Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

PEUGEOT E-408 FİYAT

Peugeot E-3008'in fiyatı Türkiye'de Allure donanım seviyesi ile 1 milyon 865 bin TL'den başlarken araçta kullanılan batarya ise 73 kWh hacminde. Aynı donanım paketi ile 58 kWh bataryalı E-408'in Türkiye'de en az yüzde 5 kadar daha uygun olarak satışa sunulması bekleniyor. Bu da aracın 1 milyon 771 bin TL olarak satışa sunulmasını mümkün kılıyor.