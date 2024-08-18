Hyundai Yeni Santa Fe geliyor: Model kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak...

Hyundai, popüler SUV modellerinden Yeni Santa Fe'nin Türkiye'deki satışına hazırlanıyor.

AA
18 Ağustos 2024 Pazar, 17:42
Hyundai Yeni Santa Fe geliyor: Model kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai'in karakteristik tasarım çizgisinden farklı bir şekilde hazırlanan yeni otomobil, diğer SUV modellerden farklı bir hissiyat sunuyor.

Hyundai Yeni Santa Fe geliyor: Model kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak...

İlk kez 2000'de satışa sunulan model, 24 yılda markanın ikonik bir SUV modeli haline gelirken dünya çapında milyonlarca satış adetlerine ulaştı.

Hyundai Yeni Santa Fe geliyor: Model kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak...

Yeni modelin tasarımı ve güçlü SUV kimliğiyle, Türkiye'de de farklı bir müşteri kitlesi yaratmış olacak.

Hyundai Yeni Santa Fe geliyor: Model kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak...

Yeni model, köşeli bir tasarıma sahip ve aynı zamanda uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Modelin daha güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı olan bu karakteristik özelliği, büyüyen boyutlarına ek olarak daha radikal bir dış tasarıma da olanak sağlıyor.

Hyundai Yeni Santa Fe geliyor: Model kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak...

Türkiye'de gelecek ay satışa sunulacak model, şehir hayatıyla doğal ortamlar arasında bir denge oluştururken, kalabalık ailelere de seyahat özgürlüğü vadediyor.

Hyundai Yeni Santa Fe geliyor: Model kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak...

Modelin tamamen yeni iç mekanı ise yatay ve dikey tasarım öğelerini vurguluyor.

Hyundai Yeni Santa Fe geliyor: Model kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak...

Dış tasarımın hatlarına uyum sağlayan iç mekanda genişlik hissini artırmak ve tasarım dengesi oluşturmak için ön panele ve hava menfezlerine H şeklinde bir tasarım uygulanmış.

otomobil hyundai santa fe sıfır araba sıfır suv

En Çok Okunan Haberler