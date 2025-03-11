Motosiklet sürücüsü çarptığı kamyonun kasasına uçtu! Hayrete düşüren anlar anbean kaydedildi...

Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:11

Güncelleme: 11.03.2025 - 15:11

ABD Kaliforniya'da bir motosikletli, otoyolda bir kamyonetin arkasına çarptıktan sonra kamyonetle korkunç bir kazadan kıl payıyla kurtuldu. Olaylar biraz daha farklı gelişseydi, motosiklet sürücüsü ciddi şekilde yaralanabilir ya da daha kötüsü olabilirdi. Peki, tam olarak ne oldu?

Kaza görüntüleri, mavi spor motosiklet sürücüsünün yoldaki trafik nedeniyle yavaşladığı anlaşılan kamyonetin arkasına çarptığını gösteriyor. Çoğu zaman motosikletliler ve otomobil sürücüleri arasındaki çarpışmalar her iki tarafın da yaptığı hatalardan kaynaklanır, ancak bu kazada suçun motosiklet sürücüsünde olduğu açık.

MOTOSİKLET ÇEKİLDİ

Motosikletlinin kamyonun arkasına çarptığında şans eseri kamyonun kasasına uçtuğu görülüyor. Bu garip olsa da motosiklet sürücüsü için mümkün olan en iyi sonuçtu. Görüntülerde damyon sürücüsü ise çarpmanın farkında değilmiş gibi görünürken motorcu arkada olduğu halde otoyolda ilerlemeye devam ediyor. ABC7'ye göre, sürücü sonunda otoyoldan çekildi ve motorcu Kaliforniya Otoyol Devriyesi ile temasa geçebildi.

Motosiklet çarpışma sırasında tamamen tahrip olurken çarpışmadan sonra motosikletin parçaları yola saçılıyor ve ön tarafının tamamen parçalandığı görülüyor.

Motorcunun kamyona çarpmasına neyin sebep olduğunu söylemek zor, ancak trafiğin yavaşlamaya başladığını fark etmemiş olması mümkün. Neyse ki kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu ve yerel polis motosikleti otoyolun ortasından kaldırmayı başardı.