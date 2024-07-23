O marka efsane modelleri tekrar üretecek! Klasik otomobiller geri dönüyor...

DİĞER MODELLER

Buradaki en büyük fark, bu modellerin Ford'un açık onayına sahip olması. Şirkete ayrıca beş klasik Ford modeli daha üretme izni verildi, bu nedenle gelecekte Mk2 Escort, Capri, Sierra ve daha fazlası gibi araçların da bu çizgide yeniden ortaya çıkması bekleniyor.