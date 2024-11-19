Yeni Peugeot 5008 Türkiye'de: Hibrit ve elektrikli motor seçenekleri! İşte tüm ayrıntılar...

'YENİ 5008’İ OYUNA ALIYORUZ'

Peugeot’nun en geniş segmentasyona yayılan ürün gamı ile en fazla elektrikli araç modeli sunan marka olarak Avrupa’da lider olduğunun altını çizen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Sene başında asıl önemli hedeflerimizi; mevcudu korumak, yeni modellerimizi etkili bir şekilde pazara sunmak ve elektrikli modellerimizle atağa kalkmak olarak belirlemiştik. Senenin ilk yarısında yenilenen 208 ve başta Rifter olmak üzere tümü yenilenen hafif ticari araç model gamımızla bu atağa başlamıştık. Şimdi de yılın ikinci yarısında markamızın güçlü modeli yeni 3008’in ardından yeni 5008’i oyuna alıyoruz. Bu noktada elektrikli 5008’in de gelişiyle de pazarda en fazla çeşitlilikte elektrikli araç modeli sunan markalardan biri de Peugeot oldu” dedi.