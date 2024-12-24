Renault hafif ticaride vites yükseltti: Yeni model Türkiye'de

Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:39

Güncelleme: 24.12.2024 - 17:39

Avrupa’da pick-up modeller hariç hafif ticari araçlarda birinci sırada yer alan Renault, aynı başarıyı Türkiye’de de yakalama hedefiyle Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan yenilenmiş hafif ticari ürün gamını tüm kullanıcılarının beğenisine sundu.

RENAULT TİCARİ ARAÇ STRATEJİSİ

Tanıtım toplantısında konuşan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, yıllardır binek otomobillerde Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk iki markasından biri olduklarını anımsatarak şöyle konuştu:

''Şimdiyse yeni ticari ürün gamımızla birlikte hafif ticari araçlarda da varlığımızı perçinleyecek ve markamızın başarısını katlayacağız. Yenilenen hafif ticari ailemiz gerçekten çok güçlü. Kangoo, Master ve Trafic ile hedef kitlemize yalnızca yeni ticari modeller değil, aynı zamanda hafif ticari araç alanında yepyeni bir bakış açısı kazandırıyoruz.”

Çağdaş, ticari araçların Türkiye’de önemli bir segment olduğunu vurgulayarak, toplam otomotiv pazarında yüzde 22’lik bir paya sahip olduğunu anlattı.

Türkiye'nin, Avrupa’da ticari araç pazarın en kuvvetli olduğu 3 ülkeden birisi konumunda bulunduğuna dikkati çeken Çağdaş, ''Bu anlamda böyle bir pazarda Renault gibi bir markanın aktif olmaması düşünülemez. Bu alandaki stratejimizi aktife çeviriyoruz. İhtiyaçları birebir dinlemekle sahada pazarlama yaparak müşterilerimize ulaşmaya çalışacağız. Bugüne kadar ticari araçların satışı toplam satışlarımızın yüzde 15’i civarındaydı, bunu 20’li düzeylere çıkarmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

YENİ MASTER TÜRKİYE'DE

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, hafif ticari ürün gamının hedef kitlesine yönelik olarak kendi alanlarında yer edinmiş modeller, yaşayan bir pazar alanını yansıtan çiçekçi, pastane, manav, kargo aracı ve inşaat malzemeleri taşıyan bir ticari araç gibi farklı konseptlerde üst yapısı uyarlanmış şekilde kullanıcıların beğenisine sunuldu.

2025 yılında Kangoo modeliyle minivan segmentinde ürün gamını tamamen yenileyen marka, şimdi de yeni Master’ı Türkiye pazarına sunarak hafif ticari araçlardaki atılımına devam etti.

Sınıfının en geniş sürgülü yan kapısıyla kolay yükleme imkanı sağlayan Renault Master, bir önceki jenerasyonuna göre 1,3 l/100 km’ye kadar daha düşük yakıt tüketimiyle çok daha ekonomik bir kullanım sağlıyor. Yenilenen direksiyon sistemi çok daha yüksek bir manevra kabiliyeti sunarken, 20 adet gelişmiş sürüş destek sistemi ise daha güvenli bir sürüş olanağı sunuyor.

RENAULT MASTER FİYAT

23 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak yeni Master, panelvan gövde tipinde 1 milyon 495 bin liradan, kamyonet gövde tipinde ise 1 milyon 420 bih liradan başlayan fiyatla kullanıcılara sunulacak.

Öte yandan, 1997 yılında pazara sunulduğu ilk günden bu yana geniş ve modüler tasarımıyla müşterilerinin tercihlerine cevap arayan Kangoo modeli, Kangoo Multix, Kangoo Van ve Kangoo E-tech versiyonlarıyla modüler bir araca ihtiyaç duyan aileler ve işletmelerin ihtiyaçlarına karşılık vermeyi hedefliyor.

Ayrıca yeni Trafic de markanın yeni kimliğiyle birlikte gelen ekipman ve güvenlik donanımları ile öne çıkan araçlar arasında yer aldı.