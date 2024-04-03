Jaecoo'nun ilk modeli geliyor: Dev SUV'un satışa sunulacağı tarih belli oldu

YILIN İKİNCİ YARISINDA TÜRKİYE’DE!

Geleneksel arazi araçlarının üstün arazi performansını sunmakla kalmayan Jaecoo 7, aynı zamanda geleneksel arazi SUV araçlar için önemli bir yeniliğe işaret eden modern ve akıllı unsurları da bünyesinde barındırıyor. Gücünü inovasyondan alan Jaecoo, bu güçle Türkiye ve Avrasya pazarındaki tüm değer zincirinde ürünlerinin, teknolojisinin, bayilerinin ve ekosisteminin uygulanmasını hızlandırıyor. Jaecoo 7, planlara göre resmi olarak yılın ikinci yarısında Türkiye pazarına girecek.