Renault'dan bir model daha! 2025'e damga vuracak: Renault 4 yola çıktı...

RENAULT 4 NASIL GÖRÜNECEK?

Renault 4, 1970'lerin klasik Renault 5'ine dayanan retro stilin kullanıldığı yakın zamanda ortaya çıkan 5'i takip edecek. Klasik 4 benzersiz bir tasarıma sahipti ve yeni model, retro modelden daha çok bir SUV olacak olsa da kutu gibi hatchback benzeri bir şekil dahil olmak üzere eski modele pek çok selam verecek.