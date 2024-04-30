Elektrikli otomobil satışları artacak mı azalacak mı? İşte 2024 yılında beklenen satış sayısı...

ÜLKELERE GÖRE SATIŞLAR

Elbette tüm uluslar ve bölgeler bu büyümeye eşit oranda katkıda bulunmayacaktır. IEA, elektrikli araçların Çin'deki tüm otomobil satışlarının yarısını oluşturmasını beklerken, bazı sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırıldığı Avrupa'da sadece dörtte birini, Amerika'da ise dokuzda birini oluşturmasını bekliyor. Şarj cihazlarına erişimin kısıtlı olduğu daha az zengin, gelişmekte olan ülkelerde elektrikli araç satışları daha da az önemli olurken, elektrikli araçlara öncelik vermek için yasalar çıkaran ülkelerde norm haline gelecektir. Geçen yıl Norveç'te satılan her beş otomobilden dördü bataryalı elektrikliydi.