Renault'da sevindiren gelişme: Elektrikli Twingo geri sayıma geçti! Üretileceği yer açıklandı...

Bu aynı zamanda Renault'nun Novo Mesto'da elektrikli araç üretimine yapacağı yatırım için Slovenya hükümetinden bilinmeyen bir miktarda fon alacağı anlamına geliyor. Slovenya hükümetinden yapılan resmi açıklamaya göre, olası sübvansiyonlar arasında “maddi ve maddi olmayan varlıklara yatırım, geliştirme, araştırma ve inovasyon, çalışanların işe alınması ve yeniden eğitilmesi ve her şeyden önce Slovenya'nın bir sanayi merkezi olarak rekabet gücünün sağlanması için teşvikler” yer alıyor.