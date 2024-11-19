Chery'den yeni rekor: Chery Tiggo 7'nin ihracat rakamı 1 milyona ulaştı!
Çin’in otomotiv alanındaki öncü ve lider markalarından Chery, 1 Kasım 2024 tarihinde Çin’in Wuhu limanından yola çıkan 1 milyonuncu Chery Tiggo 7 ile yeni bir dönüm noktasına ulaşmayı başardı.
Tiggo ürün ailesi, 1 Kasım 2024 tarihinde, Çin’deki Wuhu limanından küresel yolculuğuna başlayan 1 milyonuncu Chery Tiggo 7 ile yeni bir çağ başlattı.
Tiggo 7, C-SUV segmentinde sunduğu rekabetçi ve üstün özellikleri ile dikkat çekerken ayrıca Tiggo 7, üst üste üç yıl Çin A segment SUV ihracatında zirveye yerleşti.
Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, 1 milyonuncu ihracatının kutlandığı törende, bu dönüm noktasının yeni bir referans noktası ve yeni bir başlangıç noktası anlamına geldiğini belirtti.
Etiketler: #chery tiggo 7 pro #otomobil #sıfır araba
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