Fiat'ın o modelinde fiyatlar sabit kaldı! İster elektrikli ister dizel: 839 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar...

ELEKTRİKLİ FIAT DOBLO

Yüzde 100 elektrikli E-Doblo ise sınıfındaki en yüksek menzili sunmasıyla öne çıkıyor. Önceki jenerasyonuna göre 60 km daha fazla menzil sunan Yeni E-Doblo WLTP ölçümlerine göre tek şarjla Cargo gövdede 343, binek otomobil sınıfındaki E-Doblo’da ise 346 kilometreye varan menzil sunabiliyor. 50kWs’lik bataryaya sahip E-Doblo’da, 100 kW (136 HP) güç ve 270 Nm tork üreten elektrik motoru aracın her koşulda yüksek performans sunmasına yardımcı oluyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

100 kW'a kadar hızlı sarj (DC) sayesinde, 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabilen E-Doblo, Cargo gövdesinde fonksiyonellikten ödün vermiyor ve içten yanmalı motorlarla aynı boyutları ve hacmi sunuyor. E-Doblo’da, kullanıcı odaklı sunulan yeni ayarlanabilir rejeneratif frenleme sistemi ile frenlemenin şiddeti direksiyonun arkasında yer alan kulakçıklarla üç kademeye kadar ayarlanabiliyor. Hafif, orta ve güçlü rejeneratif frenleme modları, kullanıcıların trafik durumu ve yol koşullarına göre rejenerasyon seviyesini kendilerinin ayarlamalarına imkân tanıyor.