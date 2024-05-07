Opel mayıs ayı kampanyaları açıklandı: 300 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi...
Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.
Opel, mayıs ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.
OPEL CORSA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa'da 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânı sunuluyor.
OPEL ASTRA
Opel Astra ise 300 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.
OPEL CROSSLAND
Opel'in SUV modellerinden Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.
OPEL MOKKA
Opel Mokka ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.
OPEL GRANDLAND
Opel'in modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV segmentindeki modeli Opel Grandland, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânı ile satılıyor.
OPEL ELEKTRİKLİ
Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.
ELEKTRİKLİ OPEL CORSA
Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
ELEKTRİKLİ OPEL MOKKA VE ASTRA
Opel Mokka ve Opel Astra'nın yüzde 100 elektrikli versiyonları 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.
OPEL TİCARİ
Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, mayıs ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ'lere teklifler sunuyor. Zafira Life, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.
YÜZDE 2'NİN ALTINDA FAİZ
Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City modellerinde ise, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleri ile öne çıkıyor.
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