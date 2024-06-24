Fiat'ın o modelinde fiyatlar sabit kaldı! İster elektrikli ister dizel: 839 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar...
Fiat Professional ürün gamının güçlü üyesi Doblo makyajlandı. Yeni versiyonlarıyla ülkemizde satışa sunulan Doblo fiyatları satışa sunulduğu tarihten bu yana değişmedi...
Yeni teknolojilerle donatılan Fiat Doblo, şık ve dinamik tasarımının yanında, içten yanmalı ve elektrikli motor seçenekleri, konforlu kabin içi ve zengin güvenlik öğeleriyle de fark yaratıyor.
Yeni Doblo, Cargo gövdede ve Combi'nin Easy versiyonlarında 1,5 litrelik, 100 HP gücündeki dizel motor seçeneği ve 6 ileri manuel şanzımanla satışa sunuluyor.
1.5 DİZEL 130 BEYGİR
1.5 litrelik 130 HP gücündeki dizel motor seçeneği ise Doblo Combi Premio'da manuel vites ile satın alınabiliyor. Aynı motor Cargo gövdede ve Combi Premio ile Premio Plus versiyonlarında ise 8 ileri otomatik şanzımanla kombinasyonuyla tercih edilebiliyor.
346 KİLOMETRE MENZİL
Sınıfının en iyi menzilini sunan yüzde 100 elektrikli E-Doblo ise 100 kW (136 beygir) elektromotor ve 50 kWs batarya kapasitesini korurken, 346 km’ye varan menzili bir önceki jenerasyona göre 60 km daha fazla menzil sunuyor.
GÜVENLİK DONANIMLARI
Çarpışma uyarısı ve otomatik acil durum freni, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk asistanı, hız levhası okuma ve akıllı hız asistanı gibi güvenlik unsurlarını standart olarak sunan yenilenen Doblo, mayıs ayı itibari ile Fiat bayilerinden satın alınabilecek.
Fiat Professional ürün gamının güçlü üyesi Doblo, yenilenen yüzüyle satışa sunuldu. Daha fazla teknoloji, daha dikkat çekici tasarım, zengin güvenlik öğeleri ve daha fazla konfor sunan Doblo, Cargo ve Combi gövde tiplerinde; içten yanmalı ve elektrikli motor seçenekleriyle tercih edilebilecek.
Hafif ticari araç segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olan Fiat Doblo, yenilenerek iddiasını daha da artırdı. Daha güvenli, daha şık ve daha konforlu olan Doblo hem iş hem de özel kullanımda tüm ihtiyaçları karşılayan ideal bir yol arkadaşı olmayı sürdürüyor. Şık görünümüyle dikkat çeken yenilenen Doblo, farklı ve yeni tasarım unsurlarıyla, şehir yaşamına uyumlu bir görünüm sergiliyor.
Önde ve arkada yeni koyu gri Fiat logolarının yer aldığı yeni Doblo’da, daha rafine bir dış görünüm sunarken yenilenen ön tampon, ön panjur ve yeni dış tasarım detayları ise Doblo’yu daha da şık bir araç haline getiriyor. Makyajlı Doblo, müşterilerin günlük hayatını kolaylaştıracak gelişmiş teknolojileri de barındırıyor. Yenilenen geniş yaşam alanı, daha fazla teknoloji ve konfor özelliği sunarak sürüşleri daha da keyifli hale getiriyor.
DOBLO CARGO
Her koşulda yüksek esneklik ve pratiklik sunan Doblo Cargo, standart ve maxi olmak üzere iki farklı şasi uzunluğu ile satışa sunuluyor. Yüksek standart donanımlarıyla yenilenen Doblo Cargo, kullanıcılarının beklentilerini aşmaya devam ediyor. Yeni dijital gösterge paneli, yeni çok fonksiyonlu direksiyonu, yeni 10 inç dokunmatik ekranlı radyosu, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri ve diğer sürüş destek sistemleri ile konforu ve pratikliği bir araya getiriyor. Aynı zamanda Doblo Cargo’da opsiyonel olarak kargo alanına erişimi kolaylaştıran ikinci kayar kapı, daha iyi geri görüş ve yük alanı görüşü sağlayan camlı arka kapı ve camlı ara bölme, daha fazla pratiklik sağlayan Magic Cargo sistemi, geri görüş kamerası ve kargo alanı zemin kaplamasını içeren ve konfor seviyesini arttıran Plus Paket özellikleri de tercih edilebiliyor.
DOBLO COMBI
Hem özel hayatı hem de iş hayatını kolaylaştıran Doblo Combi ise Easy, Premio ve Premio Plus olmak üzere üç farklı donanım seviyesi ile satışa sunuluyor. Giriş seviyesi olan Easy’den itibaren yüksek standart donanımlara ve şık tasarıma önem veren Fiat Professional, kullanıcıların beklentilerinden ödün vermemelerini sağlıyor.
