Yeni Opel Grandland için ön talep başlıyor! İşte Opel Grandland özellikleri...

OPEL GRANDLAND LED TEKNOLOJİSİ

İlk kez Yeni Grandland'de yer alan bu yenilikçi sistem, her bir tarafta 25 bin 600 olmak üzere toplamda 50 binin üzerinde LED hücresiyle yüksek çözünürlüklü ve homojen ışık dağılımı sağlıyor. Trafik durumunu algılayan kamera sayesinde bu teknoloji, ilerideki nesneleri standart Matrix Light sistemlerinden daha parlak, net ve etkili şekilde aydınlatıyor.