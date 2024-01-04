Mercedes EQB hem makyajlanıyor hem de fiyatı düşüyor! Mezil artışı da cabası...

AMG Line Executive donanım fiyatı İngiltere'de 55 bin 60 sterlin olarak açıklanıyor. Bu paket yeni tamponlar ve bir dizi 19 inç alaşım jantın yanı sıra alüminyum pedallar, spor koltuklar ve farklı bir direksiyon simidi tasarımı içeren daha sportif bir AMG esintili gövde seti ile birlikte gelir.

AMG Line Premium ise fiyat etiketine 3 bin sterlin daha ekliyor ve karşılığında 20 inç alaşım jantlar, otomatik klima kontrolü, yükseltilmiş bir ses sistemi, artırılmış gerçeklik navigasyonu, 360 derece park kamerası ve kablosuz akıllı telefon şarj pedi ekliyor.