Elektrikli otomobil satışları açıklandı: Togg büyük fark attı! İkinci dikkat çekti...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim 2024'te sıfır otomobil satışlarını paylaştı. EBS Danışmanlığın bu verileri kullanarak hazırladığı listede Ekim 2024'ün en çok satan 40 elektrikli otomobil modeli de belli oldu.

Ekim aynın en çok satan otomobili büyük farkla Togg T10X oldu.

İşte en çok satılan elektrikli otomobil modelleri ve satış adetleri: