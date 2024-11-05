En çok satılan otomobiller belli oldu: Togg T10X ilk 3'e girdi!
ODMD verilerine göre Türkiye'de ekim ayında en çok satan otomobil modelleri belli oldu. İpi Renault Clio göğüslerken Togg ilk 3'e girmeyi başardı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim 2024'te sıfır otomobil satışlarını paylaştı. EBS Danışmanlığın bu verileri kullanarak hazırladığı listede Ekim 2024'ün en çok satan 40 otomobil modeli de belli oldu.
Ekim aynın en çok satan otomobili Renault Clio hatchback olurken Togg ilk 3'e girmeyi başardı.
İşte en çok satılan otomobil modelleri ve satış adetleri:
10. Nissan Qashqai - 1551 adet
9. Dacia Sandero Stepway - 1822 adet
8. Hyundai İ20 - 1850 adet
7. Fiat Egea Cross - 2 bin 136 adet
6. Toyota Corolla - 2 bin 727 adet
5. Volkswagen Taigo - 2 bin 923 adet
4. Renault Megane Sedan - 2 bin 993 adet
3. Togg T10X - 3 bin 91 adet
2. Fiat Egea Sedan - 3 bin 697 adet
1. Renault Clio Hatchback - 3 bin 915 adet
İşte ekim ayının en çok satan otomobil modelleri ve satış adetleri...
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