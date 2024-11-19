Yeni Peugeot 5008 Türkiye'de: Hibrit ve elektrikli motor seçenekleri! İşte tüm ayrıntılar...
Yeni Peugeot 5008 ve e-5008 satışa sunuldu. Modelin fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı. Yeni Peugeot 5008 geniş yaşam alanı ve düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekerken e-5008 ise rekabetçi fiyatı ile ilgiyi üzerinde topluyor.
Peugeot, yeni nesil 7 koltuklu SUV modeli 5008 ve e-5008'i Türkiye’de satışa sundu. Yeni Peugeot 5008 ve e-5008, tasarımdaki yeni marka imza kodlarını, geniş iç hacmi, kullanıcılarına sunduğu sürüş keyfi ve elektrikli performansı yeni bir boyuta taşıyor.
PEUGEOT 5008 7 KİŞİLİK
Yeni Peugeot 5008, 7 yolcuya kadar yaşam alanı sunan, %100 elektrikli bir SUV olarak yeni standartları belirliyor.
İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ
Allure ve GT donanım seviyeleri ile 2.580.000 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemiz yollarına çıkan yeni 5008 ve e-5008, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP’lik güce sahip %100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle showroomlardaki yerini aldı.
SÜRÜŞ KONFORU
Yeni nesliyle Peugeot 5008, bir kez daha müşterilerinin üstün bir sürüş konforuyla seyahat etmesine olanak tanıyacak.
'YENİ 5008’İ OYUNA ALIYORUZ'
Peugeot’nun en geniş segmentasyona yayılan ürün gamı ile en fazla elektrikli araç modeli sunan marka olarak Avrupa’da lider olduğunun altını çizen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Sene başında asıl önemli hedeflerimizi; mevcudu korumak, yeni modellerimizi etkili bir şekilde pazara sunmak ve elektrikli modellerimizle atağa kalkmak olarak belirlemiştik. Senenin ilk yarısında yenilenen 208 ve başta Rifter olmak üzere tümü yenilenen hafif ticari araç model gamımızla bu atağa başlamıştık. Şimdi de yılın ikinci yarısında markamızın güçlü modeli yeni 3008’in ardından yeni 5008’i oyuna alıyoruz. Bu noktada elektrikli 5008’in de gelişiyle de pazarda en fazla çeşitlilikte elektrikli araç modeli sunan markalardan biri de Peugeot oldu” dedi.
PEUGEOT 5008 BOYUTLARI
Yeni Peugeot 5008, 4,79 metre uzunluğu ve özellikle 2,89 metrelik aks mesafesiyle seyahat edecekler için cömert bir iç mekân sunuyor.
PEUGEOT 5008 FİYATLARI
Ülkemizde satışa sunulan yeni 5008 1.2 Hybrid 136HP eDCS6’nın fiyatları 2.580.000 TL’den başlarken, 73 kWsa batarya kapasitesine sahip %100 elektrikli yeni e-5008’in fiyatı ise 2.750.000 TL olarak sunuluyor.
HİBRİT PEUGEOT 5008
Yeni 5008’de sunulan yeni nesil 136 HP’lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni eDCS6 şanzıman ile birlite çalışıyor.
PEUGEOT E-5008 MENZİL
Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan e-5008’in 210 HP’lik elektrikli versiyonu 472 kilometreye kadar bileşik menzil (WLTP) sunuyor.
PEUGEOT 5008 RENK SEÇENEKLERİ
Yeni Peugeot 5008, 6 renk seçeneği ile satışa sunulacak. Yenilikçi dikromatik pigmentler sayesinde Obsession Mavi rengi, ışığa ve gövdenin şekline bağlı olarak maviden yeşile dönüşerek e-5008’in yeni bir çağa girişini zarif bir şekilde ifade ediyor. Yeni Ingaro Mavisi, ince yansımalarıyla yeni e-5008’in çizgilerini vurguluyor. Ayrıca Okenit Beyaz, İnci Siyah, Tekno Gri ve Titanyum Gri renk seçenekleri de bulunuyor. Bunlara ek olarak 5008 GT, standart olarak çift renkli ve parlak siyah tavanla sunuluyor.
PEUGEOT 5008 I-COCKPIT
Peugeot ekipleri, yükseltilmiş gösterge paneli ve geniş dokunmatik multimedya ekranı olmak üzere i-Cockpit'in üç temel unsurundan ikisini bir araya getirmeye karar verdi. Bu iki ekran ön konsolun sol tarafından orta konsola kadar uzanan 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir panele sahip kavisli panoramik ekrana entegre edildi. 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş gösterge ekranı ile dokunmatik multimedya ekranını birleştiriyor. Panoramik ekran, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor.
PEUGEOT 5008 GT
Peugeot e-5008’in Allure versiyonunda, yeni Peugeot i-Cockpit standart olarak, panoramik ekran altında tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor ve 21 inçlik panelle aynı etkiyi veriyor. GT donanımı ise standart olarak 21 inçlik bir ekranla donatılıyor.
PEUGEOT 5008 BAGAJ HACMİ
Yeni e-5008, 7 koltuklu kullanımda 348 litre, 5 koltuklu kullanımda 916 litre ve tüm arka koltuklar katlandığında 2.232 litreye kadar geniş ve çok yönlü bir bagaj hacmi sunuyor.
PEUGEOT 5008 YAKIT TÜKETİMİ
Yeni Peugeot 5008 Hybrid, yeni nesil 136 HP benzinli hibrit motor ve bir elektromotorla eşleştirilen çift kavramalı altı vitesli eDCS6 şanzımanın oluşturduğu Peugeot Hybrid 48V sistemiyle yollara çıkıyor. Sürüş sırasında şarj olan batarya sayesinde bu teknoloji, düşük devirlerde ekstra tork ve yakıt tüketiminde benzinli motorlara göre yüzde 15'e kadar azalma (WLTP karma döngü 5,8-5,9 l/100 km arasında) sağlıyor. Yeni 5008 1.2 Hybrid 136 HP eDCS6, şehir içi sürüşlerinin yarısına kadar tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu sürüş modunda çalışabiliyor.
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