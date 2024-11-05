Elektrikli otomobil satışları açıklandı: Togg büyük fark attı! İkinci dikkat çekti...
ODMD verilerine göre Türkiye'de ekim ayında en çok satan elektrikli otomobil modelleri belli oldu. Togg T10X büyük farkla ipi göğüsledi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim 2024'te sıfır otomobil satışlarını paylaştı. EBS Danışmanlığın bu verileri kullanarak hazırladığı listede Ekim 2024'ün en çok satan 40 elektrikli otomobil modeli de belli oldu.
Ekim aynın en çok satan otomobili büyük farkla Togg T10X oldu.
İşte en çok satılan elektrikli otomobil modelleri ve satış adetleri:
10. Peugeot e-2008 - 190 adet
9. Peugeot e-3008 - 199 adet
8. Renault Megane E-Tech - 244 adet
7. Mercedes EQB - 251 adet
6. Hyundai Ioniq 5 - 302 adet
5. Tesla Model Y - 340 adet
3. Mini Countryman E - 425 adet
Mini Countryman E ve KG Mobility Torres EVX aynı sayıda satış adedi ile 3'üncülüğü paylaştı.
3. KG Mobility Torres EVX - 425 adet
KG Mobility Torres EVX ve Mini Countryman E aynı sayıda satış adedi ile 3'üncülüğü paylaştı.
2. BMW iX1 - 557 adet
BMW iX1, eDrive 20 ve eDrive 30 olmak üzere 150 kW ve 230 kW gücündeki elektrikli motor seçenekleri ile satışa sunuluyor.
Model listenin geri kalanında yüzde 10 ÖTV'ye tabi olan versiyonlar olmasına karşın yüzde 40 ve yüzde 60 ÖTV oranlarına tabi olmasının etkisi ile 2 milyon 887 bin 100 TL ile 3 milyon 724 bin 900 TL arasında fiyatlarla satılıyor.
Bu da modeli ilk 10 model arasında en pahalı modellerden biri yapıyor.
Ancak model yüksek vergi oranlarına rağmen Türkiye'de en çok satan ikinci elektrikli model olmayı başardı.
1. Togg T10X - 3 bin 91 adet
Bu satış adeti ile ekim ayında satılan elektrikli modeller içinde Togg T10X'in payı yüzde 37.06 oldu.
İşte ekim ayının en çok satan elektrikli otomobil modelleri...
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