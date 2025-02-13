Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...
Hurda teşviki TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile tekrar gündeme geldi. Teklifte 25 yaş üstü araçların hurdaya çıkarılması ile yeni araç alımında ÖTV'den muafiyet tanınması planlanıyor. Peki hangi otomobiller ÖTV'siz alınabilecek? ÖTV'siz otomobil fiyatları ne kadar?
Hurda teşviki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin ardından tekrar gündeme geldi. Teklifte 25 yaş üzeri araçların hurdaya ayrılması ve aracını hurdaya ayıran kişilere ÖTV'den muafiyet hakkı tanınması ile trafikteki araçların yenilenmesi hedefleniyor. Peki hangi araçlar ÖTV'siz satın alınabiliyor? ÖTV'siz araç alma şartları neler? ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? İşte tüm ayrıntılar.
TBMM'ye sunulan teklif yasalaşırsa 2000 model ve daha eski araç sahipleri sıfır araç alımında eski araçlarını hurdaya ayırmaları durumunda ÖTV indiriminden yararlanabilecek.
ÖTV İNDİRİMİ İÇİN YERLİ ÜRETİM ŞART!
ÖTV indirimi uygalanacak modeller ise Türkiye'de üretilen otomobiller ve ticari araçlar olacak.
ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER VE FİYATLARI
Teklifte engelli plakalı araç alımındaki gibi yerlilik oranının yüzde 40 olarak yasalaşması durumunda alınabilecek otomobil modelleri ve başlangıç fiyatları şu şekilde olacak...
İşte ÖTV'siz alınabilecek sıfır otomobiller!
FIAT EGEA
Fiat Egea 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 964 bin 900 TL
Fiat Egea 2025 model ÖTV'siz fiyatı: 536 bin 56 TL
HYUNDAI I10
Hyundai i10 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 965 bin TL
Hyundai i10 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 536 bin 112 TL
HYUNDAI I20
Hyundai i20 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 29 bin TL
Hyundai i20 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 571 bin 667 TL
HYUNDAI BAYON
Hyundai Bayon 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 126 bin TL
Hyundai Bayon 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 625 bin 556 TL
RENAULT CLIO
Renault Clio 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 244 bin TL
Renault Clio 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 691 bin 112 TL
RENAULT MEGANE SEDAN
Renault Megane Sedan 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 599 bin 900 TL
Renault Megane Sedan 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 888 bin 834 TL
TOYOTA COROLLA SEDAN
Toyota Corolla Sedan 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 370 bin TL
Toyota Corolla Sedan 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 761 bin 112 TL
TOYOTA COROLLA HYBRID SEDAN
Toyota Corolla Hybrid Sedan 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 830 bin TL
Toyota Corolla Hybrid Sedan 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 1 milyon 16 bin 667 TL
TOYOTA C-HR HYBRID
Toyota C-HR 2025 model yüzde 80 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 757 bin TL
Toyota C-HR 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 976 bin 112 TL
TOGG T10X
Togg T10X 2025 model yüzde 10 ÖTV'li başlangıç başlangıç fiyatı 1 milyon 440 bin TL
Togg T10X 2025 model ÖTV'siz başlangıç fiyatı: 1 milyon 309 bin 91 TL
Önemli Not: ÖTV'siz sıfır araçlarda plaka tescil işlemine ve bayi kâr marjlarına bağlı olarak hesaplanan fiyatlarda küçük çaplı değişiklikler olabilir.
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