En ucuz tam hibrit otomobil olarak duyuruldu: 1 milyon TL'nin altında 192 beygir otomatik vites...

HİBRİTLER İÇİNDE EN UYGUNU

MG3, giriş seviyesi versiyonları sırasıyla 21 bin 295 sterlin ve 22 bin 630 sterlinden başlayan Renault Clio E-Tech ve yakın zamanda makyajlanan Toyota Yaris gibi hibrit süperminilerle karşılaştırıldığında fiyat uçurumu daha da büyüyor. Trophy donanımındaki en üst sınıf MG3 bile İngiltere'de sadece 20 bin 495 sterline mal oluyor.