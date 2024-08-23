Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Lamborghini Temerario üç motorlu plug-in hibrit Huracan'ın yerini alıyor. Yeni Lamborghini modeli 338 km/sa'i aşan azami hızı ve 2,7 saniyelik 0-100 km/sa süresiyle dikkatleri üzerine çekerken modelde drift moduyla birlikte 13 farklı sürüş modu olduğu da paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2024 Cuma, 10:30
Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Lamborghini'nin yeni nesil süper otomobilleri pek sık karşımıza çıkmıyor; ancak son tanıtım İtalyan marka için normalden daha büyük bir adıma işaret ediyor. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Huracan'ın yerini alacak olan Temerario'ya ve Lambo'nun giriş seviyesi süper otomobilini V10 gücünden uzaklaştırıp turbo şarj ve elektrifikasyon dünyasına taşıyan modele merhaba deyin.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Normal emişli, ortadan motorlu V10 Lamborghini'lerin soyu, yirmi yıldan daha uzun bir süre önce tanıtılan Gallardo'ya kadar uzanıyor. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

ÇİFT TURBO V8

Ancak Temerario için şirket, düz düzlemli bir krank miliyle tamamlanan yeni bir çift turboşarjlı V8 güç ünitesine büyük yatırım yaptı. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Bu ünite, Urus SUV'daki ünitenin güçlü çıkışıyla eşleşebilirken, daha içgüdüsel bir ses için daha yüksek bir kırmızı çizgi sunuyor.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

10 BİN DEVİRE KADAR ÇEVİRİYOR

Yeni 4.0 litrelik motor (iki turbosu V düzeninin içinde yer aldığı için “sıcak V” olarak adlandırılıyor) 10.000 devire kadar çıkabiliyor. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Lamborghini'nin son modeli 9.000 dev/dak ile 9.750 dev/dak arasında 789 bg'lik en yüksek gücü üretebiliyor. 730 Nm tork ise 4.000 rpm ile 7.000 rpm arasında mevcut.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Lamborghini'nin baş teknik sorumlusu Rouven Mohr “V8 ile motor devri yükseldikçe sesin genliği ve frekansı da artıyor” ifadelerini kullandı ve “Sürücüler güçlü ses tarafından uyandırılacaklar” diyerek yüksek sese dikkat çekti.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

HIBRIT LAMBORGHINI

Temerario, Lamborghini'nin Revuelto'dan sonra ikinci “Yüksek Performanslı Elektrikli Araç” (HPEV) örneği ve bir plug-in hibrid. Üç elektrik motoru performansı artırıyor ve her bir ünite 148 bg güç üretiyor. İlki V8 motor gövdesine entegre edilmiş ve bu güç ünitesi ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman arasında yer alıyor. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Bu ünite 300Nm tork üretiyor ve turbo gecikmesini en aza indirmek için bunu istediği zaman sağlayabiliyor, ayrıca marş jeneratörü olarak da görev yapıyor.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

LAMBORGHINI TEMERARIO ELEKTRİK MOTORU

Diğer iki elektrik motoru sadece 73 kg ağırlığındaki bir ön e-aksa dayanıyor. Gerektiğinde 300 hp gücün tamamını veya 2.150 Nm'ye kadar tork sağlayarak Temerario'yu dört tekerlekten çekişli hale getirebilirler ve tork, yol tutuş çevikliğine yardımcı olmak için aks boyunca yönlendirilebilir. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

LAMBORGHINI TEMERARIO SON HIZ

Bu karmaşık aktarma organlarının toplam gücü 920 hp olarak ortaya çıkıyor. İtalyan süper otomobil üreticisinin iddiasına göre 338 km/sa'i (210mph) aşan bir azami hız ve 2,7 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma süresi için yeterlidir. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

LAMBORGHINI TEMERARIO BATARYA

Vites kutusu V8'in arkasında yer alıyor ve orta tünelde 3.8kWh batarya için yer açıyor. Lamborghini otomobilin sıfır emisyon modunda çalışabildiğini ve CO2 çıktısının Huracan'dan yüzde 50'ye kadar daha düşük olduğunu söylese de bu mütevazı kapasite, hücrenin odağının yalnızca elektrikle çalışmak yerine Temerario'nun ekstra performansını desteklemek olduğunu ortaya koyuyor. Akü doğrudan V8 tarafından veya 7kW'lık bir ev tipi şarj cihazı ile doldurulabiliyor.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Şanzımanın kendisi Huracan'ın yedi vitesli ünitesinden daha hafif ve e-motor entegrasyonu sayesinde daha fazla esneklik sunuyor. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Lambo hızlı vites değiştirme süreleri olduğunu iddia ediyor ve sürücüler sol direksiyon simidine monte edilmiş küreği tutarak ve aynı anda fren pedalına basarak sıralı olarak vites küçültebilecekler. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

