Kamyonun çarptığı kadın öldü... Şoför gözaltında!

Bolu'da kamyonun çarptığı Hürriyet Öztürk (64) hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken şoför gözaltına alındı.

Kamyonun çarptığı kadın öldü... Şoför gözaltında!
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:29

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak'ta meydana geldi.

A.K. idaresindeki zincir bir markete ait kamyon, yolda yürüyen Hürriyet Öztürk'e çarptı.

Öztürk kamyonun altında kalırken şoför A.K. yoluna devam etti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. A.K. gözaltına alınırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bolu #kamyon #kaza

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