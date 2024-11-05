En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

ODMD verilerine göre Türkiye'de ekim ayında en çok satan otomobil modelleri belli oldu. İpi Renault Clio göğüslerken Togg ilk 3'e girmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2024 Salı, 12:14
En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim 2024'te sıfır otomobil satışlarını paylaştı. EBS Danışmanlığın bu verileri kullanarak hazırladığı listede Ekim 2024'ün en çok satan 40 otomobil modeli de belli oldu.

Ekim aynın en çok satan otomobili Renault Clio hatchback olurken Togg ilk 3'e girmeyi başardı.

İşte en çok satılan otomobil modelleri ve satış adetleri:

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

10. Nissan Qashqai - 1551 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

9. Dacia Sandero Stepway - 1822 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

8. Hyundai İ20 - 1850 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

7. Fiat Egea Cross - 2 bin 136 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

6. Toyota Corolla - 2 bin 727 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

5. Volkswagen Taigo - 2 bin 923 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

4. Renault Megane Sedan - 2 bin 993 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

3. Togg T10X - 3 bin 91 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

2. Fiat Egea Sedan - 3 bin 697 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

1. Renault Clio Hatchback - 3 bin 915 adet

En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!

İşte ekim ayının en çok satan otomobil modelleri ve satış adetleri...

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