En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim 2024'te sıfır otomobil satışlarını paylaştı. EBS Danışmanlığın bu verileri kullanarak hazırladığı listede Ekim 2024'ün en çok satan 40 otomobil modeli de belli oldu.

Ekim aynın en çok satan otomobili Renault Clio hatchback olurken Togg ilk 3'e girmeyi başardı.

İşte en çok satılan otomobil modelleri ve satış adetleri: