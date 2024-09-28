Renault'dan bir model daha! 2025'e damga vuracak: Renault 4 yola çıktı...
Renault Retro tarz rüzgarını Renault 4 ile sürdürüyor. Fransız firmanın elektrikli araç yelpazesini genişlemeye devam ederken ulaşılabilir elektrikli otomobiller rekabeti artırıyor. Yeni modelleri ile Renault 2025'e damga vurmaya hazırlanıyor.
Renault, 'Renaulution' planı kapsamında, yaklaşmakta olan tamamen elektrikli Renault 4'ün de gösterdiği gibi, geçmişten ilham almaya devam ediyor.
GEÇMİŞE YOLCULUK!
Yeni Renault 4, bu yılın başlarında tanıtılan Renault 5'te olduğu gibi, elektrikli hatchback sektöründe öne çıkmasına yardımcı olmak için orijinal otomobilden pek çok geleneksel tasarım ipucunu ödünç alıyor.
KONSEPT HAYATA GEÇİYOR
Yeni Renault 4'ün ortaya çıkan test aracında kullanılan kamuflajdan kurtulması için uzun süre beklenilmeyecek. Renault, 4'ün dünya prömiyerini 2024 Paris Motor Show'da yapacağını doğruladı, ancak 2022 Paris Motor Show'da gösterilen 4Ever Trophy olarak konsept formunda da zaten daha önce bazı ipuçları görülmüştü.
RENAULT 5'İN ARDINDAN SIRADA
Renault 5, kendisinden önce gelen konsepte çok benzer bir görünüme sahipti ve üretim Renault 4'ün de tıknaz 4Ever Trophy'yi yakından yansıtması bekleniyor.
RENAULT 4 NASIL GÖRÜNECEK?
Renault 4, 1970'lerin klasik Renault 5'ine dayanan retro stilin kullanıldığı yakın zamanda ortaya çıkan 5'i takip edecek. Klasik 4 benzersiz bir tasarıma sahipti ve yeni model, retro modelden daha çok bir SUV olacak olsa da kutu gibi hatchback benzeri bir şekil dahil olmak üzere eski modele pek çok selam verecek.
RENAULT 4 PLATFORM
Bu da sürüş yüksekliğinin, ortak platform sayesinde pek çok parçasını paylaşacağı 5'ten daha fazla olacağı anlamına geliyor. En azından 18 inçlik jantların yanı sıra 10 inçlik bilgi-eğlence ekranları ve eğlenceli malzemeler ve renklerle benzer bir iç mekan bekleniyor.
Renault 4'e ait en son casus fotoğraflar, arkaya doğru süpürülen arka yolcu camları da dahil olmak üzere birkaç klasik tasarım özelliğini daha gösteriyor. Ancak orijinal Renault 4'te olduğu gibi arkalarında ekstra bir pencere beklenmiyor.
Dikey arka farlar, tıpkı yeni Renault 5'te olduğu gibi eski Renault 4'ün tasarımını taklit edecek ve Renault 4'ün daha faydacı bir teklif olarak popülaritesi, sabit tavan rayları tarafından ima ediliyor.
KÜT YAPIDA OLACAK
Kısa çıkıntılar ve dik bir ön uç görünümü bu prototipte göze çarpıyor. Çok dik bir arka uç, yükseltilmiş bir sürüş yüksekliği ve ön ve arkada kısa çıkıntılar bekleniyor. Aracın 5 ile aynı motorları ve bataryaları kullanması kuvvetle muhtemel, bu da yaklaşık 400 kilometre menzile sahip olması gerektiği anlamına geliyor.
RENAULT 5'TEN DAHA PAHALI
Numaralı isimler göz önüne alındığında biraz kafa karıştırıcı bir şekilde, Renault 4'ün 5'ten daha pahalı olması muhtemel. Bu durum 5'in Clio'ya, 4'ün ise Captur'a karşılık gelmesi gibi düşünülebilir. Renault 5'in fiyatının Fransa'da 25 bin Euro'dan başladığının belli olmasının ardından Renault 4 fiyatlarının ise biraz daha pahalı olması bekleniyor.
EKİMDE PARİS'TE SERGİLENECEK
Renault henüz yeni 4 için bir çıkış tarihi veya fiyat açıklamadı. Otomobil ekim ayında Paris'te görücüye çıktığında daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.
4X4 BEKLENİYOR
Renault 4, sadece elektrikli otomobiller için tasarlanmış ve akıllı elektrikli araç uzmanı Ampere ile birlikte geliştirilmiş olan yeni 5 ile aynı AmpR Small platformunu kullanacak. R5 sadece önden çekişli iken, Renault 4 daha SUV benzeri bir otomobil olduğu için 4x4 bir modele de sahip olabilir.
RENAULT 4 MENZİL
Renault 5 iki batarya seçeneğine sahip: 52kWh ve 40kWh, sırasıyla 300 ve 410 kilometrelik menzil değerine sahip. Bu batarya seçeneklerinin Renault 4'te de aynı olması bekleniyor. Zira otomobiller birbiriyle yakından ilişkili olacak. Bununla birlikte, 4 biraz daha büyük ve muhtemelen daha ağır olacak. Özellikle beklenen 4x4 versiyonu nedeniyle menzil rakamları biraz daha düşebilir.
RENAULT 4 PERFORMANS
R5'teki 123 hp ve 150 hp'lik elektrik motorlarının her ikisinin de Renault 4'te yer alması bekleniyor. Bu motorlar sırasıyla 225 Nm ve 245 Nm torka sahip. Bu da çoğu sürücü için yeterli olacaktır.
RENAULT 4 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Renault 4'ün Türkiye'ye geleceğine dair bir açıklama yapılmadı ancak modelin ülkemizde satışa sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Modelin 2025 yılında Türkiye'de Renault bayileri içinde yerini alması bekleniyor.
RENAULT 4 TÜRKİYE FİYATI
Renault 5'in 25 bin Euro başlangıç fiyatı ile Fransa'da satışa sunulmasının ardından yeni Renault 4'ün 25 ila 30 bin Euro arasında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Bu da Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 380 bin lira civarında bir fiyatla satışa sunulmasının beklenebileceği anlamına geliyor. (Güncel döviz kurları ile hesaplanmıştır.)
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