Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...
Lamborghini Temerario üç motorlu plug-in hibrit Huracan'ın yerini alıyor. Yeni Lamborghini modeli 338 km/sa'i aşan azami hızı ve 2,7 saniyelik 0-100 km/sa süresiyle dikkatleri üzerine çekerken modelde drift moduyla birlikte 13 farklı sürüş modu olduğu da paylaşıldı.
Lamborghini'nin yeni nesil süper otomobilleri pek sık karşımıza çıkmıyor; ancak son tanıtım İtalyan marka için normalden daha büyük bir adıma işaret ediyor.
Huracan'ın yerini alacak olan Temerario'ya ve Lambo'nun giriş seviyesi süper otomobilini V10 gücünden uzaklaştırıp turbo şarj ve elektrifikasyon dünyasına taşıyan modele merhaba deyin.
Normal emişli, ortadan motorlu V10 Lamborghini'lerin soyu, yirmi yıldan daha uzun bir süre önce tanıtılan Gallardo'ya kadar uzanıyor.
ÇİFT TURBO V8
Ancak Temerario için şirket, düz düzlemli bir krank miliyle tamamlanan yeni bir çift turboşarjlı V8 güç ünitesine büyük yatırım yaptı.
Bu ünite, Urus SUV'daki ünitenin güçlü çıkışıyla eşleşebilirken, daha içgüdüsel bir ses için daha yüksek bir kırmızı çizgi sunuyor.
10 BİN DEVİRE KADAR ÇEVİRİYOR
Yeni 4.0 litrelik motor (iki turbosu V düzeninin içinde yer aldığı için “sıcak V” olarak adlandırılıyor) 10.000 devire kadar çıkabiliyor.
Lamborghini'nin son modeli 9.000 dev/dak ile 9.750 dev/dak arasında 789 bg'lik en yüksek gücü üretebiliyor. 730 Nm tork ise 4.000 rpm ile 7.000 rpm arasında mevcut.
Lamborghini'nin baş teknik sorumlusu Rouven Mohr “V8 ile motor devri yükseldikçe sesin genliği ve frekansı da artıyor” ifadelerini kullandı ve “Sürücüler güçlü ses tarafından uyandırılacaklar” diyerek yüksek sese dikkat çekti.
HIBRIT LAMBORGHINI
Temerario, Lamborghini'nin Revuelto'dan sonra ikinci “Yüksek Performanslı Elektrikli Araç” (HPEV) örneği ve bir plug-in hibrid. Üç elektrik motoru performansı artırıyor ve her bir ünite 148 bg güç üretiyor. İlki V8 motor gövdesine entegre edilmiş ve bu güç ünitesi ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman arasında yer alıyor.
Bu ünite 300Nm tork üretiyor ve turbo gecikmesini en aza indirmek için bunu istediği zaman sağlayabiliyor, ayrıca marş jeneratörü olarak da görev yapıyor.
LAMBORGHINI TEMERARIO ELEKTRİK MOTORU
Diğer iki elektrik motoru sadece 73 kg ağırlığındaki bir ön e-aksa dayanıyor. Gerektiğinde 300 hp gücün tamamını veya 2.150 Nm'ye kadar tork sağlayarak Temerario'yu dört tekerlekten çekişli hale getirebilirler ve tork, yol tutuş çevikliğine yardımcı olmak için aks boyunca yönlendirilebilir.
LAMBORGHINI TEMERARIO SON HIZ
Bu karmaşık aktarma organlarının toplam gücü 920 hp olarak ortaya çıkıyor. İtalyan süper otomobil üreticisinin iddiasına göre 338 km/sa'i (210mph) aşan bir azami hız ve 2,7 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma süresi için yeterlidir.
LAMBORGHINI TEMERARIO BATARYA
Vites kutusu V8'in arkasında yer alıyor ve orta tünelde 3.8kWh batarya için yer açıyor. Lamborghini otomobilin sıfır emisyon modunda çalışabildiğini ve CO2 çıktısının Huracan'dan yüzde 50'ye kadar daha düşük olduğunu söylese de bu mütevazı kapasite, hücrenin odağının yalnızca elektrikle çalışmak yerine Temerario'nun ekstra performansını desteklemek olduğunu ortaya koyuyor. Akü doğrudan V8 tarafından veya 7kW'lık bir ev tipi şarj cihazı ile doldurulabiliyor.
Şanzımanın kendisi Huracan'ın yedi vitesli ünitesinden daha hafif ve e-motor entegrasyonu sayesinde daha fazla esneklik sunuyor.
