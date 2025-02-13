Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

Hurda teşviki TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile tekrar gündeme geldi. Teklifte 25 yaş üstü araçların hurdaya çıkarılması ile yeni araç alımında ÖTV'den muafiyet tanınması planlanıyor. Peki hangi otomobiller ÖTV'siz alınabilecek? ÖTV'siz otomobil fiyatları ne kadar?

Savaşkan İskefli
13 Şubat 2025 Perşembe, 14:20
Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

Hurda teşviki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin ardından tekrar gündeme geldi. Teklifte 25 yaş üzeri araçların hurdaya ayrılması ve aracını hurdaya ayıran kişilere ÖTV'den muafiyet hakkı tanınması ile trafikteki araçların yenilenmesi hedefleniyor. Peki hangi araçlar ÖTV'siz satın alınabiliyor? ÖTV'siz araç alma şartları neler? ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? İşte tüm ayrıntılar.

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

TBMM'ye sunulan teklif yasalaşırsa 2000 model ve daha eski araç sahipleri sıfır araç alımında eski araçlarını hurdaya ayırmaları durumunda ÖTV indiriminden yararlanabilecek.

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

ÖTV İNDİRİMİ İÇİN YERLİ ÜRETİM ŞART!

ÖTV indirimi uygalanacak modeller ise Türkiye'de üretilen otomobiller ve ticari araçlar olacak.

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER VE FİYATLARI

Teklifte engelli plakalı araç alımındaki gibi yerlilik oranının yüzde 40 olarak yasalaşması durumunda alınabilecek otomobil modelleri ve başlangıç fiyatları şu şekilde olacak... 

İşte ÖTV'siz alınabilecek sıfır otomobiller!

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

FIAT EGEA 

Fiat Egea 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 964 bin 900 TL

Fiat Egea 2025 model ÖTV'siz fiyatı: 536 bin 56 TL

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

HYUNDAI I10 

Hyundai i10 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 965 bin TL

Hyundai i10 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 536 bin 112 TL

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

HYUNDAI I20

Hyundai i20 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 29 bin TL

Hyundai i20 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 571 bin 667 TL

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

HYUNDAI BAYON

Hyundai Bayon 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 126 bin TL

Hyundai Bayon 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 625 bin 556 TL

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

RENAULT CLIO

Renault Clio 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 244 bin TL

Renault Clio 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 691 bin 112 TL

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

RENAULT MEGANE SEDAN

Renault Megane Sedan 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 599 bin 900 TL

Renault Megane Sedan 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 888 bin 834 TL

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

TOYOTA COROLLA SEDAN

Toyota Corolla Sedan 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 370 bin TL

Toyota Corolla Sedan 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 761 bin 112 TL

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

TOYOTA COROLLA HYBRID SEDAN

Toyota Corolla Hybrid Sedan 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 830 bin TL

Toyota Corolla Hybrid Sedan 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 1 milyon 16 bin 667 TL

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

TOYOTA C-HR HYBRID

Toyota C-HR 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 757 bin TL

Toyota C-HR 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 976 bin 112 TL

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

TOGG T10X

Togg T10X 2025 model yüzde 10 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 440 bin TL

Togg T10X 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 1 milyon 309 bin 91 TL

Önemli Not: ÖTV'siz sıfır araçlarda plaka tescil işlemine ve bayi kâr marjlarına bağlı olarak hesaplanan fiyatlarda küçük çaplı değişiklikler olabilir. 

ÖTV'siz araba sıfır araç otomobil hurda teşviki

En Çok Okunan Haberler