13 SÜRÜŞ MODU VAR!

Direksiyon simidindeki döner kumandalar aracılığıyla seçilebilen toplam 13 sürüş modu sunuluyor. Bazıları ise hibrit enerji akışını yönetmeye adanmış. Örneğin, 'şarj' aracın aküyü doldurmaya odaklanmasını sağlamak için güç aktarım sisteminin çıkışını 715 bg'ye düşürür. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

DRIFT MODU

'Corsa' ise 920 hp'nin tamamını açığa çıkarıyor ve tork vektörleme ve daha agresif vites geçişlerinden yararlanıyor. Ayrıca bir Kalkış Kontrol sistemi ve Lamborghini için bir başka ilk olan Drift Modu da mevcut.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Gövde şekli Lamborghini'nin son orta motorlu stil dilinin bir evrimi. Markanın tasarım şefi Mitja Borkert tarafından “temel ve ikonik” olarak tanımlanan bu tasarım, geometrik altıgen motiflerin daha fazla kullanıldığı yeni bir gündüz sürüş ışığı imzası içeriyor. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

SABİT ARKA SPOYLER

Sabit bir arka spoyler ve geniş bir difüzör bulunurken, arka lambalar havanın geçmesine izin vererek şeffaf motor kapağının altında sürekli olarak sergilenen karmaşık güç aktarım sisteminin soğutulmasına yardımcı oluyor. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

ÜÇ EKRAN BULUNUYOR

İçeride, gösterge panelinde üçlü bir ekran var. İkisi sürücü için (12,3 inç gösterge paneli ve bilgi-eğlence için 8,4 inç ekran) ve doğrudan yolcunun önünde 9,1 inçlik bir ünite.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Yazılım ayrıca isteğe bağlı Lamborghini Vision Unit (LVU) kamera kurulumuna bağlanarak güvenlik odaklı bir araç içi kamera ve Lambo'nun “anı kaydedici” olarak adlandırdığı, videoyu tur telemetrisi ile karıştıran bir sistem sunabiliyor.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

BAGAJ 12 LİTRE ARTTI

Kabin, daha fazla baş ve bacak boşluğunun yanı sıra daha iyi görüş alanı ile Huracan'dan biraz daha kullanışlı olmalı. Koltukların arkasında az miktarda saklama alanı var ve ana ön bagaj 112 litre kapasiteye sahip. Bu da Huracan'dan yaklaşık 12 litre daha fazla.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

400'DEN FAZLA RENK SEÇENEĞİ!

Lamborghini yeni modelin eskisinden çok daha fazla kişiselleştirme olanağı sunduğunu söylüyor. Otomobil iki yeni özel renkle piyasaya sürülüyor, ancak 400'den fazla renk tonunun yanı sıra özel renk seçenekleri ve çeşitli jant tasarımları da mevcut olacak. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Ön splitter ve yan ayna kapaklarından gösterge paneline, hava menfezlerine ve direksiyon simidine kadar bir dizi karbon fiber unsur da sunulacak.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

HAFİF PAKET DE LİSTEDE

Lamborghini için bir başka ilk olarak, lansman sırasında hafif bir paket sunulacak. Alleggerita kurulumu sadece daha hafif gövde bileşenleri sayesinde otomobilin ağırlığından 12 kg'dan fazla tasarruf sağlarken, özel iç döşeme ve karbon fiber jantlar da eklendiğinde bu kazanç 25 kg'ın üzerine çıkabiliyor. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Yeni konfigürasyon, Huracan Evo ile karşılaştırıldığında arka bastırma kuvvetindeki iyileştirmeleri daha da artırıyor.

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Temerario'nun fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi yok, ancak karmaşık teknolojiler göz önüne alındığında ve Revuelto'nun yerini aldığı araca kıyasla fiyat artışına bağlı olarak, Huracan'ın rakamlarının üzerinde bir artış bekleniyor. 

Lamborghini son modelini tanıttı: İşte 920 beygirlik hibrit Temerario'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

LAMBORGHINI TEMERARIO TÜRKİYE FİYATI

Bu da yeni modelin başlangıç fiyatının 360 bin ila 400 bin arasında olmasını sağlayabilir. Türkiye'de ise vergisiz 14 milyon TL civarında olması beklenen modelin vergilerle 54 milyon TL'ye kadar çıkması beklenebilir (dolar/TL 34 olarak hesaplanmıştır).

Lamborghini Temerario Lamborghini Revuelto sıfır araba hibrit araç

En Çok Okunan Haberler