Lambo hızlı vites değiştirme süreleri olduğunu iddia ediyor ve sürücüler sol direksiyon simidine monte edilmiş küreği tutarak ve aynı anda fren pedalına basarak sıralı olarak vites küçültebilecekler.
13 SÜRÜŞ MODU VAR!
Direksiyon simidindeki döner kumandalar aracılığıyla seçilebilen toplam 13 sürüş modu sunuluyor. Bazıları ise hibrit enerji akışını yönetmeye adanmış. Örneğin, 'şarj' aracın aküyü doldurmaya odaklanmasını sağlamak için güç aktarım sisteminin çıkışını 715 bg'ye düşürür.
DRIFT MODU
'Corsa' ise 920 hp'nin tamamını açığa çıkarıyor ve tork vektörleme ve daha agresif vites geçişlerinden yararlanıyor. Ayrıca bir Kalkış Kontrol sistemi ve Lamborghini için bir başka ilk olan Drift Modu da mevcut.
Gövde şekli Lamborghini'nin son orta motorlu stil dilinin bir evrimi. Markanın tasarım şefi Mitja Borkert tarafından “temel ve ikonik” olarak tanımlanan bu tasarım, geometrik altıgen motiflerin daha fazla kullanıldığı yeni bir gündüz sürüş ışığı imzası içeriyor.
SABİT ARKA SPOYLER
Sabit bir arka spoyler ve geniş bir difüzör bulunurken, arka lambalar havanın geçmesine izin vererek şeffaf motor kapağının altında sürekli olarak sergilenen karmaşık güç aktarım sisteminin soğutulmasına yardımcı oluyor.
ÜÇ EKRAN BULUNUYOR
İçeride, gösterge panelinde üçlü bir ekran var. İkisi sürücü için (12,3 inç gösterge paneli ve bilgi-eğlence için 8,4 inç ekran) ve doğrudan yolcunun önünde 9,1 inçlik bir ünite.
Yazılım ayrıca isteğe bağlı Lamborghini Vision Unit (LVU) kamera kurulumuna bağlanarak güvenlik odaklı bir araç içi kamera ve Lambo'nun “anı kaydedici” olarak adlandırdığı, videoyu tur telemetrisi ile karıştıran bir sistem sunabiliyor.
BAGAJ 12 LİTRE ARTTI
Kabin, daha fazla baş ve bacak boşluğunun yanı sıra daha iyi görüş alanı ile Huracan'dan biraz daha kullanışlı olmalı. Koltukların arkasında az miktarda saklama alanı var ve ana ön bagaj 112 litre kapasiteye sahip. Bu da Huracan'dan yaklaşık 12 litre daha fazla.
400'DEN FAZLA RENK SEÇENEĞİ!
Lamborghini yeni modelin eskisinden çok daha fazla kişiselleştirme olanağı sunduğunu söylüyor. Otomobil iki yeni özel renkle piyasaya sürülüyor, ancak 400'den fazla renk tonunun yanı sıra özel renk seçenekleri ve çeşitli jant tasarımları da mevcut olacak.
Ön splitter ve yan ayna kapaklarından gösterge paneline, hava menfezlerine ve direksiyon simidine kadar bir dizi karbon fiber unsur da sunulacak.
HAFİF PAKET DE LİSTEDE
Lamborghini için bir başka ilk olarak, lansman sırasında hafif bir paket sunulacak. Alleggerita kurulumu sadece daha hafif gövde bileşenleri sayesinde otomobilin ağırlığından 12 kg'dan fazla tasarruf sağlarken, özel iç döşeme ve karbon fiber jantlar da eklendiğinde bu kazanç 25 kg'ın üzerine çıkabiliyor.
Yeni konfigürasyon, Huracan Evo ile karşılaştırıldığında arka bastırma kuvvetindeki iyileştirmeleri daha da artırıyor.
Temerario'nun fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi yok, ancak karmaşık teknolojiler göz önüne alındığında ve Revuelto'nun yerini aldığı araca kıyasla fiyat artışına bağlı olarak, Huracan'ın rakamlarının üzerinde bir artış bekleniyor.
LAMBORGHINI TEMERARIO TÜRKİYE FİYATI
Bu da yeni modelin başlangıç fiyatının 360 bin ila 400 bin arasında olmasını sağlayabilir. Türkiye'de ise vergisiz 14 milyon TL civarında olması beklenen modelin vergilerle 54 milyon TL'ye kadar çıkması beklenebilir (dolar/TL 34 olarak hesaplanmıştır).
En Çok Okunan Haberler
-
- Fiyat farkı 4 ayın zirvesini gördü
- Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Boğaz'daki izinsiz inşaata soruşturma
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Yabancılardan Türk lirası uyarısı!