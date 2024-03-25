En ucuz tam hibrit otomobil olarak duyuruldu: 1 milyon TL'nin altında 192 beygir otomatik vites...
Yeni MG3 Hybrid+ İngiltere'nin en ucuz tam hibrit otomobili olarak satışa sunuluyor. 192 beygir gücündeki model 0'dan 100 km/sa hıza 8 saniyede çıkıyor. İşte MG3 Hybrid+'ın donanım seviyeleri, fiyatı ve teknik özellikleri...
Tamamen yeni MG3, tam hibrit güç aktarma organlarına ve uzun bir kit listesine sahip olmasına rağmen fiyatıyla Opel Corsa'nın altında kalmayı başarıyor.
Tamamen yeni MG3 Hybrid+ 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda bir aydan kısa bir süre önce tanıtıldı. İngiltere'de 18 bin 495 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Fiyatı ile rakiplerinin önüne geçen tam hibrit MG3, temel özellikli benzinli Opel Corsa'dan yaklaşık 1.000 sterlin daha uygun.
HİBRİTLER İÇİNDE EN UYGUNU
MG3, giriş seviyesi versiyonları sırasıyla 21 bin 295 sterlin ve 22 bin 630 sterlinden başlayan Renault Clio E-Tech ve yakın zamanda makyajlanan Toyota Yaris gibi hibrit süperminilerle karşılaştırıldığında fiyat uçurumu daha da büyüyor. Trophy donanımındaki en üst sınıf MG3 bile İngiltere'de sadece 20 bin 495 sterline mal oluyor.
MG3 PERFORMANS
Yeni MG3, Clio E-Tech ve Yaris Hybrid'de bulunanlara benzer Hybrid+ kurulumuyla şirketin ilk tam hibrit güç aktarma organına sahip modeli oldu.
192 BEYGİR GÜÇ
MG3, ön tekerleklerini tahrik etmek için 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve bir elektrik motoru kullanıyor ve toplam 192 bg güç üretiyor. Bunun 134 bhp'lik kısmı 250Nm tork ile birlikte sadece e-motordan geliyor.
İDDİALI PERFORMANS
MG3'teki batarya ise 1.83kWh hacminde. MG3, hibrid Clio'daki 9,3 saniyeye kıyasla 0'dan 100 km/sa hıza tam 8 saniyede çıkabiliyor. MG, hatchback modelinin 100 g/km CO2 salınımı yaptığını da açıkladı.
ECO, STANDART VE SPOR MODLARI
Aküyü şarj etmek için aracı herhangi bir yere takmak zorunda değilsiniz, çünkü bu işlem motorun ayrı bir jeneratör motoruyla birlikte çalışmasıyla hallediliyor. Hybrid+ sistemi duruma göre beş olası güç aktarım modundan birini otomatik olarak seçiyor, ancak sürücüler Eco, Standart ve Spor ayarları arasında geçiş yapabiliyor.
MG3 SE DONANIM SEVİYESİ
MG3 Hybrid+ SE ve Trophy olmak üzere iki donanım seviyesinde sunuluyor. SE donanımında 7 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto'nun yanı sıra uydu navigasyonu, geri görüş kamerası, arka park sensörleri ve MG Pilot sürücü destek sistemleri paketi yer alıyor. Bu pakette adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, şeritten ayrılma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve yaya ve bisiklet algılama özellikli aktif acil frenleme bulunuyor.
MG3 TROPHY DONANIM SEVİYESİ
Trophy donanımındaki MG3 Hybrid+, temel modelin halojen farlarını LED ünitelerle değiştiriyor ve 360 derece park kamerası, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi, deri efektli döşeme, anahtarsız giriş, yağmur algılamalı silecekler, kör nokta algılama ve arka çapraz trafik uyarısı ekleyerek standart kit listesini oluşturuyor.
MG3 TÜRKİYE FİYATI
Opel Corsa 1.2 75 HP 5 ileri manuel Türkiye'de 1 milyon 17 bin 900 TL'ye satılıyor. İngiltere'de ise 19 bin 625 sterlin. İngiltere'de 18 bin 495 sterlinden başlayan fiyatlarla satılan modelin Türkiye'ye geleceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak model Türkiye'de satışa sunulursa fiyatın şu anki döviz kurları üzerinden 1 milyon TL'nin altında olması bekleniyor.
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