Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel Türkiye nisan ayına özel kredi seçeneklerini açıkladı. Hangi Opel modelinde ne kadar kredi kullanılacağı ve vade süreleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2024 Çarşamba, 15:55
Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel Türkiye, nisan ayında binek ve SUV modellerinde müşterilerine kredi teklifleri ve online rezervasyona özel fiyat seçenekleri sunarken hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel imkânlar sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel, nisan ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Mokka, 300 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel’in SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Elektrikli Opel modellerinde avantajlı kredi olanakları!

Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel’den hafif ticari araç teklifleri!

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, nisan ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. 

Opel'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Model model tüm liste...

Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

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