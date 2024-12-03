Jaecoo 7 Türkiye'de çok beğenildi: Peki Jaecoo'nun diğer modelleri neler? İşte tüm Jaecoo modelleri...
Çinli otomobil üreticisi Jaecoo Türkiye'de satışa sunduğu J7 modeli ile kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştı. Peki Jaecoo'nun diğer modelleri neler? İşte tüm Jaecoo modelleri...
Çinli sofistike off-road SUV markası Jaecoo, kullanıcılara şehir içi kullanımdan üstün off-road sürüşü ve birinci sınıf lüks bir off-road SUV deneyimine kadar kapsamlı ürün gamı ile benzersiz bir seçim özgürlüğü sunuyor. Merakla beklenen yeni Jaecoo 5’ten süper güçlü arazi aracı Jaecoo 7’ye, “Birinci Sınıf Off-Road SUV” Jaecoo 8’den yeni şarj edilebilir hibrit sistemli Jaecoo 7 PHEV’e kadar Jaecoo artık tüm ürün gamını gözler önüne seriyor.
JAECOO GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ
Marka, içten yanmalı motorlu (ICE), yüzde 100 elektrikli (EV) ve fişli hibrit (PHEV) modelleri de dahil olmak üzere zengin güç-aktarma sistemi çeşitliliği ile ürün gamını geliştirerek Türk tüketicilere daha kapsamlı bir çevre dostu ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor.
TÜRKİYE'DE AĞUSTOS AYINDA SATIŞA SUNULDU
Yeni nesil arazi aracı markası Jaecoo, şehir içi kullanımdan arazi sürüşüne kadar geniş bir kullanım çeşitliliği sunan amiral gemisi modeli Jaecoo 7'yi bu yılın ağustos ayında Türkiye'de pazara sundu ve yoğun ilgi gördü.
YEDİ ÜLKEDE TEST
Şehrin prestijli kullanıcıları için tasarlanan Jaecoo 7, lüks, yenilikçi ve performans özellikleri ile öne çıkıyor. Ayrıca ekim ayında gerçekleştirilen küresel konferansta yeni Jaecoo 5 modeli sahneye çıkarken, Jaecoo 7 PHEV 1300 km uzunluğunda ve yedi ülkeyi kapsayan zorlu bir maratonu tamamladı. Bununla birlikte Jaecoo, evcil hayvan dostu seyahat arkadaşı Jaecoo 5, şehirde konforlu kullanım sunan arazi aracı Jaecoo 7, lüks ve dayanıklı arazi aracı Jaecoo 8 ve Jaecoo 7 PHEV yeni enerjili araç serisi olmak üzere tüm ürün gamına kapsamlı bir genel bakış sunuyor.
JAECOO 5 İLE YENİ DÖNEM
Yeni Jaecoo 5, ürün gamındaki kilit model olarak kompakt SUV pazarında heyecan verici yeni bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Modelin tasarım felsefesi ve ürün konumlandırması, genç tüketicilerin bireysellik ve çok yönlülük beklentileriyle uyum içinde olması onu son derece rekabetçi bir pazarda öne çıkarıyor.
JAECOO 5 YAŞAM TARZI
Jaecoo 5, “Evcil Hayvan Yaşam Tarzı” konseptini benimsiyor ve zahmetsiz yolculukları ve doğayla uyumlu yaşamı destekliyor. Bu tasarım, sürüş, binme, yemek yeme, dinlenme ve temizlik gibi seyahatin tüm yönlerini kapsıyor.
Bu düşünceli yaklaşım sadece çağdaş yaşam tarzı beklentilerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda evcil hayvan sahiplerinin duygusal dünyasına da saygı duyuyor. Böylece her yolculuğu hem evcil hayvanlar hem de sahipleri için ortak, neşeli bir deneyime dönüştürüyor.
ŞEHİRLİ OFF-ROAD JAECOO 7
Jaecoo’nun ilk küresel şehirli off-road SUV modeli Jaecoo 7, performansı estetik çekicilikle birleştiriyor. Jaecoo 7, ağustos ayında Türkiye pazarına sunuldu ve o günden bu yana hem yüksek satış adetlerine ulaştı hem de olumlu eleştiriler alarak rekabetin yoğun olduğu Türkiye off-road SUV pazarında kendine başarılı bir şekilde yer açtı.
JAECOO 7 SÜRÜŞ MODLARI
Jaecoo 7, arazi performansı açısından farklı ve karmaşık yol koşullarında üstün hareket kabiliyeti sağlayan yedi sürüş moduna sahip ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılmış durumda. Bununla birlikte Jaecoo, akıllı kabiniyle kullanıcıların seyahatlerini daha konforlu, daha güvenli ve daha kaliteli hale getiriyor.
YÜKSEK MENZİLLİ JAECOO 7 PHEV
Ekim ayında, 7 ülkeden kanaat önderleri, Jaecoo 7 PHEV'nin yeteneklerini gösterdiği bir dayanıklılık test maratonu için Çin'de bir araya geldi. “SHS Süper Hibrit Teknolojisi” ile donatılan Jaecoo 7 PHEV, tam şarjlı olarak ve tek bir depo yakıt ile ek bir harici enerji desteği olmadan 1.353 km’lik etkileyici bir gerçek kullanım menziline ulaşarak resmi 1.200 km’lik menzilini yüzde 13 oranında aştı.
JAECOO 7 ELEKTRİKLİ MENZİL
Tamamen elektrikli sürüş aşamasında ise Jaecoo 7 PHEV 125,2 km yol kat ederek dikkate değer bir menzile ulaştı. Böylece yüzde 139 gibi bir oranla resmi 90 km’lik menzilinin çok ötesine geçmiş oldu.
JAECOO 7 YAKIT TÜKETİMİ
Ayrıca, yakıt tüketimi değeri de test edildi ve başarılı bir performans ortaya koydu. Gerçek sürüş koşullarında sadece 3,3 lt/100 km yakıt tüketimi değeri ile de resmi 5,99 lt/100 km'lik değerin çok altında kaldı.
JAECOO 8 ÖZELLİKLERİ
Jaecoo'nun ikinci off-road SUV modeli Jaecoo 8, modern lüks tasarımı, birinci sınıf konfor ve üst seviye off-road sürüş keyfini birleştirerek yeni bir standart belirliyor.
'MODERN VE ZARİF'
Jaecoo Baş Tasarımcısı Peter John Matkin yapmış olduğu değerlendirmede, “Jaecoo 8, son derece modern ve zarif estetiği ileri teknoloji ve bağlantı ile sorunsuz bir şekilde harmanlıyor. Bu, Jaecoo'nun bugüne kadar ürettiği en çok arzu edilen model olacak” dedi.
JAECOO 8 İÇ MEKÂN
Jaecoo 8'in dış tasarımı ve iç detayları “Modern Lüks” felsefesini somutlaştırmaya devam ediyor. Tam boy napa deri koltuklar, mat siyah geyik derisi tavan ve çift katmanlı ses geçirmez camlarla birlikte dingin ve şık bir ortam oluşuyor. 24,6 inçlik ultra akıllı kavisli ekran en iyi görüş açısını sunarken, ultra geniş gövdeli orta konsol, TOM el işçiliği ve elmas kesim dokulu kristal vites topuzu da iç mekanda yer alıyor. 540 derece ultra geniş açılı görüş sistemi ve 50 inçlik AR-HUD gibi akıllı çözümler sürücü odağını artırıyor ve arazi maceralarını destekliyor.
ZAHMETSİZ OFF-ROAD
Jaecoo 8, yönlendirmeli dört tekerlekten çekiş sistemi ve lüks kokpitiyle zahmetsiz arazi becerileri ortaya koyarken, Jaecoo 8 PHEV, markanın tamamen yeni üçüncü nesil hibrit off-road SUV platformunun desteğiyle yeni enerjili off-road segmentinde başarılı performans sergiliyor.
JAECOO FİYAT LİSTESİ
Jaecoo J7 modelinin Türkiye'de tavsiye edilen nakit alım fırsatı ile anahtar teslim fiyatı şöyle:
- Jaecoo J7 Revive 4x2 - 1 milyon 905 bin TL
- Jaecoo J7 Evolve 4x4 - 2 milyon 83 bin TL
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