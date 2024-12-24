Yeni Opel Grandland için ön talep başlıyor! İşte Opel Grandland özellikleri...
Opel'in amiral gemisi yeni Grandland, aralık sonu itibarıyla Türkiye'de ön talep almaya başlıyor. İşte Opel Grandland teknik özellikleri ve diğer ayrıntılar...
İlk teslimatları Ocak 2025'te yapılması planlanan yeni Grandland, başlangıçta iki yenilikçi motor seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.
HİBRİT VE TAMAMEN ELEKTRİKLİ
Hybrid versiyonu, 1,2 litre 136 beygir gücü (hp) turbo benzinli motoru, 28 hp (21 kilovat (kW)) elektrikli motoru ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanı bir araya getiriyor. Tamamen elektrikli versiyonu ise 73 kilovatsaat (net kapasite) bataryasıyla yaklaşık 504 kilometre menzil (Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü'ne (WLTP) göre) sunuyor ve 210 hp güç üretiyor.
Yeni Grandland, şık tasarımı, çevre dostu detaylar ve karbon ayak izini azaltan özelliklerle tamamlanıyor. Stellantis'in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli olan yeni Grandland, yenilikçi şasiyle son derece sağlam sürüş deneyimi sunuyor. Düz gövde altı tasarımı sayesinde aracın altındaki hava akışı optimize ediliyor.
OPEL GRANDLAND JANT SEÇENEKLERİ
Cesur ve yalın tasarıma sahip yeni Grandland, 19 inç alaşım jantlarıyla (Elektrikli versiyonda 20 inç alaşım jantlar standarttır) Opel'in SUV portföyünün zirvesindeki yerini alıyor. Opel'in ikonik vizör tasarımı, yeni 3D uygulamasıyla Grandland'e daha sade ve modern görünüm kazandırıyor. Aydınlatmalı logo zerafeti artırırken, Opel mühendislerinin geliştirdiği sınıfının lideri Intelli-Lux HD LED teknolojisi, aydınlatmada yeni dönemi başlatıyor.
OPEL GRANDLAND LED TEKNOLOJİSİ
İlk kez Yeni Grandland'de yer alan bu yenilikçi sistem, her bir tarafta 25 bin 600 olmak üzere toplamda 50 binin üzerinde LED hücresiyle yüksek çözünürlüklü ve homojen ışık dağılımı sağlıyor. Trafik durumunu algılayan kamera sayesinde bu teknoloji, ilerideki nesneleri standart Matrix Light sistemlerinden daha parlak, net ve etkili şekilde aydınlatıyor.
Arka tarafta ilk kez seri üretim modelde kullanılan aydınlatmalı 'OPEL' 'Compass' imzası, Grandland'in özgün tasarımını vurguluyor. Ayrıca, çevreci inovasyon yaklaşımı doğrultusunda, otomobilin adı artık krom harflerle değil, bagaj kapağına zarif baskı şeklinde işlenmiş durumda. Bu detay, Opel'in sürdürülebilir tasarıma olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
OPEL GRANDLAND İÇ MEKAN
Yeni Grandland, iç mekanında yolcuları konforlu ortamla birlikte cesur ve yalın tasarımıyla karşılıyor. Hafifçe sürücüye dönük olarak konumlandırılmış 16 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve yüksek orta konsol modern ve sportif bir atmosfer yaratıyor. Direksiyonun arkasında yer alan geniş ve tamamen dijital gösterge paneli, temel bilgileri sağlayarak sürücünün sürüş keyfine odaklanmasına imkan tanırken, Intelli-HUD 'head-up display' (sanal gösterge paneli) sayesinde sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmıyor.
Sürücüler, Pure Mod'u manuel veya otomatik olarak etkinleştirerek gösterge panelini sadeleştirme seçeneğine de sahip. Ayrıca iç tasarım, Opel'in yalın ve kullanıcı dostu detoks felsefesini yansıtırken, markanın ödüllü ergonomik AGR koltukları sürüş konforunu bir üst seviyeye taşıyor.
OPEL GRANDLAND MASAJ ÖZELLİĞİ
Yeni Grandland'de sürücü koltuğuna isteğe bağlı olarak havalandırma ve masaj özellikleri de eklenebiliyor. Standart olarak sunulan Intelli-Seat teknolojisi, omurilik üzerindeki baskıyı azaltarak otobanlardaki uzun yolculuklarda dahi olağanüstü rahatlık sağlıyor.
OPEL GRANDLAND BAGAJ HACMİ
Sürdürülebilirliği merkeze alan Opel, 'Greenovation' yaklaşımı doğrultusunda tüm kumaşlarını yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden elde ediyor. Yeni Grandland, Pixel Box'tan ön koltuk sırtlıklarındaki telefon ceplerine ve orta konsolun altında bulunan 12 volt (V) prizin de yer aldığı büyük saklama alanına kadar toplamda 35 litreden fazla hacme sahip iç saklama bölmeleri sunuyor. Arka koltuklar dik pozisyondayken 550 litre, koltuklar yatık pozisyonda ise 1645 litre bagaj hacmi sunan yeni Grandland, yükleme alanı konusunda da sınıf beklentilerini karşılıyor.
OPEL GRANDLAND MENZİL
Yeni Grandland Elektrik, Türkiye'de ilk etapta satışa sunulacak versiyonunda 73 kilovatsaat (net kapasite) bataryayla birlikte yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP'ye göre) sunacak. 210 hp (157 kW) güç ve 345 Nanometre doğrudan tork üreten elektrik motoru, sessiz sürüş deneyimi sunuyor.
Yeni Opel Grandland Elektrik, ayrıca ısı pompası gibi enerji tasarrufu özellikleriyle verimliliği artırarak menzil avantajı sağlıyor. Bununla birlikte araç, hızlı şarj istasyonlarında bataryasını yüzde 80 seviyesini yaklaşık 29 dakika doldurabilme özelliğiyle pratik kullanım imkanı tanıyor.
OPEL GRANDLAND HIBRIT
Müşteriler, tamamen elektrikli seçeneğinin yanı sıra 48V Hybrid teknolojisine sahip versiyonu da tercih edilebilecek. 136 hp (100 kW) güç üreten, 1,2 litrelik turbo benzinli motor, 28 hp (21 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla donatılan kompakt sistem, günlük kullanımda akıllı ve ekonomik sürüş çözümü olarak da birçok avantaj sunuyor. 48V hibrit teknolojisiyle donatılan model, içten yanmalı motora sahip benzer bir araca kıyasla yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltırken, aynı zamanda sürüş konforunu önemli ölçüde artırıyor.
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