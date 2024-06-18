O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

Leapmotor T03 Avrupa üretimi eylül lansmanı öncesinde başlıyor. Türkiye'de satılan modelin fiyatı daha da düşüyor. Üstelik yeni iki model daha çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2024 Salı, 12:38
O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

Yeni bir rapor, Leapmotor T03'ün Avrupa üretiminin başladığını söylüyor. Çinli markanın Eylül ayında bölgede tanıtılması planlanıyor.

O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

AVRUPA'DA ÜRETİM BAŞLADI

Reuters'ın 17 Haziran tarihli haberine göre Leapmotor T03, Stellantis'in Polonya'nın Tychy kentindeki fabrikasında haziran ayının üçüncü haftasında (10-16 Haziran) üretime girdi. 

O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

POLONYA'DA SERİ ÜRETİM

Önceki gün yayımlanan bir rapora dayandırılan haberde, Leapmotor International'ın mayıs ayında açıkladığı Avrupa lansman takvimine uygun olarak, Polonya'daki fabrikada Çinli elektrikli aracın seri üretimine eylül ayında başlanacağı belirtildi.

O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

STELLANTİS ORTAKLIĞI

Leapmotor ile 51/49 Stellantis liderliğindeki bir ortak girişim olan Leapmotor International, Çinli startup markasının Avrupa, Hindistan ve Asya Pasifik (Büyük Çin hariç), Ortadoğu ve Afrika ile Güney Amerika'daki operasyonlarını yönetecek. Merkezi Amsterdam, Hollanda'da bulunan JV, Leapmotor ürünlerini Çin dışına ihraç etme, üretme ve satma konusunda münhasır haklara sahip.

O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

SUV MODELİ C10

Leaptmotor International her yıl en az bir yeni model tanıtmayı planlıyor ve şu ana kadar her ikisi de Çin'de satışta olan Leapmotor T03 ve Leapmotor C10'u onayladı. T03, 417 km şehir içi WLTP menzili hedefleyen elektrikli bir şehir otomobili ve Çin'den gelen Dacia Spring ile rekabet edecek. Leapmotor C10, Çin'de saf elektrikli ve menzil uzatıcı elektrikli varyantları bulunan orta boy bir SUV. Ancak Avrupa için sadece 420 km WLTP menzili hedeflenen tamamen elektrikli varyant onaylandı.

O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

LEAPMOTOR A12 DE YAKINDA

Rapora göre, yaklaşan bir kompakt SUV olan Leapmotor A12, Stellantis'in Tychy fabrikasında markanın ikinci modeli olarak üretime girecek. Yerelleştirilmiş bileşen üretiminin hazırlıkları da devam ediyor. Stellantis'in Polonya fabrikası, Leapmotor International'ın Avrupa üretimi için tercih ettiği yer haline geldi ve bunun başlıca nedeni maliyetleri düşük tutmak. İtalya'daki yaklaşık 1.000 Avro ile karşılaştırıldığında, Polonya fabrikasında araç başına üretim maliyeti, Leapmotor'un Çin'deki tesisine benzer şekilde yaklaşık 400-500 Avro'dur.

O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

LEAPMOTOR VERGİ AVANTAJI

Leapmotor T03 ve Leapmotor A12'nin aksine, Leapmotor C10 Çin'den ithal edilen bir elektrikli araç olacak. AB'nin geçen hafta Çin malı elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergisinde yaptığı revizyonun ardından, bu modele %21 ithalat vergisi uygulanması bekleniyor. Leapmotor International Eylül ayından itibaren Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Belçika, Yunanistan ve Romanya olmak üzere dokuz Avrupa ülkesinde faaliyet gösterecek. Yıl sonuna kadar bölgede 200 perakende satış noktasından oluşan bir ağa sahip olacak.

O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

LEAPMOTOR T03 TÜRKİYE FİYATI

Leapmotor T03 Türkiye'de 995 bin TL'ye satılıyor. Ancak bu fiyatın içinde Çin'den geldiği için gümrük vergisi de var. Polonya'dan yeni modelin gelmesi durumunda gümrük vergisi uygulanmayacağı için fiyatlar yüzde 33 oranında düşebilir. Bu da yeni modelin şu anki kurlar ile yaklaşık 650 bin TL'ye çıkabileceği anlamına geliyor.

O modelde fiyatlar düşüyor! Tarih açıklandı: 650 bin TL, 417 kilometre menzil, 110 beygir...

LEAPMOTOR'UN BEKLENEN DİĞER MODELİ 

Yeni Leapmotor A12 modelinin de ilerleyen dönemde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

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