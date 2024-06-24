Protestolara neden olmuştu... İşte Adalar'ın yeni minibüsleri! Yerli üretim mi? Boyutları ve özellikleri...

İBB Başkanı şu ifadeleri kullandı:

''Adalar nüfusunun yüzde 70'i orta yaş ve üstü vatandaşlardan oluşuyor. İnsanlarımızın toplu taşımadan faydalanma mecburiyeti var. Buralarda mezarlıklara, hastanelere ve kamu kurumlarına erişim mecburiyeti var. Tatil günlerinde bazen 60 bini aşan Adalar misafiri var. Adalar'da bir toplu taşıma zarureti var. Toplu taşımada tanımlı araçlar var. Bunun dışındaki araçları lisanslayamıyorsunuz ve ruhsatlayamıyorsunuz. Faytonu kaldırdığımız dönemde geçici izin aldık. O günden bugüne Adalar'a uygun araçların dizaynıyla ilgili yoğun bir çaba içerisinde olduk. Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır."