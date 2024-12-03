Jaecoo 7 Türkiye'de çok beğenildi: Peki Jaecoo'nun diğer modelleri neler? İşte tüm Jaecoo modelleri...

YEDİ ÜLKEDE TEST

Şehrin prestijli kullanıcıları için tasarlanan Jaecoo 7, lüks, yenilikçi ve performans özellikleri ile öne çıkıyor. Ayrıca ekim ayında gerçekleştirilen küresel konferansta yeni Jaecoo 5 modeli sahneye çıkarken, Jaecoo 7 PHEV 1300 km uzunluğunda ve yedi ülkeyi kapsayan zorlu bir maratonu tamamladı. Bununla birlikte Jaecoo, evcil hayvan dostu seyahat arkadaşı Jaecoo 5, şehirde konforlu kullanım sunan arazi aracı Jaecoo 7, lüks ve dayanıklı arazi aracı Jaecoo 8 ve Jaecoo 7 PHEV yeni enerjili araç serisi olmak üzere tüm ürün gamına kapsamlı bir genel bakış sunuyor.