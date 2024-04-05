Opel Crossland'ın yerini alacak 'efsane' modelin görselleri sızdı: Geri sayım başladı...

OPEL FRONTERA TASARIMI

Çeşitli teaser görüntülerinden ve geçen yıl test edilen bir prototipi gördükten sonra yeni Frontera, diğer Opel SUV'lara kıyasla daha kutulu bir profil kullanarak Opel'in en son tasarım felsefesinin daha sağlam bir yorumuna sahip. Crossland ile karşılaştırıldığında, yeni Frontera daha sağlam, SUV benzeri bir şekle ve daha uzun bir tavan çizgisine sahip. Bu da hem yolcu hem de bagaj alanına yardımcı olacak. Genel oranlar yeni Citroen e-C3'e de benziyor. İkisinin de aynı 'Akıllı Araba' platformunu paylaşacağı önceden açıklanmıştı.

OFF-ROAD TARZI

Frontera'nın kabarık ön kısmı Citroen'inkiyle aynı, ancak onu farklılaştırmaya yardımcı olmak için Opel'in 'Vizor' ızgara tasarımı var. Ayrıca Frontera'nın off-road tarzını yükseltmek için plastik tekerlek kemeri kaplamaları ve ön tamponda gümüş bir alt kaplama var.