Jaecoo'nun ilk modeli geliyor: Dev SUV'un satışa sunulacağı tarih belli oldu
Çinli Jaecoo ilk modeli Jaecoo 7 ile Türkiye'ye geliyor. Modelin satışa sunulacağı tarih açıklandı. Türkiye'de satış rekorları kıran Chery, 2023 yılında piyasaya sürdüğü alt markası Jaecoo'yu da satışa sunarak Türkiye'deki büyümesini sürdürüyor.
Chery'nin 2023 yılında piyasaya sürülen otomotiv markası Jaecoo, Türkiye’ye giriş yapmak için yılın ikinci yarısını bekliyor. Markanın ilk şehirli off-road modeli Jaecoo 7’yi yollara çıkarmaya hazırlanan marka, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle otoyoldaki konforu arazinin zorlu şartlarına taşıyacak. Jaecoo 7, karakteristik “tetris formlu” farları, köşeli dış tasarım hatları, gizli kapı kolları ve kullanışlı yapısı ile öne çıkıyor. Chery Türkiye'de satışa sunduğu üç modeliyle de en çok satan ilk 10 otomobil modeli arasına girmeyi başarmasının ardından Türkiye'de büyümesini sürdürüyor.
“Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesiyle Nisan 2023’te tanıtılan yeni nesil arazi aracı markası Jaecoo ilk şehirli off-road modeli Jaecoo 7’yi Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Üst seviye teknolojiye sahip donanımları ve sürüş sistemleriyle hem şehir içi hem de arazi şartlarına uygun olarak tasarlanan Jaecoo 7, Türkiye’de tanıtıldı.
YILIN İKİNCİ YARISINDA TÜRKİYE’DE!
Geleneksel arazi araçlarının üstün arazi performansını sunmakla kalmayan Jaecoo 7, aynı zamanda geleneksel arazi SUV araçlar için önemli bir yeniliğe işaret eden modern ve akıllı unsurları da bünyesinde barındırıyor. Gücünü inovasyondan alan Jaecoo, bu güçle Türkiye ve Avrasya pazarındaki tüm değer zincirinde ürünlerinin, teknolojisinin, bayilerinin ve ekosisteminin uygulanmasını hızlandırıyor. Jaecoo 7, planlara göre resmi olarak yılın ikinci yarısında Türkiye pazarına girecek.
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