Renault'da sevindiren gelişme: Elektrikli Twingo geri sayıma geçti! Üretileceği yer açıklandı...

Renault'nun yeni elektrikli Twingo'yu Slovenya'da üreteceği belli oldu. Fransız otomobil üreticisi Slovenya hükümeti ile bir niyet mektubu imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2024 Pazartesi, 16:32
Renault'da sevindiren gelişme: Elektrikli Twingo geri sayıma geçti! Üretileceği yer açıklandı...

Fransız otomobil üreticisi Renault, yeni elektrikli Twingo'yu 2026 yılından itibaren Slovenya'nın Novo Mesto kentindeki Renault iştiraki Revoz'da inşa etmek üzere Slovenya hükümeti ile bir niyet mektubu imzaladı. Miktarı henüz bilinmemekle birlikte hükümetin sübvansiyon sağlayacağı da açıklandı.

Renault'da sevindiren gelişme: Elektrikli Twingo geri sayıma geçti! Üretileceği yer açıklandı...

RESMİYET KAZANDI

Renault'nun Twingo E-Tech Electric'i Novo Mesto'da üretmeyi planladığına dair söylentiler vardı, zira mevcut Twingo da burada üretiliyor. Ve planlar resmi olarak doğrulandı. 

Renault'da sevindiren gelişme: Elektrikli Twingo geri sayıma geçti! Üretileceği yer açıklandı...

ÜRETİM HEDEFİ

Mutabakat zaptına göre Renault fabrikada yılda 150 bin araç üretmeyi hedefliyor. Slovenya hükümetinden yapılan açıklamada, Slovenya'da elektrikli araç üretimine yapılan yatırımın desteklenmesinin “Slovenya'nın sadece bir otomobil üreticisi olarak geleceğini değil, aynı zamanda bir elektrikli araç üreticisine geçişini de güvence altına alacağı” belirtildi.

Renault'da sevindiren gelişme: Elektrikli Twingo geri sayıma geçti! Üretileceği yer açıklandı...

Bu aynı zamanda Renault'nun Novo Mesto'da elektrikli araç üretimine yapacağı yatırım için Slovenya hükümetinden bilinmeyen bir miktarda fon alacağı anlamına geliyor. Slovenya hükümetinden yapılan resmi açıklamaya göre, olası sübvansiyonlar arasında “maddi ve maddi olmayan varlıklara yatırım, geliştirme, araştırma ve inovasyon, çalışanların işe alınması ve yeniden eğitilmesi ve her şeyden önce Slovenya'nın bir sanayi merkezi olarak rekabet gücünün sağlanması için teşvikler” yer alıyor.

Renault'da sevindiren gelişme: Elektrikli Twingo geri sayıma geçti! Üretileceği yer açıklandı...

Slovenya Ekonomi Bakanı Matjaz Han, “Renault, Revoz ve Bakanlığımız arasında aylar süren görüşmelerin ardından hedefimize ulaştık: Geleceğin elektrikli Twingo E-Tech modeli Slovenya'da üretilecek” dedi.

Renault'da sevindiren gelişme: Elektrikli Twingo geri sayıma geçti! Üretileceği yer açıklandı...

RENAULT TWINGO E-TECH TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Renault, yeni Twingo E-Tech Electric'in fiyatının 20 bin Euro'nun altında olmasını istiyor. Slovenya; Fransa, Almanya ve Çin'e göre Türkiye'ye daha yakın olmakla birlikte AB üyesi olduğu için ithal edilen elektrikli araçlardan gümrük vergisi de alınmıyor. Bu nedenlerle Renault Twingo E-Tech Electric'in Türkiye'de satışa sunulacağına kesin gözüyle bakılabilir.

Renault'da sevindiren gelişme: Elektrikli Twingo geri sayıma geçti! Üretileceği yer açıklandı...

RENAULT TWINGO E-TECH FİYATI

Türkiye'de vergiler ve güncel kur ile otomobilin şayet bugün satışa sunulsa 1 milyon TL civarında başlangıç fiyatına sahip olması mümkün.

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