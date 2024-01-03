Mercedes'ten binlerce araçlık geri çağırma: Model model listelendi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:29

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:29

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz yakıt pompası sorunu nedeniyle binlerce aracını geri çağırdı. Onlarca farklı Mercedes-Benz modeli, etkilenen araçların tamamen güç kaybetmesine neden olabilecek yakıt pompası pervanesindeki bir hata nedeniyle geri çağrıldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan bildiriye göre, geri çağırma toplam 79 bin 676 aracı kapsıyor.

Alman şirket potansiyel bir sorundan ilk olarak Haziran 2022'nin başında, ABD dışındaki saha raporlarında bazı Mercedes-Benz modellerinde tutarsız güç dağıtımı olduğu iddia edildiğinde haberdar olmuştur. Şirket, yakıt pompasının işlevinin bozulmuş olabileceğini varsaymış ve altı aylık bir araştırmanın ardından, bir alt tedarikçiden temin edilen şüpheli yakıt pompası pervaneleri için kullanılan münferit hammadde partilerinde bir düzensizlik olduğunu keşfetmiştir.

İTİŞ GÜCÜ KAYBEDİYOR

Geri çağırma bildirimi, pervanenin teknik özellikleri karşılamadığı için deforme olabileceğini ve yakıt pompası gövdesiyle temas ederek "mekanik bir dirence yol açabileceğini" ortaya koymaktadır. Bu durum yakıt pompasının kapanmasına ve aracın itiş gücünü kaybetmesine neden olarak çarpışma veya yaralanma riskini artırabilir. Etkilenen araçların sahipleri, yakıt pompası kapatılmadan önce motorun zor çalıştığını fark edebilir veya gösterge panelinde bir uyarı mesajı görebilirler.

Bayiler geri çağırma konusunda 28 Aralık 2023 tarihinde uyarılmıştır ve araç sahipleri 13 Şubat 2024 tarihinden önce bilgilendirilecektir. Mercedes-Benz bayilere, etkilenen araçlardaki yakıt dağıtım modülünü ücretsiz olarak değiştirmeleri talimatını vermiştir. Otomobil üreticisi, yakıt pompası tedarikçisinin üretim prosedüründeki bir değişikliğin, sorunun 3 Nisan 2023 ve sonrasında artık meydana gelemeyeceği anlamına geldiğini de ekledi.

Etkilenen Mercedes-Benz araçlarının sahipleri 13 Şubat'tan önce geri çağırma konusunda bilgilendirileceği açıklanırken ABD'de başlayan geri çağırmada şu modeller yer alıyor: