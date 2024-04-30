Elektrikli otomobil satışları artacak mı azalacak mı? İşte 2024 yılında beklenen satış sayısı...
Yollardaki elektrikli otomobil sayısı 2023 yılında 40 milyona ulaştı. Enerji uzmanları küresel elektrikli araç satışlarının 2024 yılında hangi seviyede olmasını beklediklerini paylaştı.
2023 yılında yaklaşık 14 milyon elektrikli araç tescil edildi. Yollardaki elektrikli otomobil sayısı ise 40 milyona ulaştı.
2024 yılında beklenenin altında başlayan elektrikli otomobil satışlarını enerji uzmanları değerlendirdi. Bu yıl satılması beklenen elektrikli otomobil sayısı açıklandı.
Uluslararası Enerji Ajansı IEA küresel elektrikli araç satışlarının 2024 yılında 17 milyona ulaşacağını öngördü.
2024 TAMPON YIL MI OLACAK?
Elektrikli araç kayıtlarının bu yıl yüzde 21'den fazla artacağını söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı uzmanlarına göre, elektrikli araçlara olan talepteki yavaşlama 2024'ün teknoloji için bir tampon yıl olmasını engellemeye yetmeyecek.
ÇİN'DE 10 MİLYONA ULAŞACAK
IEA, sürücülerin 2024 yılında dünya çapında rekor düzeyde 17 milyon elektrikli araç satın alacağını ve bunların 10 milyonunun Çin'de satılacağını öngörüyor. Bu 17 milyon rakamı, 2023 yılında satılan 14 milyon elektrikli araca kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor ve bu da dünya genelinde satılan her beş otomobilden birinin bataryalı olacağı anlamına geliyor.
ÜLKELERE GÖRE SATIŞLAR
Elbette tüm uluslar ve bölgeler bu büyümeye eşit oranda katkıda bulunmayacaktır. IEA, elektrikli araçların Çin'deki tüm otomobil satışlarının yarısını oluşturmasını beklerken, bazı sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırıldığı Avrupa'da sadece dörtte birini, Amerika'da ise dokuzda birini oluşturmasını bekliyor. Şarj cihazlarına erişimin kısıtlı olduğu daha az zengin, gelişmekte olan ülkelerde elektrikli araç satışları daha da az önemli olurken, elektrikli araçlara öncelik vermek için yasalar çıkaran ülkelerde norm haline gelecektir. Geçen yıl Norveç'te satılan her beş otomobilden dördü bataryalı elektrikliydi.
ELEKTRİKLİ MALİYETLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?
Elektrikli araçların daha da yaygınlaşmasının önündeki engellerden biri, Çinli rakiplerine ayak uydurmak için diğer firmaların başlattığı fiyat indirimlerine rağmen, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha yüksek maliyetli olmaları. Ancak IEA, ölçek ekonomisine ulaşılması ve yeni, daha ucuz bataryaların otomobil üreticilerinin üretim maliyetlerini düşürmesine olanak sağlaması nedeniyle elektrikli araçların 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu (İYM) ile çalışan otomobillerle aynı maliyete sahip olmasını beklediğini söylüyor.
PETROL TALEBİ
Elektrikli araç satışlarındaki artışın zincirleme etkilerinden biri de elbette bu araçların yerini fosil yakıtlı araçlara güç sağlamak için kullanılan petrole olan talebin azalmasıdır. Reuters'in haberine göre IEA, dünyanın 2025 yılında karayolu taşımacılığı için petrol talebinin zirveye ulaşacağını ve 2035 yılına kadar ihtiyacın onda bir oranında azalacağını tahmin ediyor. Öte yandan şarj cihazlarına olan talep hızla artacak. IEA, dünyadaki şarj ağının 2035 yılına kadar altı kat büyümesi gerektiğini söylüyor.
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