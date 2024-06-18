O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

SUV MODELİ C10

Leaptmotor International her yıl en az bir yeni model tanıtmayı planlıyor ve şu ana kadar her ikisi de Çin'de satışta olan Leapmotor T03 ve Leapmotor C10'u onayladı. T03, 417 km şehir içi WLTP menzili hedefleyen elektrikli bir şehir otomobili ve Çin'den gelen Dacia Spring ile rekabet edecek. Leapmotor C10, Çin'de saf elektrikli ve menzil uzatıcı elektrikli varyantları bulunan orta boy bir SUV. Ancak Avrupa için sadece 420 km WLTP menzili hedeflenen tamamen elektrikli varyant onaylandı.