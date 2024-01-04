Mercedes EQB hem makyajlanıyor hem de fiyatı düşüyor! Mezil artışı da cabası...
Mercedes EQB, 2024 makyajıyla daha fazla menzil, güncellenmiş teknoloji ve fiyat indirimiyle geliyor.
Mercedes'in yedi koltuklu EV ailesi artık 516 kilometreye kadar menzil sunuyor. 2024 Mercedes EQB için İngiltere'de başlangıç fiyatının 52 bin 800 sterlin olduğu da açıklandı.
Mercedes EQB 2021'de piyasaya çıktı ve hâlâ piyasadaki birkaç yedi koltuklu elektrikli otomobilden biri. 2024'te ise modele makyaj geliyor. Güncellenen EQB, en yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi ve yeni bir giriş seviyesi model sayesinde önemli bir menzil artışı ile birlikte geliyor.
EQB'nin yeni görünümü, tam genişlikteki ışık çubuğuyla uyumlu yeni bir ızgara tasarımına sahip olması ve arka ışık kümesinin de değiştirilmiş olmasına rağmen, önceki modelden büyük ölçüde farklı değil.
EQB'nin içinde artık en yeni nesil Mercedes direksiyon simidi yer alıyor ve dokunmatik kontroller için eski otomobilin fiziksel düğmelerinden vazgeçiliyor. Kireç gözenekli ahşap döşeme ve arkadan aydınlatmalı 'Mercedes deseni' de EQB için yeni. Kısa süre önce satışa sunulan yenilenmiş EQA gibi, EQB de Alman üreticinin çift ekranlı en yeni MBUX bilgi-eğlence sistemine sahipken, Mercedes'in sesli asistanının yeni bir yinelemesi ve şerit takip asistanı gibi revize edilmiş sürüş destek sistemleri de tanıtıldı.
2024 MERCEDES EQB TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yeni giriş seviyesi önden çekişli model EQB 250+ olarak adlandırılıyor ve yeni 70.5kWh kullanılabilir bataryası ile 516 kilometreye kadar menzile sahip. Bu, önceki temel modelin tek bir şarjla kat edebileceğinden yaklaşık 112 kilometre daha fazla. Ancak biraz daha küçük bir bataryaya ve dört tekerlekten çekiş için çift motora sahipt EQB 350 4MATIC'te hâlâ mevcut. Bununla birlikte, 350 4MATIC lansmanda olduğu gibi aynı 66.5kWh bataryayı kullanıyor ve 400 ila 410 kilometrelik menzili öncekinden sadece biraz daha fazla.
250+'daki tek elektrik motoru 190 hp güç ve 385Nm tork üretiyor. 0-100 km/sa hızlanması ise 8,9 saniye olarak açıklandı. 350 4MATIC ise mevcut gücü 292 hp ve 520Nm'ye çıkararak 0-100 km/sa süresini 6,2 saniyeye düşürüyor. Her iki versiyon da 100kW maksimum şarj hızına sahip ve yüzde 10-80 arasında şarj olmak için yarım saatten biraz fazla bir süre gerekiyor.
Elbette, EQB'nin elektrikli SUV sınıfında kendisine yardımcı olan benzersiz satış noktası her zaman yedi kişilik yetenekleri olmuştu. Bu güncellenmiş araç için de hâlâ geçerli. İngiltere'de satılan her modelin yedi koltukla geleceği de paylaşıldı.
2024 MERCEDES EQB FİYATLARI
Makyajlı Mercedes EQB, İngiltere'de 52 bin 800 sterlinden başlayan fiyatlarla şu anda sipariş edilebiliyor. Bu da yeni modelin önceki modele oranla 2.500 sterlin daha uygun anlamına geliyor.
MERCEDES EQB DONANIMLARI
EQB 250+ Sport Executive, AMG Line Executive ve AMG Line Premium donanım seviyelerinde sunulmaktadır. Giriş seviyesi Sport Executive modellerinde 18 inç alaşım jantlar, çift 10 inç ekran, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantısı, ısıtmalı ön koltuklar, geri park kamerası, park asistanı ve kör nokta asistanı bulunuyor.
AMG Line Executive donanım fiyatı İngiltere'de 55 bin 60 sterlin olarak açıklanıyor. Bu paket yeni tamponlar ve bir dizi 19 inç alaşım jantın yanı sıra alüminyum pedallar, spor koltuklar ve farklı bir direksiyon simidi tasarımı içeren daha sportif bir AMG esintili gövde seti ile birlikte gelir.
AMG Line Premium ise fiyat etiketine 3 bin sterlin daha ekliyor ve karşılığında 20 inç alaşım jantlar, otomatik klima kontrolü, yükseltilmiş bir ses sistemi, artırılmış gerçeklik navigasyonu, 360 derece park kamerası ve kablosuz akıllı telefon şarj pedi ekliyor.
MERCEDES EQB 350 4 MATIC
Çift motorlu EQB 350 4MATIC ise 56 bin 810 sterlinden başlıyor ve AMG Line Executive, AMG Line Premium ve AMG Line Premium Plus özellikleriyle sunuluyor. En üst sınıf modeller parlak siyah 20 inç AMG jantlara sahip ve head-up display, panoramik cam tavan, 12 hoparlörlü Burmester ses sistemi, hareket kontrolü ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar için hafıza fonksiyonuna sahip.
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