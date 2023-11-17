Ferrari'nin yola çıkacak ilk XX modeli pistte yeni bir rekora imza attı: SF90 XX Stradale
2024 Ferrari SF90 XX Stradale, Fiorano Pisti'nde tur zamanı rekoru kırdı. Şimşek hızındaki otomobil aynı zamanda Ferrari'nin caddelerde kullanabileceğiniz ilk XX modeli olma özelliğini taşıyor.
2024 Ferrari SF90 XX Stradale, Ferrari'nin özel Fiorano Pisti'nde üretim otomobilleri için yeni bir tur rekoru kırdı.
Ferrari test pilotu Raffaele de Simone, yeni XX otomobili 1:17.3'lük bir dereceyle kullanarak Assetto Fiorano paketine sahip normal SF90 Stradale'den 1.4 saniye daha hızlı hale getirdi.
Ferrari XX programının önceki teklifleri yalnızca pist otomobilleri olsa da SF90 XX ilk kez yolda yasal olarak kullanılabilecek XX otomobili oldu.
2024 SF90 XX Stradale çift turbolu bir V-8 ve üç elektrik motorundan oluşan 1016 beygirlik bir güç aktarma organı ile rekora imza atmayı başardı. Ayrıca Ferrari'nin özel Fiorano test pistinde üretim otomobilleri için yeni bir tur rekoru kırdı.
Resmi olarak, de Simone 1:17.309'luk bir derece yaptı, ancak Ferrari tur zamanlarını yalnızca onda birine kadar bildiriyor, bu nedenle eski rekor 1:18.7 idi ve yeni rekor 1:17.0 olarak ifade ediliyor. Her iki araç da rekor turlarında Michelin Pilot Sport Cup 2R lastiklerini kullandı.
FERRARI XX MODELLERİ
Ferrari'nin Enzo tabanlı FXX ve LaFerrari-tabanlı FXX-K gibi önceki nesil XX otomobilleri, Ferrari'nin en seçkin müşteri tabanı için sadece pist otomobilleriydi. Bu yıl SF90 XX Stradale ve SF90 XX Spider'ın tanıtılması, caddeye çıkabilen ilk XX otomobilleri oldukları için programı temelden değiştiriyor.
Sadece 799 adet SF90 Stradale coupe ve 599 adet SF90 Spider cabrio üretileceği ve hepsinin şimdiden satıldığı da Ferrari tarafından ifade edildi.
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