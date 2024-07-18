Ford'dan elektrikli otomobilde geri adım! O fabirkada elektrikli değil benzinli üretilecek...
Ford, Kanada'daki tesisinde elektrikli araç planlarından ağır hizmet kamyonlarına yöneliyor. Elektrikli otomobil üretimine hız vereceği paylaşan marka bu süre içinde ise hibrit yatırımlarını 4 katına çıkaracağını paylaştı.
Ford Motor gelecekteki bir elektrikli araç için ayırdığı Kanada fabrikasını, bunun yerine amiral gemisi F Serisi kamyonetinin daha büyük, benzinli versiyonlarını üretmek için kullanmayı planladığını açıkladı.
Ford, nisan ayında Oakville Montaj tesisinde planlanan üç sıralı elektrikli SUV'ların lansmanını, elektrikli araç talebinde beklenenden daha yavaş bir büyüme olduğunu gerekçe göstererek 2025'ten 2027'ye ertelemişti. 18 Temmuz perşembe günü yaptığı açıklamada, bu EV'lere ve bu zaman çizelgesine bağlı kaldığını söyledi, ancak nerede inşa edileceklerini söylemedi.
Dearborn, Michigan merkezli otomobil üreticisi, tesiste 100 bin F-Serisi Super Duty kamyon için kapasite eklemeyi planlıyor ve buna şirketin “geleceğin çoklu enerji teknolojisi” olarak adlandırdığı teknolojiyi kullanma yeteneği de dahil.
Ford CEO'su Jim Farley yaptığı açıklamada “Super Duty dünyanın dört bir yanındaki işletmeler ve insanlar için hayati bir araç ve Kentucky Kamyon Fabrikamız ve Ohio Montaj Fabrikamız durmaksızın çalışırken bile talebi karşılayamıyoruz. Aynı zamanda, üç sıralı elektrikli hizmet araçlarını tanıtmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.
Küresel olarak elektrikli araç talebindeki büyüme yavaşlayarak Tesla ve BYD gibi pazar liderlerinin satışları canlandırmak için fiyatları düşürmesine ve Ford ve General Motors gibi eski otomobil üreticilerinin yüksek pille çalışan hedeflerinin çoğunu geri çekmesine neden oldu.
2023'te elektrikli araç işinden yaklaşık 4,7 milyar dolar kaybeden ve bu yıl 5,5 milyar dolara kadar zarar edeceğini tahmin eden Ford, şubat ayında yeni nesil elektrikli araçların “ancak kârlı olabildiklerinde” piyasaya sürüleceğini söyledi.
GM bu haftanın başında 2025 yılı sonuna kadar Kuzey Amerika'da 1 milyon adet elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olacağına dair daha önce açıkladığı tahminini tekrarlamayı reddetti.
Araştırma firması AutoForecast Solutions'ın başkan yardımcısı Sam Fiorani, eski otomobil üreticilerinin fosil yakıtla çalışan araçları için uzun süredir kurulu fabrikalarından faydalanmaya devam ettiklerini ve bunun da onları elektrikli araç modellerinden daha kârlı hale getirdiğini söyledi.
Ford, tamamen elektrikli araçlara geçmeye hazır olmayan tüketicileri kazanmak için hibrit araç üretimine giderek daha fazla eğiliyor. Otomobil üreticisi önümüzdeki birkaç yıl içinde hibrit üretimini dört katına çıkarmayı hedefliyor.
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