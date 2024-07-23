Formula 1'de yasaklandı, Red Bull yeni modelinde kullanıyor: 1200 beygirlik RB17 piste çıktı!
Yeni Red Bull RB17 modeli 15.000 dev/dak V10 motoruyla ortaya çıktı. Marka modelin 900 kilogramın altında olduğunu açıklarken Formula 1'in yasaklanan teknolojisinin de kullanıldığını açıkladı...
Efsanevi F1 tasarımcısı ve mühendisi Adrian Newey'in tasarladığı pistlere özel, V10 motorlu apeks avcısının, F1 seviyesinde performans sunma misyonundan hiç ödün vermediği iddia edildi.
4,5 LİTRE V10
İlk kez 2024 Goodwood Festival of Speed'de görücüye çıkan Red Bull RB17, 1.000 bg'den fazla güç üreten ve 15.000 rpm'lik bir redline'a sahip doğal aspirasyonlu 4,5 litrelik bir V10 motordan güç alıyor. Bu, en sert yarış motosikletleri ile aynı seviyede.
KOMBİNE ELEKTRİK MOTORLU
Ortaya monte edilmiş V10 ayrıca 1.200 beygir üzerinde bir kombine güç çıkışı ve 350 km/sa'in üzerinde bir azami hız için bir elektrik motoruyla eşleştirilmiştir. Bu gücün tamamı karbon fiber altı vitesli şanzıman ve hidrolik olarak kilitlenen diferansiyel aracılığıyla arka tekerleklere gönderiliyor ve geri vitesten e-motor sorumlu.
RED BULL RB17 AĞIRLIĞI
Red Bull'a göre RB17'nin ağırlığı 900 kg'ın altında, yani bir Renault Clio'dan daha hafif. Bu kısmen, böyle bir otomobil için gereken sertliği de sağlayacak olan karbon fiber monokok şasinin kullanılması sayesinde oldu.
PİSTE ÖZEL
RB17, Le Mans Hypercar sınıfı güvenlik düzenlemelerini karşılamak üzere tasarlandı, ancak yaya güvenliği veya yol otomobillerinin uğraştığı diğer engeller konusunda açıkça rahatsız değil. Red Bull, Newey'in sadece piste özel bir tasarımla “seri üretim bir otomobilde mevcut olan en gelişmiş zemin efekti paketini” bir araya getirebildiğini söylüyor.
YASAKLI TENOLOJİ!
Buna F1'de yasaklanmış bir teknoloji olan yan etekler de dahil. Zemin etkisi aerodinamiği tek başına 1,7 tona kadar bastırma kuvveti üretebiliyor ve ön ve arka kanatlardaki aktif aerodinamik unsurlarla birlikte çalışıyor.
KARBON FİBER JANT
F1 tarzı itmeli süspansiyon sürüş yüksekliği, yuvarlanma ve mekanik denge için aktif kontrol sunup ve ayarlanabilir amortisörlerle birleştirilirken, karbon-karbon frenler durdurma gücünü sağlıyor. Özel Michelin slick lastiklere sahip 18 inç tam karbon fiber jantlar standart.
RED BULL RB17 OTURMA DÜZENİ
Red Bull iki koltuklu iç mekana dair herhangi bir görüntü paylaşmadı, ancak kokpit boyutlarının “cömert” olduğunu vurguladı. Özel koltuk seçenekleri ve ayarlanabilir pedal kutusu, çeşitli boyutlardaki sürücülerin direksiyona geçmesine olanak tanıyacak ve kasklar ve yarış kıyafetleri için yerleşik depolama alanı bulunacak.
HER YERDE BAKIM
Red Bull ayrıca RB17'ye sahip olmanın ve kullanmanın kolay olduğundan emin olmak istiyor. Bu nedenle, RB17 sahipleri için dünyanın en iyi yarış pistlerinden bazılarında tam fabrika desteği ve sürücü gelişimi ile bir dizi pist etkinliği düzenlenecek. Şirket, ilk hiper otomobilinin bakım gerektirmeden 24 saatlik bir yarışı tamamlayabileceğini iddia ediyor ve Red Bull Genel Merkezi'nde veya sahibinin bulunduğu her yerde bakım yapmayı teklif edecek.
RED BULL RB17 ÜRETİM ADEDİ
Sadece 50 adet üretilecek olan Red Bull RB17'lerin her biri 5,75 milyon sterlin artı yerel vergilere mal olacak ve hepsi soldan direksiyonlu olacak.
RED BULL RB17 ÜRETİM TARİHİ
Üretimin 2025 yılında Red Bull'un İngiltere Milton Keynes'teki 290 dönümlük kampüsünde başlaması planlanıyor.
Alıcılar, dış boya rengini ve iç malzemeleri seçerek ve isterlerse bir dizi seçenek ekleyerek otomobillerini benzersiz hale getirebilecekler. Ancak Red Bull, temel otomobilin mümkün olan en yüksek performansı sunmasını amaçlıyor.
Gelecek yılın başlarında Red Bull Racing'in Baş Teknik Sorumlusu görevinden ayrılacak olan Adrian Newey, RB17 tanıtıldığında şunları söyledi:
“Konseptten teslimata kadar kendi Hypercar'ımızı tasarlama görevini üstlenme fikri üzerinde uzun yıllardır düşünüyordum ve bu muhteşem bir proje ve yolculuk oldu. RB17 Hypercar savunduğumuz her şeyi kucaklıyor: inkar edilemez güç, hız ve güzellik. Yetenekleri son derece uyarlanabilir ve F1 hızlarında sürüş heyecanının bir arkadaş veya partnerle birlikte yaşanabilmesi için iki kişilik olarak tasarlamaya özen gösterdik.”
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