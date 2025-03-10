Tesla Model S ve Model X yenileniyor: Tarih açıklandı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:21

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:21

Tesla 2024'te Model 3'ü 2025'in başında ise Tesla Model Y'yi yenilemesinin ardından sıra Model X ve Model S'e geldi.

Tesla, 2021 yılında amiral gemisi elektrikli araçları olan Model S ve Model X'in güncellenmiş versiyonlarını tanıtmasının ardından bu yıl tekrar güncelleme yapacağını açıkladı.

Tesla Model Y

Tasarım yenilemesi araç programlarını yeniden yükseltemedi. Bir noktada Tesla, iki aracın toplamı için yılda 100.000 adetlik bir hacim öngörüyordu, ancak bu sayı geçen yıl itibariyle yaklaşık yarıya düştü.

Bunun bir nedeni Audi, BMW, Mercedes-Benz ve diğer bazı şirketlerin elektrikli araç (EV) pazarının üst ucunda artan rekabetiydi.

Şimdiyse Tesla, Model S ve Model X'i güncellemeyi planladığını doğruladı.

Tesla Model S

Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy duyuruyu yaptı:

“Sadece bir dakika verin. Oraya da geleceğiz. Birkaç yıl önceki yükseltme, mimari ve yapı açısından çoğu insanın düşündüğünden daha büyüktü. Bu yılın ilerleyen zamanlarında ona biraz ilgi göstereceğiz. Buradaki herkesin S/X için duyduklarında küçük bir yeri var. Yakın zamanda hiçbir yere gitmeyecekler.”