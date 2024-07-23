Formula 1'de yasaklandı, Red Bull yeni modelinde kullanıyor: 1200 beygirlik RB17 piste çıktı!

HER YERDE BAKIM

Red Bull ayrıca RB17'ye sahip olmanın ve kullanmanın kolay olduğundan emin olmak istiyor. Bu nedenle, RB17 sahipleri için dünyanın en iyi yarış pistlerinden bazılarında tam fabrika desteği ve sürücü gelişimi ile bir dizi pist etkinliği düzenlenecek. Şirket, ilk hiper otomobilinin bakım gerektirmeden 24 saatlik bir yarışı tamamlayabileceğini iddia ediyor ve Red Bull Genel Merkezi'nde veya sahibinin bulunduğu her yerde bakım yapmayı teklif edecek.