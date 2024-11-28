Hyundai Motor Group IAS ile anlaştı: CaniasERP uygulaması entegre edildi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:53

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:53

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IAS tarafından geliştirilen Canias ERP sistemleri, Hyundai Motor Group bünyesinde kullanılarak şirketin global üretim yönetimi stratejisini destekleyecek.

Hem standart hem de özelleştirilebilir olarak sunulan Canias ERP sayesinde proje sonunda operasyonel verimliliğin artması, sürdürülebilir kalite sağlanarak farklı sektörlerde kaynak dağılımının optimize edilmesi hedefleniyor. Canias ERP, Hyundai Motor Group'un Asya, Ortadoğu ve Afrika'daki üretim tesislerine aşamalı olarak entegre edilecek. Bununla birlikte grubun operasyonel hedefleriyle uyumlu şekilde, ölçeklenebilir ve verimli bir uygulama süreci sağlanacak.

YAZILIM VE BT HİZMETLERİ

Bu proje, IAS'ın Kore'deki yükselen değerini ve güçlenen konumunu vurgularken, aynı zamanda alanında lider, global kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik gelişmiş ERP çözümleri sunma yeteneğini de kanıtlıyor. Bunun yanı sıra IAS'ın Hyundai'nin yazılım ve BT hizmetleri alanındaki bağlı kuruluşu Hyundai AutoEver ile kurduğu işbirliği, Hyundai Motor Group'un dijital dönüşüm hedeflerini destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Karabiber, IAS olarak yurtdışı açılımı anlamındaki hedeflerini gerçekleştirme vizyonuyla Hyundai Motor Group ile işbirliklerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Karabiber, Türk yazılımının yurtdışındaki en önemli projelerinden birine imza atmış olmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hyundai Motor Group'un Asya, Afrika ve Ortadoğu'daki grup şirketlerinin entegrasyonu dahil olmak üzere, global üretim yönetimi stratejisini destekleyeceğiz. Kore'de bulunan 200 kişilik ekibimizle kurumun tüm ERP süreçlerinde yüzde 30 maliyet tasarrufu sağlamak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. IAS'ın yazılım alanındaki gücünü yurtdışında temsil edebilmek bizler için gurur kaynağı. Gelecek dönemde de yazılım ekiplerimizin başarılarını tüm dünyaya duyurmak üzere çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."