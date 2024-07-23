O marka efsane modelleri tekrar üretecek! Klasik otomobiller geri dönüyor...
Ford'un iki klasik modelini tekrar üreteceği açıklandı. Klasik otomobil tutkunlarını heyecanlandıran gelişmede ayrıntılar belli oldu. Ayrıca beş klasik Ford modeli daha listeye eklenecek...
Klasik Ford'lar, RS200 ve Mk1 Escort'tan başlayarak markanın onayıyla yepyeni otomobiller olarak yeniden düzenlenecek.
YENİDEN YARATILIYOR
Bir İngiliz şirketi, RS200 ralli otomobili ve Mk1 Ford Escort'tan başlayarak klasik Ford otomobillerinin yeni ve yeniden yaratılmış versiyonlarını üretme haklarını elde etti. DRVN Automotive Group'un bir parçası olan şirket, Ford Motor Company ile çok sınırlı sayıda “bir dizi devam ve yeniden düzenlenmiş ikonik Ford aracı” üretmek üzere bir anlaşma imzaladı.
FORD RS200
İlk araç, yol kullanımı için de çok az sayıda üretilen Grup B ralli aracı olan yenilenmiş bir Ford RS200 olacak. Boreham Motorworks'e göre model tamamen yeni olacak, yani orijinal tasarımlara dayanması gerekmiyor.
Otomobil hakkında henüz çok az ayrıntı var, ancak teaser görüntüsü, modern çağa uygun olacağına işaret eden bir dizi LED far gösteriyor. Marka, aracın ortadan motorlu düzeninden, kompozit gövdesinden ve dört tekerlekten çekiş sisteminden bahsediyor, yani tüm bu özellikler devam edecek.
İKİNCİ MODEL FORD ESCORT
Yeniden piyasaya sürülecek bir sonraki model bir Mk1 Ford Escort rekreasyonu olacak, ancak RS200'ün aksine bu bir devam modeli olacak. Bu da üretilen otomobillerin, otomobilin 1960'lardaki orijinal serisine ait Araç Kimlik Numaraları (VIN) sırasını takip edeceği anlamına geliyor. Bu da Boreham Motorworks'ün yeniden yaratımının eski Mk1 Escort'a, şirketinin RS200'ü tamamen yeni bir şekilde ele almasından daha yakın olacağını gösteriyor.
LED FARLAR
Bununla birlikte, Mk1 Escort'un teaser görüntüsü bir dizi LED gündüz farını da gösteriyor, bu nedenle yeni modellerin atalarına göre bazı yükseltmelere sahip olması muhtemel. Sınırlı sayıda üretilecekleri ve satın almanın çok pahalı olması muhtemel olarak değerlendiriliyor.
DİĞER MODELLER
Buradaki en büyük fark, bu modellerin Ford'un açık onayına sahip olması. Şirkete ayrıca beş klasik Ford modeli daha üretme izni verildi, bu nedenle gelecekte Mk2 Escort, Capri, Sierra ve daha fazlası gibi araçların da bu çizgide yeniden ortaya çıkması bekleniyor.
Ford Performance Motorsports'un Genel Müdürü Will Ford konu hakkında şöyle konuştu:
“Boreham Motorworks ve DRVN ekibiyle tanıştığımız ilk andan itibaren, en ikonik tarihi isim plakalarımızdan bazılarını modern çağ için nasıl hayata geçireceklerine dair heyecan verici bir vizyona sahip oldukları açıktı.”
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