olacak. Rivian'ın mevcut R1T elektrikli kamyonu ve R1S'in fiyatı 70 bin doların üzerinde bulunuyor.

RIVIAN R2 FİYATI

Haziran ayında R2 serisinin yaklaşık 40 bin ila 45 bin dolardan başlayacağı ifade edilmişti. R2 serisi önümüzdeki yıl tanıtılacak.

İlk üretim aşamasının da önümüzdeki yıl başlaması ve tamamlandığında yaklaşık yıllık 200 bin kapasiteye sahip olması bekleniyor. Rivian, on yılın sonuna kadar yıllık 400 bin elektrikli araç üretme kapasitesine ulaşacak ikinci bir aşama planlıyor.

Rivian, R2 serisi ile üretimi basitleştirmek için R1 serisini geliştirirken öğrendiklerini kullanıyor. Scaringe, R2 serisinin R1'den "çok çok farklı bir araç mimarisine" sahip olacağını söylese de şirket bunun "hâlâ bir Rivian olacağını" söylüyor.

7 BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM

Scaringe, programın "tesis faaliyete geçtikten sonra işe koyulmamıza yardımcı olacak bir yetenek hattı oluşturmaya" yardımcı olacağını söyledi. Elektrikli araç üreticisi 2030 yılına kadar tesiste yaklaşık 7 bin 500 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

Rivian kısa süre önce bir başka önemli kilometre taşına daha ulaştı. Illinois eyaletindeki normal fabrikası artık her yeni elektrikli aracı yüzde 100 temiz enerji ile şarj ediyor. Müşteriler yakında ilk şarjlarını tamamen rüzgâr ve güneş enerjisinden elde eden araçları teslim almaya başlayacaklar.