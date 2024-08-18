Hyundai Yeni Santa Fe geliyor: Model kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak...
Hyundai, popüler SUV modellerinden Yeni Santa Fe'nin Türkiye'deki satışına hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai'in karakteristik tasarım çizgisinden farklı bir şekilde hazırlanan yeni otomobil, diğer SUV modellerden farklı bir hissiyat sunuyor.
İlk kez 2000'de satışa sunulan model, 24 yılda markanın ikonik bir SUV modeli haline gelirken dünya çapında milyonlarca satış adetlerine ulaştı.
Yeni modelin tasarımı ve güçlü SUV kimliğiyle, Türkiye'de de farklı bir müşteri kitlesi yaratmış olacak.
Yeni model, köşeli bir tasarıma sahip ve aynı zamanda uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Modelin daha güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı olan bu karakteristik özelliği, büyüyen boyutlarına ek olarak daha radikal bir dış tasarıma da olanak sağlıyor.
Türkiye'de gelecek ay satışa sunulacak model, şehir hayatıyla doğal ortamlar arasında bir denge oluştururken, kalabalık ailelere de seyahat özgürlüğü vadediyor.
Modelin tamamen yeni iç mekanı ise yatay ve dikey tasarım öğelerini vurguluyor.
Dış tasarımın hatlarına uyum sağlayan iç mekanda genişlik hissini artırmak ve tasarım dengesi oluşturmak için ön panele ve hava menfezlerine H şeklinde bir tasarım uygulanmış.
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