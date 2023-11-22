Fiyatlar artmaya başlamadan son fırsat: İşte 300 bin TL altındaki arabalar...

Renault Kangoo

Renault Kangoo modeli bu segmentte alınabilecek en ufak boyutlara sahip minivanlardan biri olarak önce çıkıyor. Kangoo boyutları sayesinde segmentinde şehiriçinde en kolay kullanılan modellerden biri. Kangoo modelinin 2012 yılına kadar almak mümkün. Daha eski ve 200-250 bin lira arasında satılan modeller de bulunuyor. Ayrıca 1.5 dci dizel motoru da rüştü kanıtlamış olarak ideal bir seçim olmaya aday.