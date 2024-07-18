Ford'dan elektrikli otomobilde geri adım! O fabirkada elektrikli değil benzinli üretilecek...

Ford CEO'su Jim Farley yaptığı açıklamada “Super Duty dünyanın dört bir yanındaki işletmeler ve insanlar için hayati bir araç ve Kentucky Kamyon Fabrikamız ve Ohio Montaj Fabrikamız durmaksızın çalışırken bile talebi karşılayamıyoruz. Aynı zamanda, üç sıralı elektrikli hizmet araçlarını tanıtmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.