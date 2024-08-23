Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

LAMBORGHINI TEMERARIO BATARYA

Vites kutusu V8'in arkasında yer alıyor ve orta tünelde 3.8kWh batarya için yer açıyor. Lamborghini otomobilin sıfır emisyon modunda çalışabildiğini ve CO2 çıktısının Huracan'dan yüzde 50'ye kadar daha düşük olduğunu söylese de bu mütevazı kapasite, hücrenin odağının yalnızca elektrikle çalışmak yerine Temerario'nun ekstra performansını desteklemek olduğunu ortaya koyuyor. Akü doğrudan V8 tarafından veya 7kW'lık bir ev tipi şarj cihazı ile doldurulabiliyor.