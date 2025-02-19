Yeni Honda PCX için tarih verildi! Fiyatı açıklandı...

Yayınlanma: 19.02.2025 - 13:18

Güncelleme: 19.02.2025 - 13:18

Honda, Türkiye'de scooter segmentinde öne çıkan PCX125 modelini, DX versiyonuyla satışa sunacağı tarihi açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehir içi kullanıma uygun tasarımı ve geniş saklama alanıyla dikkati çeken PCX125, standart ve gelişmiş donanım özellikli DX versiyonuyla motosiklet severlerin beğenisine sunulacak.

İlk kez 2010'da yollara çıkan PCX125, şehir içi kullanıma uygun tasarımı, trafikte sunduğu kolaylık ve geniş saklama alanıyla Honda'nın en beğenilen scooter modelleri arasında yer aldı. Aynı yıl Avrupa'da Stop&Start teknolojisine sahip ilk motosiklet olarak öne çıkan model, 2012'de ise Honda'nın Smart Power (eSP) motorunu kullanan ilk scooterı oldu. Model, 2016'da EURO4 uyumlu hale getirilirken, 2018 ve 2021'de şasisi ve motoru yenilenerek yeniden yollara çıktı.

Tam LED aydınlatma ve 'V' formlu far tasarımıyla öne çıkan model, geniş gidonlarıyla şehir içi sürüşlerde manevra kabiliyeti sağlıyor. Standart versiyonda LCD ekran yer alırken, DX versiyonunda optik kaplamalı 5 inçlik tam renkli TFT ekran bulunuyor. Bluetooth destekli yeni geçiş anahtarı, sürücülere arama ve müzik dinleme imkanı sunuyor.

Sele, hem sürücü hem de yolcu için konforlu bir yapı sunarken, altındaki 30,4 litrelik geniş depolama alanıyla ek saklama imkanı sağlıyor. Torpido gözünde akıllı telefon bağlantısı için USB-C soketi bulunuyor.

YAKIT VERİMLİLİĞİ VE PERFORMANS

Honda PCX125, 125 cc hacimli, su soğutmalı SOHC, Smart Power Plus eSP+ dört supaplı motorla donatıldı. Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ve Stop&Start teknolojisiyle desteklenen model, iyileştirilmiş ECU ayarları ve yeniden konumlandırılan katalizörle verimlilik sağlıyor.

PCX125 modeli yaklaşık 2,1 litre/100 kilometre yakıt tüketimiyle bir depo yakıtla 385 kilometre menzil sunuyor. CRF450R yarış MX modelinde kullanılan piston yağ jetleri, düzenli soğutma sağlarken, iyileştirilen debriyaj ve kasnaklar performansı destekliyor.

Modelin standart versiyonunun boş ağırlığı 133 kilogram, DX versiyonunun ise 134 kilogram olarak belirlenirken, önde 14 inç ve arkada 13 inç jantlar kullanılıyor. DX versiyonunda, engebeli yollarda daha yumuşak bir sürüş sunan harici depolu yaylar yer alıyor.

HONDA PCX125 FİYATI

PCX125, standart versiyonunda gri ve beyaz, DX versiyonunda ise ek olarak lacivert ve kırmızı renk seçenekleriyle Honda bayilerinde satışa sunulacak. Modelin standart versiyonu 185 bin lira, DX versiyonu ise 200 bin lira fiyatla motosiklet severlerle buluşacak.

HONDA PCX125 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Honda PCX125 22 Şubat tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak.