Opel Crossland'ın yerini alacak 'efsane' modelin görselleri sızdı: Geri sayım başladı...
Opel Frontera ismi geri dönüyor. Yeni modelde 1.2 litrelik motorun öne çıkması beklenirken tamamen elektrikli seçeneğin de aynı tarihte satışa sunulacağı öğrenildi. Opel efsanesi tanıtımdan önce sızdırılan fotoğraflarla görüldü.
Sosyal medyaya sızan bazı görseller sayesinde yeni Opel Frontera'ya tam anlamıyla bakabiliyoruz.
Opel Frontera, çok yönlü ve uygun fiyatlı olmaya odaklanan yepyeni bir orta boy SUV olarak yeniden doğuyor. Yeni Frontera'nın çok yakında tam olarak tanıtılacağını biliyoruz, ancak bu görüntü Frontera'nın tasarımına önden erken bir bakış sunuyor.
OPEL FRONTERA TASARIMI
Çeşitli teaser görüntülerinden ve geçen yıl test edilen bir prototipi gördükten sonra yeni Frontera, diğer Opel SUV'lara kıyasla daha kutulu bir profil kullanarak Opel'in en son tasarım felsefesinin daha sağlam bir yorumuna sahip. Crossland ile karşılaştırıldığında, yeni Frontera daha sağlam, SUV benzeri bir şekle ve daha uzun bir tavan çizgisine sahip. Bu da hem yolcu hem de bagaj alanına yardımcı olacak. Genel oranlar yeni Citroen e-C3'e de benziyor. İkisinin de aynı 'Akıllı Araba' platformunu paylaşacağı önceden açıklanmıştı.
OFF-ROAD TARZI
Frontera'nın kabarık ön kısmı Citroen'inkiyle aynı, ancak onu farklılaştırmaya yardımcı olmak için Opel'in 'Vizor' ızgara tasarımı var. Ayrıca Frontera'nın off-road tarzını yükseltmek için plastik tekerlek kemeri kaplamaları ve ön tamponda gümüş bir alt kaplama var.
OPEL CROSSLAND'İN YERİNİ ALACAK
Yeni Opel Frontera, markanın daha stil odaklı ancak çok daha yeni Mokka ile birlikte satılan daha pratik küçük MPV/SUV teklifi olarak yaşlanan Crossland'in yerini alacak.
MOKKA'YA YENİ ALTENATİF
Ancak Frontera'nın Crossland'den çok daha büyük olması ve Mokka'ya daha pratik bir alternatif olması bekleniyor. Bu sayede araç Mokka'dan biraz uzaklaşacak ve 2023 yılında en çok satan modellerden olan Nissan Qashqai gibi popüler orta boy SUV'lara rakip olacak. Opel, yeni Frontera'da "yüksek düzeyde alan ve çok yönlülük" ile birlikte "uzun yolculuklarınızı kolaylaştıracak işlevsel özellikler ve teknoloji" vaat ediyor.
OPEL FRONTERA ELEKTRİK
Opel'e göre tamamen elektrikli bir versiyon lansmandan itibaren satışa sunulacak. Bu aşamada Opel tarafından açıklanan tek teknik ayrıntı, yeni Frontera'nın tamamen elektrikli versiyonunun lansmandan itibaren satışa sunulacağı ve Opel'in isimlendirme stratejisine göre bu versiyonun Opel Frontera Electric olarak adlandırılacağının teyit edilmesi oldu.
OPEL FRONTERA BENZİNLİ MOTORLAR
Frontera Electric muhtemelen odak noktası olacak, ancak esnek 'Smart Car' mimarisi benzinli modellere de açık kapı bırakıyor. Saf benzinli modeller Opel'in tanıdık turboşarjlı 1.2 litrelik üç silindirli PureTech motorunu kullanabilir ve 100 hp veya 130 hp güç üretebilir. Hafif hibrit versiyonlar ise benzer bir motoru altı vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ve 48 voltluk küçük bir bataryadan güç alan entegre bir elektrik motoruyla eşleştirecek. Corsa Hybrid'de e-motor ekstra 28 bhp ve 55 Nm tork sağlıyor ve aracı kısa mesafelerde yalnızca batarya gücüyle sürebiliyor.
TÜM MODELLERDE ELEKTRİKLİ SEÇENEĞİ
Opel 2024 yılında piyasaya süreceği tek yeni elektrikli araç bu değil. Bu yılın sonlarına doğru, yeni Peugeot 3008 ile aynı platformu kullanacak olan ve tamamen elektrikli güç ile sunulacak olan yeni nesil Grandland aile SUV'unu tanıtacak. Bu noktada, Opel tarihinde ilk kez, hem otomobil hem de kamyonet yelpazesindeki her model tamamen elektrikli olarak sunulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı!
- ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
- Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi
- AKP’li belediyeler, giderayak yandaşı ihya etti
- 'Radikal bir değişim kararı aldık'
- ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’