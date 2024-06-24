Protestolara neden olmuştu... İşte Adalar'ın yeni minibüsleri! Yerli üretim mi? Boyutları ve özellikleri...
Adalar'da toplu taşımada kullanılan yeni araçlar protestolara neden oldu. İşte Adalar'da kullanılan araçların tüm özellikleri... Adalar'da kullanılan araçlar yerli üretim mi? Adalar'da kullanılan araçlar elektrikli mi? Adalar'da kullanılan araçların boyutları ve teknik özellikleri...
İstanbul Adalar'a toplu taşımada kullanılmak üzere yeni araçlar alınıp hizmete sunuldu. Adalar'da yaşayanların bir bölümü yeni araçları protesto etti. Bu araçların Adalar'a uygun olmadığını düşündüklerini ifade ettiler.
İMAMOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Metro İstanbul Bröve Töreni sonrası, Adalar'da yaşanan toplu taşıma eylemlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Adalar'ın toplu taşımasız olamayacağının altını çizen İmamoğlu, "Bizim siyaset anlayışımızda tepkiyi gösteren insanları duymak en önemli fıtratımızdır. Tepkiyi elbette duyuyorum, anlıyorum" dedi.
İBB Başkanı şu ifadeleri kullandı:
''Adalar nüfusunun yüzde 70'i orta yaş ve üstü vatandaşlardan oluşuyor. İnsanlarımızın toplu taşımadan faydalanma mecburiyeti var. Buralarda mezarlıklara, hastanelere ve kamu kurumlarına erişim mecburiyeti var. Tatil günlerinde bazen 60 bini aşan Adalar misafiri var. Adalar'da bir toplu taşıma zarureti var. Toplu taşımada tanımlı araçlar var. Bunun dışındaki araçları lisanslayamıyorsunuz ve ruhsatlayamıyorsunuz. Faytonu kaldırdığımız dönemde geçici izin aldık. O günden bugüne Adalar'a uygun araçların dizaynıyla ilgili yoğun bir çaba içerisinde olduk. Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır."
İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Adalar'da kullanıma sunulan araçlar merak konusu oldu. Adalar'da kullanılan araçlar yerli üretim mi? Adalar'da kullanılan araçlar elektrikli mi? Adalar'da kullanılan araçlar kaç kişilik? Kaç metre uzunluğunda? İşte cevabı...
ADALAR'DA KULLANILAN ARAÇLAR HANGİ MARKA?
Adalar'da kullanıma sunulan araçlar yerli üretim. Karsan markasına ait E-Jest modeli. Karsan sahibi İnan Kıraç olan Kıraça Holding'e ait bir yan kuruluş. Adalar'da hizmet veren elektrikli minibüs E-Jest'ler Bursa'da üretiliyor.
Karsan, ASELSAN’la modern ve çevreci ulaşım için yerli ve milli işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında Karsan, e-JEST modelini ASELSAN çekiş sistemi ile donatılmış olarak üretiyor. Tam bağımsız tedarik zinciri ekosistemi için batarya sistemi de ülkemizin akü, batarya ve pil ihtiyacını milli olarak karşılayan ASPİLSAN Enerji tarafından üretiliyor.
KARSAN E-JEST'LER HANGİ ÜLKELERDE HİZMET VERİYOR?
''Avrupa'nın En İyi e-Mobilite Öncü Şirketi'', ''Avrupa'nın En Yenilikçi Otobüs Üreticisi'' ve ''Avrupa'nın En İyi Elektrikli Ticari Araç İhracatçısı'' seçilen Karsan 23 ülkede hizmet veriyor.
Karsan ABD'den Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyada hizmet veriyor.
EN FAZLA TERCİH EDİLEN
Yüzde 100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK modelleri son 4 yıldır aralıksız şekilde Avrupa'da elektrikli minibüs ve midibüs pazarlarının en fazla tercih edilen araçları olmayı başardı.
Karsan E-Jest'in başlıca kullanıldığı ülkeler şöyle: Japonya, Kanada, Fransa, Romanya, İtalya, Portekiz, Lüksemburg, İspanya.
KARSAN E-JEST ÖZELLİKLERİ
Adalar'da kullanıma sunulan araçların teknik özellikleri ve boyutları merak ediliyor. İşte Karsan E-JEST'e dair ayrıntılar...
- Motor Tipi: Elektrikli
- Tahrik Tipi: Batarya elektrikli araç (BEV)
- Maksimum Güç: 135 kW
- Maksimum Tork: 290 Nm
- Maksimum Hız: 70 km/sa
- Maksimum Tırmanma Kabiliyeti: %25
- Menzil: 210 km
- Batarya Tipi: BMW Li-ion 360V - 88 kWh
- Şarj: AC 22 kW - 4 saat, DC 80 kW 65 dakika
KARSAN E-JEST BOYUTLARI
- Uzunluk: 5845 mm
- Genişlik: 2055 mm (ayna hariç)
- Yükseklik: 2850 mm (klimalı)
- İç Yükseklik: 1945 mm - 2185 mm arasında
- Azami Yüklü Ağırlığı: 5200 mm
- Yolcu Kapasitesi: Maksimum 22 yolcu
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