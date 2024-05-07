Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.

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07 Mayıs 2024 Salı, 14:03
Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

Opel, mayıs ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

OPEL CORSA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa'da 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânı sunuluyor. 

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

OPEL ASTRA

Opel Astra ise 300 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

OPEL CROSSLAND

Opel'in SUV modellerinden Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

OPEL MOKKA

Opel Mokka ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

OPEL GRANDLAND

Opel'in modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV segmentindeki modeli Opel Grandland, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânı ile satılıyor.

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

OPEL ELEKTRİKLİ

Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

ELEKTRİKLİ OPEL CORSA

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

ELEKTRİKLİ OPEL MOKKA VE ASTRA

Opel Mokka ve Opel Astra'nın yüzde 100 elektrikli versiyonları 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

OPEL TİCARİ

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, mayıs ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ'lere teklifler sunuyor. Zafira Life, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...

YÜZDE 2'NİN ALTINDA FAİZ

Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City modellerinde ise, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleri ile öne çıkıyor.

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