Fiyatlar artmaya başlamadan son fırsat: İşte 300 bin TL altındaki arabalar...
Araba ihtiyacı olup bütçesi 300 bin Türk Lirası'nı aşmayanlar için alınabilecek ikinci el araçları listeledik. Fiyatlar tekrar yükselişe geçmeden önce 300 bin TL altına alınabilecek modeller neler? İşte 300 bin TL altında alınabilecek ikinci el araçlar...
Fiat Linea 2012-2013 model
Fiat Linea 1.3 multijet motor ile az yakıtı ile takside kullanılmak üzere tercih edilen başlıca araçlardan biriydi. Şu anda önceden takside çalışmış ancak daha sonra motoru rektifiye görerek satılan birçok model 270- 300 bin lira bandında alıcı bekliyor.
Fiat Albea
Fiat Albea modeli hem 1.3 multijet dizel motoru ile düşük yakıt tüketimi hem de ucuz parça ve bakım maliyeti ile yine listede öne çıkan arabalardan. Bu aracın 2011-2012 modellerini taksi çıkması olarak ya da daha eski 2005-2006 modellerini 300 bin liralık bütçe ile almak mümkün.
Dacia Logan
1.5 dci dizel motor yer alan Logan modellerini 2012 yılına kadar 300 bin lira ile almak mümkün. Ancak bu araçlar da takside kullanılmış modeller. Yine model yılı daha eski olup ticari olarak kullanılmayan bir tercih de yapabilirsiniz.
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Renault Symbol
Renault Symbol geniş bagaj hacmi ve ferah iç mekânı ile tam bir aile otomobili. 2010 model civarında olup ticari olarak kullanılmayan bir otomobil bugün 300 bin lira civarında alınabiliyor. Modelin hem dizel hem de benzinli motor seçenekleri bulunuyor.
Hyundai Accent Era
Hyundai Accent Era modeli özellikle yüksek torklu motoru ve hafif yapısı ile bu fiyata alınabilecek en seri otomobillerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2012 model yılına kadar bu fiyatlarla almak mümkün ancak model yılı daha eski olup daha temiz kullanılmış modellere yönelmek çoğu kullanıcı için daha iyi olacaktır.
Citroen C3
Tercihini hatchback modellerden yana yapmak isteyenler sevimli bir C3 sahibi olabilir. C3'te kullanılan 1.4 hdi motor aynı zamanda pek çok Peugeot modelinde de yer aldığı için ileride oluşabilecek arızaları kolay ve nispeten daha düşük maliyetlerle yaptırmak da mümkün. 300 bin TL'ye 2006 ila 2011 arasında Citroen C3 alabilirsiniz. Bu modelin aynı zamanda benzinli motor seçeneği de bulunuyor.
Peugeot 206
Hatchback model arayanlar için bir başka öne çıkan modelse Peugeot 206. Peugeot'nun modelinde de dizel ve benzinli motor seçenekleri bulunuyor ve dizel motoru ise C3'teki gibi 1.4 hdi. Ayrıca tek kapılı versiyonları ve otomatik vitesli modelleri de tercih edebilirsiniz.
OTOMATİK VİTESLİ MODELLER
300 bin lira altında otomatik vitesli modeller manuel olanlara oranla bir nebze daha eski olarak karşımıza çıkıyor.
Bu modeller ise öne çıkanlar ise şöyle:
1998-2000 model arası Peugeot 206 ve Peugeot 306,
1994-1998 arası Honda Civic, 1996-2000 model arası Renault Clio
1994-1998 model arası Opel Corsa
GENİŞ AİLE ARACI HAFİF TİCARİLER
Seçimini hafif ticarilerden yana yapmak isteyenlerin de oldukça fazla sayıda seçeneği bulunuyor. Bu araçlar özellikle geniş iç hacimleri ile öne çıkıyor.
Fiat Doblo
2012 modele kadar alınabilecek Fiat Doblo hem uygun bakım maliyeti hem de 1.3 multijet motoru ile sağladığı yakıt tasarrufu ile dikkat çekiyor. Model yılı düştükçe fiyatları da düşüyor. 250 bin lira civarında DOblo alabilmek de mümkün.
Renault Kangoo
Renault Kangoo modeli bu segmentte alınabilecek en ufak boyutlara sahip minivanlardan biri olarak önce çıkıyor. Kangoo boyutları sayesinde segmentinde şehiriçinde en kolay kullanılan modellerden biri. Kangoo modelinin 2012 yılına kadar almak mümkün. Daha eski ve 200-250 bin lira arasında satılan modeller de bulunuyor. Ayrıca 1.5 dci dizel motoru da rüştü kanıtlamış olarak ideal bir seçim olmaya aday.
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect segmentinde sağladığı geniş iç hacim ve konforu ile öne çıkıyor. Bu modelde 1.8 tdci motor kullanılıyor. Bu modelin fiyatları ise Doblo ve Kangoo'ya göre daha yüksek olduğu için 300 bin liraya alınabilecek aracın model yılı 2008 civarına kadar iniyor.
Peugeot Partner
2010 model yılına kadar alınabilecek modelde 1.6 hdi ve 1.9 d motor öne çıkıyor. 1.9 motor kullanılan eski teknoloji ile geri kalıyor. Öncelikli olarak hdi motor tercih etmek daha uygun olacaktır. Ancak 200 bin lira civarında bütçesi olanlar model yılı 2005 civarında olan 1.9 motorlu Partner tercih edebilirler.
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