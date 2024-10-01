Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

Yeni Peugeot E-408 450 kilometre menzil ile piyasaya sürülecek. Modelin motor gücü ve menzili açıklandı. Peugeot E-408'in fiyatları netleşmeye başladı. Peugeot'nun sevilen modeli artık daha güçlü ve daha sessiz...

Savaşkan İskefli
01 Ekim 2024 Salı, 14:43
Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

Peugeot'nun fastback modeli 408'in tamamen elektrikli versiyonu 2 Ekim'de geliyor.

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

AYRINTILAR BELLİ OLDU

Peugeot'nun en yeni tamamen elektrikli otomobili E-408 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Batarya, menzil ve performans rakamları elektrikli aracın (EV) bu haftaki tanıtımından önce açıklandı. 

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

PEUGEOT E-408 MENZİL

Peugeot E-408'in temelleri E-308 ile paylaşılıyor. EMP2 platformu E-308'de 54kWh batarya barındırıyor, ancak E-408'in daha uzun gövdesi Peugeot'nun daha büyük bir 58kWh batarya yerleştirmeyi başardığı anlamına geliyor. Bu da E-308'in 430 km olan menziline kıyasla 450 km gibi biraz daha uzun bir menzil sağlıyor. Peugeot'nun E-308'in 100kW'lık maksimum şarj hızını geliştirip geliştirmediği ise yarın belli olacak.

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

PEUGEOT E-408 0-100

Peugeot'nun E-408'i E-308'deki 156 beygirlik üniteden daha güçlü bir elektrik motoruyla donattığı netleşti. autoexpress'te yer alan bilgilere göre yeni otomobilin motoru 218 hp güç ve 350 Nm tork üretiyor ve E-308'in 9,8 saniyelik 0-100 km/sa süresine kıyasla 7,6 saniyelik bir süre sağlıyor.

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

DAHA HIZLI DAHA SESSİZ

Ülkemizde yalnızca 1.2 litrelik 130 beygir gücündeki motor ile satışa sunulan Peugeot 408 özellikle iç ve dış tasarımı ile büyük beğeni kazandı. Ortalama 6.1 litre yakıt tüketim değerli sunan benzinli model 0'dan 100 km/sa hıza ise 10.4 saniyede çıkıyor. Yeni elektrikli model daha iyi hızlanma performansına sahip olduğu görülürken tabana yerleştirilen 58 kWh hacmindeki batarya ile daha iyi yol tutması da bekleniyor.

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

YENİ IZGARA

Peugeot 408'in tasarım dilinde ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak 308 ve E-308'e uygun olarak, 408'in elektrikli versiyonu yeni bir ızgara ve bazı yeni rozetler kazanabilir. 

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YOK

EV'nin iç mekanı da normal 408'e çok benzer görünecek ve hissettirecek. İkiz 10 inçlik ekranlar yer alacak, ancak bilgi-eğlence sistemi EV güç aktarım sistemine uygun olarak belirli veri okumalarını gösterecek şekilde ayarlanacak. 

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

E-408 yıl sonundan önce satışa sunulacak. 408'in benzinli versiyonu Cupra Formentor'a rakip olurken yeni E-408 Kia EV6 ve Ford Mustang Mach-E gibi tamamen elektrikli crossover'larla mücadele edecek. 

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

PEUGEOT E-408 TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Peugeot'nun E-3008'i Türkiye'de kısa süre önce satışa sunması ve Peugeot 408 modelinin ülkemizde oldukça beğenilmesi ile yüksek satış rakamlarına ulaşmasının ardından elektrikli E-408'in de gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

PEUGEOT E-408 FİYAT

Peugeot E-3008'in fiyatı Türkiye'de Allure donanım seviyesi ile 1 milyon 865 bin TL'den başlarken araçta kullanılan batarya ise 73 kWh hacminde. Aynı donanım paketi ile 58 kWh bataryalı E-408'in Türkiye'de en az yüzde 5 kadar daha uygun olarak satışa sunulması bekleniyor. Bu da aracın 1 milyon 771 bin TL olarak satışa sunulmasını mümkün kılıyor.

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

PEUGEOT E-408 VERGİ

Fakat aracın benzer bir fiyata gelmesi için vergisiz fiyatının 1 milyon 450 bin TL'nin altında olması gerekiyor. GT donanımda bu fiyat aşılırsa araca alınan Özel Tüketim Vergisi de yüzde 40'a çıkacak.

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

522 BİN LİRALIK FARK

Yani araç 1 milyon 450 bin TL olursa vergilerle fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye çıkarken 1 milyon 450 bin 1 TL dahi olsa fiyatı 2 milyon 436 bin 1 TL'ye çıkıyor. 1 lira için fazladan 522 bin TL vergi uygulanıyor. 

Elektrikli Peugeot 408'de son 24 saat: 450 kilometre menzil 218 beygir güç! Fiyat ayrıntısı...

PEUGEOT'DAN MENZİL REKORLARI!

E-408'in gelişi Peugeot için önemli bir dönüm noktası olacak, çünkü 508 bu yılın sonunda satışa sunulduğunda, firmanın kamyonet serisi de dahil olmak üzere ürün gamındaki her modelin saf elektrik gücüyle sunulacağı anlamına geliyor. Ürün gamına katılan en son elektrikli araçlar, Peugeot'nun önümüzdeki yıl uzun menzilli versiyonları çıktığında sırasıyla 700 ve 670 km menzil sunacağını doğruladığı E-3008 ve E-5008 oldu.

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