DOBLO COMBİ DONANIMLARI
Doblo Combi’nin Easy donanım seviyesinde yeni ECOLED farlar, çok fonksiyonlu yeni direksiyon, yeni 10 inç dokunmatik ekranlı radyo, dijital gösterge paneli ve yeni koltuklar öne çıkıyor. Tüm versiyonlarda kablosuz olarak sunulan Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliği sayesinde, kullanıcıların akıllı telefonlarını kolayca araca entegre etmeleri sağlanıyor. Yeni donanım seviyesi olan Premio, gri ön ve arka tampon koruma, sis farları, dekoratif parlak siyah kapı korumaları, parlak siyah yan aynaları, tavan rayları ve gövde rengi arka tamponu ile dikkat çekiyor. Ayrıca açılabilir arka bagaj camı ve içeride standart olarak sunulan yüksek orta konsol ile pratikliği daha da artırıyor.
DOBLO PREMIO PLUS
Ürün gamının en üst donanım seviyesi olan Premio Plus ise daha fazla konfor ve teknolojiyle farkını gösteriyor. Premio versiyonuna ek olarak yeni 17 inç jantlar şıklığı artırırken cam tavan ise kabine daha ferah bir atmosfer getiriyor. Premio Plus donanım seviyesinde kabin içindeki premium tarz, araç içerisindekilerin daha keyifli yolculuklar için katkı yapıyor. Yeni 10 inç renkli dijital gösterge paneli tüm koşullarda verilerin rahatça okunmasını sağlarken, yeni yüksek çözünürlüklü Uconnect Nav 10 inç dokunmatik ekranlı radyo ise bilgi ve eğlenceye en rahat şekilde ulaşılmasını sağlıyor.
DOBLO RENK SEÇENEKLERİ
Doblo’nun şıklığı, yeni renk seçenekleriyle de tamamlanıyor. Müşteriler Buz Beyazı, İnci Siyahı ve Artense Gri renklerin yanı sıra, yeni Lodos Mavi ve yeni Vadi Yeşili renklerini de tercih edebiliyorlar.
FIAT DOBLO 8 İLERİ OTOMATİK
FİAT Professional, dizel motor seçeneklerine sahip Doblo ve tamamen elektrikli E-Doblo ile her ihtiyaca uygun verimli motor seçeneklerini sunuyor. Doblo Cargo ve Doblo Combi Easy versiyonlarında 100 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilebiliyor. 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor ise Doblo Combi Premio’da manuel vites ile tercih edilebiliyor. Aynı motor hem Doblo Cargo’da hem de Doblo Combi’nin Premio ve Premio Plus versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Böylece Doblo Cargo da ilk defa otomatik vites seçeneği ile ticaret erbaplarına daha konforlu bir sürüş sağlamaya hazırlanıyor.
ELEKTRİKLİ FIAT DOBLO
Yüzde 100 elektrikli E-Doblo ise sınıfındaki en yüksek menzili sunmasıyla öne çıkıyor. Önceki jenerasyonuna göre 60 km daha fazla menzil sunan Yeni E-Doblo WLTP ölçümlerine göre tek şarjla Cargo gövdede 343, binek otomobil sınıfındaki E-Doblo’da ise 346 kilometreye varan menzil sunabiliyor. 50kWs’lik bataryaya sahip E-Doblo’da, 100 kW (136 HP) güç ve 270 Nm tork üreten elektrik motoru aracın her koşulda yüksek performans sunmasına yardımcı oluyor.
30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
100 kW'a kadar hızlı sarj (DC) sayesinde, 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabilen E-Doblo, Cargo gövdesinde fonksiyonellikten ödün vermiyor ve içten yanmalı motorlarla aynı boyutları ve hacmi sunuyor. E-Doblo’da, kullanıcı odaklı sunulan yeni ayarlanabilir rejeneratif frenleme sistemi ile frenlemenin şiddeti direksiyonun arkasında yer alan kulakçıklarla üç kademeye kadar ayarlanabiliyor. Hafif, orta ve güçlü rejeneratif frenleme modları, kullanıcıların trafik durumu ve yol koşullarına göre rejenerasyon seviyesini kendilerinin ayarlamalarına imkân tanıyor.
SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ
Yeni Doblo’nun en dikkat çeken yanlarından biri de kusursuz güvenlik özellikleri ve sürücü destek sistemleri oluyor. Doblo’nun Cargo ve Combi versiyonlarında birçok sürücü destek sistemi ve güvenlik öğeleri standart olarak sunuluyor. Bunlar arasında çarpışma uyarısı ve otomatik acil durum freni, şerit takip sistemi, uzun far asistanı, sürücü yorgunluk asistanı ve hız levhası okuma ile akıllı hız asistanı gibi özellikler yer alıyor. Tüm versiyonlarında standart olarak sunulan bu özellikleri ile Doblò, tüm yolculukların konforlu ve güvenli geçmesini sağlıyor.
FIAT DOBLO FİYATLARI
Fiat Doblo Cargo 839.900 TL’den Doblo Combi, 1.064.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, segmentinde en uzun menzile sahip elektrikli E-Doblo Cargo 1.471.900 bin TL’den, binek otomobil sınıfındaki 5 kişilik E-Doblo ise 1.656.900 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarını bekliyor. Fiat Doblo satışa sunulduğu mayıs ayından bu yana aynı fiyatla satılıyor...
FIAT DOBLO KAMPANYALAR
Ayrıca tüm modellerde geçerli 150.000 TL 12 ay, yüzde sıfır faizli kredi fırsatı veya sadece Doblo Combi’de geçerli kredi kullanmak istemeyen müşteriler için alternatif 75.000 TL nakit indirim sunuluyor.
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