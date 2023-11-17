Ferrari'nin yola çıkacak ilk XX modeli pistte yeni bir rekora imza attı: SF90 XX Stradale

FERRARI XX MODELLERİ

Ferrari'nin Enzo tabanlı FXX ve LaFerrari-tabanlı FXX-K gibi önceki nesil XX otomobilleri, Ferrari'nin en seçkin müşteri tabanı için sadece pist otomobilleriydi. Bu yıl SF90 XX Stradale ve SF90 XX Spider'ın tanıtılması, caddeye çıkabilen ilk XX otomobilleri oldukları için programı temelden değiştiriyor.

Sadece 799 adet SF90 Stradale coupe ve 599 adet SF90 Spider cabrio üretileceği ve hepsinin şimdiden satıldığı da Ferrari tarafından ifade edildi.