Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz satılacak araçlar hangileri? ÖTV'siz araç fiyatları ve diğer ayrıntılar...

Hurda teşviki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin ardından tekrar gündeme geldi. Teklifte 25 yaş üzeri araçların hurdaya ayrılması ve aracını hurdaya ayıran kişilere ÖTV'den muafiyet hakkı tanınması ile trafikteki araçların yenilenmesi hedefleniyor. Peki hangi araçlar ÖTV'siz satın alınabiliyor? ÖTV'siz araç alma şartları neler? ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? İşte tüm ayrıntılar.